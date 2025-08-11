हैदराबाद: इसरो ने हाल ही में भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियों यानी इसरो और नासा के कंबान्ड प्रोजेक्ट के तहत NISAR सैटेलाइट को लॉन्च किया था. निसार एक कम्यूनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी की हरेक छोटी-बड़ी हरकतों पर नज़र रखने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है. अब इसरो चेयरमैन ने एक नया खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि इसरो अमेरिका का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसका वजन 6,500 किलोग्राम होगा. यह भी अमेरिका का एक कम्यूनिकेशन सैटेलाइट ही होगा.
इसरो की अगली बड़ी तैयारी
इसरो के मौजूदा चेयरमैन वी नारायणन ने रविवार को चेन्नई के पास आयोजित हुए एक इवेंट के दौरान जानकारी दी कि भारत अगले कुछ महीनों में अमेरिका द्वारा बनाए गए एक 6,500 किलोग्राम के कम्यूनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है. नारायणन ने इस बात बताते हुए इसरो के शुरुआती दिनों को याद किया और कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटे से रॉकेट से हुई थी, और वो भी अमेरिका ने ही भारत को भेजा था, लेकिन अब इसरो आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका द्वारा बनाए गए 6,500 किलोग्राम के कम्यूनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है.
उसके बाद इसरो चेयरमैने ने निसार मिशन के बारे में बताते हुए कहा, 30 जुलाई को जो NASA-ISRO का NISAR मिशन लॉन्च हुआ था, वो एक ऐतिहासिक दिन था. ये दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट है, जिसमें L Band SAR payload अमेरिका से और S Band payload ISRO ने दिया. इसे GSLV-F16 रॉकेट के जरिए बिल्कुल सही और सफल तरीके से ऑर्बिट में भेजा गया.
1963 में हुई थी शुरुआत
इसरो चेयरमैन ने बताया कि, इसरी की शुरुआत 1963 में हुई थी, जब भारत बाकी देशों से काफी पीछे था. उसी साल 21 नवंबर को अमेरिका ने भारत को एक छोटा सा रॉकेट दिया था और वही से हमारी स्पेस जर्नी शुरू हुई थी. 1975 में इसरो ने अमेरिका के सैटेलाइट डेटा की मदद से 6 राज्यों के 2,400 गांवों में टीवी सेट लगाकर 'मास कम्यूनिकेशन' का डेमो दिया था और अब इसरो इस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसने अपने लॉन्च व्हीकल से अभी तक 34 देशों के 433 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है.