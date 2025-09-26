ETV Bharat / technology

NASA की जेम्स वेब टेलिस्कोप ने खोजा पहला 'ब्लैक होल स्टार', वैज्ञानिकों ने रखा नाम ‘द क्लिफ’

सैजिटेरियस B2 नाम के गैस और धूल से भरे बादल में तारे, गैस और ब्रह्मांडीय धूल नियर-इन्फ्रारेड रोशनी में चमकते दिख रहे हैं. यह तस्वीर जेम्स वेब टेलिस्कोप के NIRCam कैमरे से ली गई है. जो हिस्से सबसे गहरे या काले दिखते हैं, वो खाली नहीं हैं - वहां घने बादलों के अंदर नए तारे बन रहे हैं, लेकिन उनकी रोशनी बाहर नहीं निकल पा रही है. ( Image Credit: NASA )

September 26, 2025

हैदराबाद: नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) ने हाल ही में ब्रह्मांड में में एक ऐसी चीज देखी है, जो अभी तक की वैज्ञानिक समझ को चैलेंज कर रहा है. इस नई, चमकदार और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों ने ‘The Cliff’ नाम दिया है. इसकी बनावट, आकार और व्यवहार इतने अनोखे हैं कि इसे किसी भी मौजूदा कैटेगिरी में नहीं रखा जा सकता है. इस कारण वैज्ञानिकों ने इस नई चीज ‘The Cliff’ के लिए एक नई कैटेगिरी बनाई है, जिसका नाम ब्लैक होल स्टार रखा है. एक नई स्टडी के अनुसार, द क्लिफ की सबसे खास बात है कि इसके बिल्कुल केंद्र यानी बीच में एक ब्लैक होल है, जो आसपास की गैसों को काफी तेजी से निगलता जा रहा है. हालांकि, इसके चारों ओर दिखने वाला चमकदार गैसीय आवरण, किसी तारे जैसा दिखता है. आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल और तारे एक-दूसरे के विपरित होते हैं, लेकिन यहां दोनों का मेल एक ही ऑब्जेक्ट में देखा गया है, वैज्ञानिकों की अभी तक की सोच और रिसर्च को चुनौती दे रहा है और उन्हें उससे भी आगे सोचने पर मजबूर कर रहा है. नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) ने हाल ही में ब्रह्मांड में में एक ऐसी चीज देखी है, जो अभी तक की वैज्ञानिक समझ को चैलेंज कर रहा है. इस नई, चमकदार और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों ने ‘The Cliff’ नाम दिया है. इसकी बनावट, आकार और व्यवहार इतने अनोखे हैं कि इसे किसी भी मौजूदा कैटेगिरी में नहीं रखा जा सकता है. इस कारण वैज्ञानिकों ने इस नई चीज ‘The Cliff’ के लिए एक नई कैटेगिरी बनाई है, जिसका नाम ब्लैक होल स्टार रखा है. ब्लैक होल स्टार का यह चित्र एक कलाकार की कल्पना है, असली आकार के हिसाब से नहीं है. इसमें दिखाया गया है कि इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक ब्लैक होल है, जिसके चारों तरफ गैस की एक घूमती हुई डिस्क बनी हुई है. जो चीज़ इसे ब्लैक होल स्टार बनाती है, वो है इसके चारों ओर फैली हुई अशांत और घनी गैस की परत. वैज्ञानिकों का मानना है कि यही खास बनावट उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को समझाने में मदद करती है जिसे वे "द क्लिफ" कह रहे हैं. (फोटो क्रेडिट: MPIA/HdA/T. Müller/A. de Graaff)