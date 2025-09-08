Jawa और Yezdi की बाइक्स हो गई हैं सस्ती, देखें पूरी लिस्ट
Classic Legends ने अपनी बाइक कंपनी Jawa/Yezdi की मोटरसाइकिलों की कीमतों में संशोधन कर दिया है और कीमत में कटौती कर दी है.
Published : September 8, 2025 at 6:13 PM IST
हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Classic Legends ने जानकारी दी है कि कंपनी भारत सरकार के हालिया GST रिफॉर्म का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी. इसके तहत 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. खास बात यह है कि Jawa/Yezdi मॉडल के पूरे पोर्टफोलियो में 293cc या 334cc इंजन की बाइक्स शामिल हैं, ऐसे में इनकी कीमत में बड़ा बदलाव किया गया है. ये नई कीमतें आगामी 22 सितंबर के बाद लागू होंगी.
GST 2.0 के लागू होने के बाद Yezdi Jawa मोटरसाइकिलों की कीमतें
सबसे पहले Yezdi Motorcycle के लाइनअप पर नजर डालें तो इसमें Roadster, Scrambler और Adventure बाइक शामिल हैं. इनमें सबसे किफायती बाइक Yezdi Roadster है, जिसकी कीमत अब 1.94 लाख रुपये हो गई है, जिसकी कीमत में 16,000 रुपये की कटौती की गई है, जो पहले 2.10 लाख रुपये थी.
इसके बाद कंपनी की Yezdi Scrambler का नाम आता है, जिसकी कीमत घटाकर 1.95 लाख रुपये कर दी गई है, जिसकी पिछली कीमत 2.12 लाख रुपये थी और इसकी कीमत में लगभग 17,000 रुपये कम किए गए हैं. आखिर में, नाम Yezdi Adventure का नाम आता है. Yezdi Adventure की नई कीमत 1.98 लाख रुपये है, जो इसकी पिछली कीमत 2.15 लाख रुपये से 17,000 रुपये कम है.
Jawa Motorcycle की संशोधित कीमतें
Jawa लाइनअप की बात करें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल पांच मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिनमें से चार में नया Alpha-2 334cc इंजन इस्तेमाल किया गया है, और एक बाइक में अभी भी छोटा 293cc इंजन लगा है. 293cc इंजन वाली छोटी Jawa 42 की कीमत अब 1.59 लाख रुपये हो गई है, जिसकी कीमत पहले 1.72 लाख रुपये थी और इसकी कीमत 13,000 रुपये कम हुई है.
इसके अलावा, Jawa 350 की बात करें तो इसकी कीमत कम होकर 1.83 लाख रुपये हो गई है, जहां पहले इसकी कीमत 1.99 लाख रुपये थी, और इसकी कीमत लगभग 16,000 रुपये कम हुई है. इसके अलावा, शानदार लुक्स के साथ आने वाली, Jawa 42 Bobber की कीमत 1.93 लाख रुपये हो गई है. इसकी पिछली कीमत 2.10 लाख रुपये थी, जो 17,000 रुपये कम हुई है.
|Yezdi Jawa मोटरसाइकिलों की नई कीमत
|मॉडल
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|कीमत में अंतर
|Jawa 42
|1,59,431 रुपये
|1,72,942 रुपये
|13,511 रुपये
|Jawa 350
|1,83,407 रुपये
|1,98,950 रुपये
|15,543 रुपये
|Jawa 42 Bobber
|1,93,133 रुपये
|2,09,500 रुपये
|16,367 रुपये
|Jawa 42 FJ
|1,93,725 रुपये
|2,10,142 रुपये
|16,417 रुपये
|Jawa Perak
|1,99,775 रुपये
|2,17,605 रुपये
|16,930 रुपये
|Yezdi Roadster
|1,93,565 रुपये
|2,09,969 रुपये
|16,404 रुपये
|Yezdi Scrambler
|1,95,345 रुपये
|2,11,900 रुपये
|16,555 रुपये
|Yezdi Adventure
|1,98,111 रुपये
|2,14,900 रुपये
|16,789 रुपये
Jawa लाइनअप के सबसे नए मॉडल Jawa 42 FJ की बात करें तो इसकी कीमत अब 1.94 लाख रुपये हो गई है, जो इसकी पिछली कीमत 2.10 लाख रुपये कम हो गई है, और इसकी कीमत में 16,000 रुपये की कटौती की गई है. वहीं इसके टॉप रेंज Jawa Perak की शुरुआती कीमत अब 2.00 लाख रुपये हो गई है, जो इसकी पिछली कीमत 2.17 लाख रुपये से 17,000 रुपये कम है.
आपको यह बताना ज़रूरी है कि Classic Legends ने हर बाइक की शुरुआती कीमत के लिए ही मूल्य संशोधन साझा किया है, हालांकि आप बाइक्स की कीमतों की सटीक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी अधिकृत Yezdi/Jawa डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि Classic Legends ने जानकारी दी है कि कंपनी की सभी बाइक्स पर 4 साल/50,000 किमी की वारंटी मिलेगी.