Jawa और Yezdi की बाइक्स हो गई हैं सस्ती, देखें पूरी लिस्ट

हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Classic Legends ने जानकारी दी है कि कंपनी भारत सरकार के हालिया GST रिफॉर्म का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी. इसके तहत 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. खास बात यह है कि Jawa/Yezdi मॉडल के पूरे पोर्टफोलियो में 293cc या 334cc इंजन की बाइक्स शामिल हैं, ऐसे में इनकी कीमत में बड़ा बदलाव किया गया है. ये नई कीमतें आगामी 22 सितंबर के बाद लागू होंगी.

GST 2.0 के लागू होने के बाद Yezdi Jawa मोटरसाइकिलों की कीमतें

सबसे पहले Yezdi Motorcycle के लाइनअप पर नजर डालें तो इसमें Roadster, Scrambler और Adventure बाइक शामिल हैं. इनमें सबसे किफायती बाइक Yezdi Roadster है, जिसकी कीमत अब 1.94 लाख रुपये हो गई है, जिसकी कीमत में 16,000 रुपये की कटौती की गई है, जो पहले 2.10 लाख रुपये थी.

इसके बाद कंपनी की Yezdi Scrambler का नाम आता है, जिसकी कीमत घटाकर 1.95 लाख रुपये कर दी गई है, जिसकी पिछली कीमत 2.12 लाख रुपये थी और इसकी कीमत में लगभग 17,000 रुपये कम किए गए हैं. आखिर में, नाम Yezdi Adventure का नाम आता है. Yezdi Adventure की नई कीमत 1.98 लाख रुपये है, जो इसकी पिछली कीमत 2.15 लाख रुपये से 17,000 रुपये कम है.

Jawa Motorcycle की संशोधित कीमतें

Jawa लाइनअप की बात करें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल पांच मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिनमें से चार में नया Alpha-2 334cc इंजन इस्तेमाल किया गया है, और एक बाइक में अभी भी छोटा 293cc इंजन लगा है. 293cc इंजन वाली छोटी Jawa 42 की कीमत अब 1.59 लाख रुपये हो गई है, जिसकी कीमत पहले 1.72 लाख रुपये थी और इसकी कीमत 13,000 रुपये कम हुई है.