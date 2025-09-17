Jaguar Land Rover पर हुआ साइबर अटैक, 24 सितंबर तक नहीं होगा उत्पादन
Jaguar Land Rover पर बीते 1 सितंबर को एक बड़ा साइबर हमला हुआ था. कंपनी ने किसी भी वैश्विक कारखाने में उत्पादन नहीं किया है.
Published : September 17, 2025 at 5:52 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover (JLR) पर बीते 1 सितंबर को एक बड़ा साइबर हमला हुआ था. जिसके बाद से अब कंपनी ने किसी भी वैश्विक कारखाने में एक भी कार का उत्पादन किए बिना तीसरे सप्ताह में प्रवेश किया है.
इस साइबर हमले ने JLR के आंतरिक सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिससे उत्पादन, पुर्जों के ऑर्डर और खुदरा संचालन ठप हो गए, और हर रोज 60 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने का अनुमान है.
साइबर हमला कैसे हुआ शुरू
कंपनी को इस समस्या के पहले संकेत 1 सितंबर को दिखाई दिए, जब JLR डीलर "न्यू प्लेट डे" पर नई कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, जो पारंपरिक रूप से यूके में बिक्री के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक है. इसके बाद JLR ने 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी कि उसने साइबर हमले को रोकने के लिए अपने सिस्टम बंद करना शुरू कर दिया है.
बीते 3 सितंबर को, खुद को स्कैटरड लैप्सस$ हंटर्स कहने वाले एक हैकर ग्रुप ने Jaguar Land Rover को हैक करने की ली. इस ग्रुप ने इस साल की शुरुआत में यूके की रिटेल चेन मार्क्स एंड स्पेंसर पर भी हमला किया था, जिससे रिटेलर को हफ़्तों तक परेशानी का सामना करना पड़ा था.
Jaguar Land Rover के मामले में, माना जा रहा है कि हैकर्स के ग्रुप ने ब्रिटिश कार निर्माता द्वारा आंतरिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थर्ड-पार्टी SAP नेटवीवर सॉफ़्टवेयर में एक ज्ञात खामी का फायदा उठाया है. हैकर्स ग्रुप ने JLR के ग्राहकों का डेटा हासिल करने का भी दावा किया है, हालांकि यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि यह सेंध कितनी बड़ी थी और क्या फिरौती की मांग की गई थी या नहीं.
साइबर हमले के तीन सप्ताह बाद भी JLR को कोई राहत नहीं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर तक, JLR ने कहा कि वह अभी भी अपनी वैश्विक प्रणालियों का पुनर्निर्माण कर रहा है और उसने अभी तक फुल रिकवरी के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई है. पिछले दो हफ़्तों से JLR की एक भी कार उत्पादन लाइन से बाहर नहीं आई है, और यह कम से कम 24 सितंबर तक जारी रहेगा.
Jaguar Land Rover ने इस बात की पुष्टि की है कि डेटा 'प्रभावित' हुआ था, जिसका अर्थ है कि ग्राहकों की जानकारी लीक हो गई थी. JLR के संचालन को सुरक्षित रूप से बहाल करने में मदद के लिए पुलिस और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को बुलाया गया है.
JLR से जुड़े आपूर्तिकर्ता संकट
JLR के उपर्युक्त उत्पादन बंद होने से कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर रुकने के कारण गंभीर तनाव का सामना करना पड़ रहा है और कुछ को तो दिवालिया होने तक का खतरा बन गया है.
हाल ही में BBC को दिए एक इंटरव्यू में, Aston Martin के पूर्व सीईओ एंडी पामर ने चेतावनी दी कि JLR आपूर्ति श्रृंखला में छंटनी या तो पहले से ही हो रही है या इसकी योजना बनाई जा रही है. कई आपूर्तिकर्ताओं ने शुरुआत में तो इसका नुकसान सहन कर लिया, लेकिन अब व्यवधान के लंबे समय तक बने रहने के कारण उन्हें कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.