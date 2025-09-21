GST 2.0 के चलते Jeep की कारें हुईं 4.5 लाख तक सस्ती, देखें पूरी लिस्ट

ETV Bharat / technology

इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो यह एसयूवी फिलहाल केवल 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ बेची जा रही है, जिसे मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ जोड़ा जाता है. इसके अलावा, कुछ वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

Jeep Compass की कीमत Compass की कीमत की बात करें तो Jeep ने खुलासा किया है कि 22 सितंबर से इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 17.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी, जो कि पहले 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती थी. Jeep Compass भारत में अपने मौजूदा स्वरूप में कुछ समय से बिक्री के लिए उपलब्ध है.

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India ने नई GST 2.0 व्यवस्था लागू होने से पहले अपनी एसयूवी रेंज की संशोधित शुरुआती कीमतों की घोषणा की है. कार निर्माता कंपनी ने बताया कि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कंपनी की एसयूवी की कीमतों में 4.84 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. ये संशोधित कीमतें सोमवार, 22 सितंबर से लागू होंगी.

Jeep Meridian की कीमत

Jeep के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ते हुए Jeep Meridian की बात करें तो यह Jeep Compass की तीन-पंक्ति वाली बड़ी कार है. अब इस कार की शुरुआती कीमत 24.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से घटकर 23.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. इसकी कीमत में 1.66 लाख रुपये की कटौती की गई है.

इस तीन-पंक्ति वाली एसयूवी में Jeep Compass जैसा ही रनिंग गियर शामिल है और यह फिलहाल केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प और टॉप-स्पेक ऑटोमैटिक में वैकल्पिक 4x4 गियरबॉक्स उपलब्ध है.

Jeep Wrangler की कीमत

Wrangler की कीमत की बात करें तो, इसके Unlimited वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अब 64.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जिसकी कीमत में 4.5 लाख रुपये की कटौती की गई है. Jeep Wrangler Unlimited की कीमत पहले 68.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी.

Jeep की यह प्रतिष्ठित एसयूवी भारत में एक ज़्यादा ऑफ-रोड-केंद्रित Rubicon वेरिएंट में भी उपलब्ध है. इन दोनों वेरिएंट्स में एक ही 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ स्टैंडर्ड तौर पर आता है. दोनों वेरिएंट के बीच अंतर ऑफ-रोड हार्डवेयर के साथ-साथ कुछ कॉस्मेटिक एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता है.

Jeep Grand Cherokee की कीमत

इस लिस्ट में, Jeep Grand Cherokee को भी शामिल किया गया है. कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत में 4.5 लाख रुपये की कटौती की है. Jeep Grand Cherokee की कीमत अब 63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी, जबकि GST 2.0 लागू होने से पहले इसकी कीमत 67.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.