Jeep Compass का Track Edition लॉन्च, नए स्टाइल में लग रही शानदार, जानें कीमत

जानकारी के अनुसार Jeep Compass Track Edition को कंपनी सीमित संख्या में उपलब्ध कराएगी, और इसमें टॉप-स्पेक मॉडल S ट्रिम की तुलना में कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी तुरंत ही शुरू की जाएगी.

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Jeep Compass का एक नया स्पेशल एडिशन भारतीय बाजार में उतारा है, जिसे कंपनी ने Track Edition नाम दिया है. इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती कीमत 26.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Jeep Compass Track Edition का एक्सटीरियर

इसके एक्सटीरियर की बात करें तो, Compass Track Edition में किए गए बदलाव केवल एक नए हुड डेकल, एक Track Edition बैज और नए 18-इंच के टेक ग्रे अलॉय व्हील के साथ विषम बेज हाइलाइट्स तक ही नजर आते हैं.

Jeep Compass Track Edition का इंटीरियर

वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो, अंदर की तरफ़ इसमें नई टुपेलो लेदरेट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड पर स्मोक-क्रोम फिनिश और कंट्रास्टिंग बेज रंग की सिलाई दी गई है. इसमें उभरी हुई Jeep ब्रांडिंग और Track Edition फ्लोर मैट के साथ नए टुपेलो विनाइल एक्सेंट भी दिए गए हैं.

Jeep Compass Track Edition के फीचर्स

वहीं फीचर्स की बात करें तो इस लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह कार S ट्रिम पर आधारित है, जिसके चलते इसमें 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, अल्पाइन साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स देखने को मिलते हैं.

Jeep Compass Track Edition का पावरट्रेन

Jeep Compass के सभी मौजूदा पावरट्रेन विकल्प इस Track Edition में भी दिए गए हैं. इसके चलते इस कार में 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, और ऑटोमैटिक वेरिएंट में 4x4 सिस्टम का विकल्प भी मौजूद है.

यह Jeep Compass के उन कई लिमिटेड-रन स्पेशल एडिशन मॉडलों में से एक है, जिन्हें कंपनी नियमित रूप से पेश करती रहती है. गौरतलब है कि इस साल मार्च की शुरुआत में, Jeep Compass का Sandstorm Edition लॉन्च किया गया था, और इसके बाद जुलाई में, इसका लिमिटेड-रन Trail Edition भी उतारा गया था.