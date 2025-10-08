अब Amazon से खरीदी जा सकेंगी Jawa Yezdi की मोटरसाइकिलें, कंपनी ने की साझेदारी
Jawa Yezdi Motorcycle ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India के साथ साझेदारी की घोषणा की है. अब कंपनी की मोटरसाइकिलें ऑनलाइन भी मिलेंगी.
Published : October 8, 2025 at 11:10 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 1:16 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Jawa Yezdi Motorcycle ने करीब एक साल पहले अपनी बाइक्स की बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart के माध्यम से शुरू की थी. अब कंपनी ने अपनी बाइक्स की बिक्री के लिए एक अन्य प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India के साथ साझेदारी की घोषणा की है.
इस साझेदारी के साथ कंपनी ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार किया है. जानकारी के अनुसार कंपनी का उत्पाद लाइनअप अब Amazon के माध्यम से देश के 40 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा, और त्योहारी सीज़न के दौरान 100 से ज़्यादा शहरों में विस्तार की योजना है.
Amazon और Flipkart दोनों पर उपलब्ध मॉडलों की बात करें तो यहां Jawa 350, Jawa 42, Jawa 42 FJ, Jawa 42 Bobber, Jawa Perak, Yezdi Adventure और Yezdi Scrambler जैसे मॉडल बेचे जाएंगे. दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाइनेंसिंग विकल्प और कैशबैक डील्स भी दे रहे हैं.
इस साझेदारी के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने कहा कि, 30 से ज़्यादा शहरों के 40 डीलर दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद हैं, और आने वाले हफ़्तों में और भी डीलर जुड़ने की उम्मीद है.
कंपनी ने कहा कि ऑनलाइन बिक्री का कवरेज दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बाज़ारों तक फैला हुआ है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं.
गौरतलब है कि Jawa Yezdi Motorcycle की मूल कंपनी Classic Legends ने हाल ही में GST में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया है. 350cc से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स की दर को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर दिया है. इसके फलस्वरूप Jawa और Yezdi मोटरसाइकिल की पूरी रेंज की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. इनमें 293cc और 334cc के बीच इंजन हैं.