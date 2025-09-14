ETV Bharat / technology

ISRO के गुमनाम कारीगर: अंतरिक्ष एजेंसी के लिए रॉकेट कवर सिलने वाले केरल के दर्जी का निधन

ISRO और अधिकांश अंतरिक्ष एजेंसियां रॉकेट के संवेदनशील हिस्सों को धूल, नमी या बारिश से बचाने के लिए सुरक्षात्मक आवरण का इस्तेमाल करती हैं. प्रक्षेपण से पहले इन्हें हटा दिया जाता है.

उनके बेटे संतोष ने ईटीवी भारत को बताया कि, "मेरे पिता ने शुरुआत में प्रायोगिक तौर पर स्पेयर पार्ट्स के कवर सिलना शुरू किया था, ताकि उन्हें दूसरी जगहों पर ले जाया जा सके. बाद में, उन्होंने रॉकेट के हुड समेत कई कंपोनेंट्स के लिए सुरक्षात्मक कपड़े के आवरण सिलना शुरू कर दिया."

जल्द ही, मोहनन की सिलाई का काम उस सुविधा में निर्मित अंतरिक्ष अनुसंधान उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स तक भी फैल गया. उनकी सटीकता और समर्पण जल्द ही उनकी पहचान बन गया, जिससे उन्हें वैज्ञानिकों और अधिकारियों, दोनों से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हुआ.

जब ISRO ने 1987 में केरल के तिरुवनंतपुरम के वलियामाला में द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) की स्थापना की, तब मोहनन वांडा जंक्शन पर एक साधारण सी सिलाई की दुकान - मोहनन टेलर्स - चला रहे थे. साल 1995 तक, उन्होंने ISRO के साथ अनुबंध के आधार पर काम करना शुरू कर दिया और उसके कर्मचारियों के लिए वर्दियां सिलने लगे.

तिरुवनंतपुरम: नेदुमनगड के वांडा जंक्शन निवासी 67 वर्षीय दर्जी मोहनन, जिन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी के वलियामाला केंद्र में ISRO रॉकेटों के लिए विशेष आवरण तैयार किए थे, का 11 सितंबर, 2025 को सुबह 2:30 बजे उनके घर पर निधन हो गया. भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है. मोहनन की कारीगरी ISRO के इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गई.

चूंकि ISRO साधारण सूती कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए रासायनिक मिश्रणों से युक्त विशेष रूप से उपचारित सामग्री को संस्थान में ही उपलब्ध कराया जाता था. संस्थान के कठिन मानकों को पूरा करने के लिए मोहनन को अत्यधिक जटिल सिलाई तकनीकों में महारत हासिल करनी पड़ी.

उनके बेटे संतोष ने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि, "जब मैं स्कूल में था, तो मेरे पिता मुझे और मेरे भाई राजेश को बड़े-बड़े पुर्जों का नाप लेने के लिए वलियामाला ले जाते थे." रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वर्दी पर मोहनन के काम को अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय में व्यापक रूप से मान्यता मिली.

ISRO से पूरी तरह जुड़ने के बाद, उन्होंने वांडा जंक्शन स्थित अपनी सिलाई की दुकान बंद कर दी. सबसे बड़े बेटे राजेश ने बताया कि औपचारिक शिक्षा के अभाव के बावजूद उनके पिता का जुनून और विनम्रता अद्वितीय थी.

PSLV-C55 का परिवहन (फोटो - ISRO)

राजेश ने याद करते हुए कहा कि, "वे बाहरी व्यक्ति थे और उनकी कोई उच्च शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे हमेशा ISRO के जटिल कामकाज को जानने की कोशिश करते थे. उन्होंने अपनी सीमाओं के भीतर वैज्ञानिकों से बात करने और सहमति बनाने के बाद ही स्पेयर पार्ट्स के कवर सिलना शुरू किया."

उन्होंने आगे कहा कि, मोहनन के लिए, सिलाई करना गर्व की बात थी, चाहे वह "रॉकेट के लिए हो या इंसान के लिए." ISRO में काम करने के अलावा, वह ऑल केरल टेलर्स एसोसिएशन की राज्य समिति के सदस्य भी थे और साथी दर्जियों के लिए संगठनात्मक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल थे.

मोहनन ने सिलाई का काम तब तक जारी रखा, जब तक कि दो साल पहले उन्हें स्ट्रोक नहीं हुआ और वे बिस्तर पर नहीं पड़ गए. उनके निधन की खबर सुनकर, ISRO के कर्मचारी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे. मोहनन के परिवार में उनकी पत्नी विजयश्री, पुत्र एम राजेश, एम संतोष और एम निधीश, और पुत्रवधू लक्ष्मी चंद्रन हैं.