ISRO ने रिसर्चर्स से मांगे प्रस्ताव, Chandrayaan-3 लैंडर और रोवर के डेटा होंगे विश्लेषण के लिए उपलब्ध - CHANDRAYAAN 3 DATA

ISRO ने चंद्रयान-3 मिशन के डेटा को सार्वजनिक किया है, अब वैज्ञानिक समुदाय इससे चंद्रमा को और गहराई से समझ सकेंगे.

The deadline for submission of scientific research proposals based on Chandrayaan-3 data is October 21.
चंद्रयान-3 डेटा पर आधारित वैज्ञानिक शोध प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है. (Image Credits: ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 6:36 PM IST

हैदराबाद: इसरो ने भारत के वैज्ञानिकों को बेहतरीन मौका दिया है. इसको के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के डेटा को सभी के लिए ओपन कर दिया है. इसका मतलब है कि अब कोई भी प्रोफेसर, रिसर्चर या कॉलेज का छात्र चंद्रयान-3 के डेटा का इस्तेमाल करके चांद की सतह पर इन-सिटू स्टडी कर सकता है.

यह पहल उन एक्सपेरीमेंट्स से प्राप्त रिकॉर्ड्स का यूज़ करने के उद्देश्य से की गई है, जो चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए थे. ISRO ने "Announcement of Opportunity (AO)" के तहत देश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संगठनों और सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं. इन प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है.

2023 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान-3

चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और एक लूनर डे तक लैंडर और रोवर ने भूकंपीय गतिविधि, प्लाज़्मा एनवायरमेंट, थर्मलो-फिज़िकल प्रोपर्टीज़ और चांद की मिट्टी में क्या-क्या एलिमेंट्स हैं. अब इसरो ने PRADAN पोर्टल पे ये डेटा डाल दिया है – pradan.issdc.gov.in पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो. आप इन पोर्टल के माध्यम से Indian Space Science Data Centre (ISSDC) पर उपलब्ध चंद्रयान-3 मिशन के एक्सपेरीमेंट्स का डेटा को देख सकते हैं.

इसरो ने पहले भी Chandrayaan-1 और Chandrayaan-2 के डेटा से 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलाए थे, और अब वो चाहते हैं कि और भी लोग हिस्से लें. प्रोपज़ल भेजने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2025 है. ऐसे में अगर आपके पास कोई सॉलिड आइडिया है, तो आपको अभी से काम पर लग जाना चाहिए.

इसरो ने प्रेस रिलीज़ में बताया कि मिशन के सभी वैज्ञानिकों के उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं. संबंधित पेलोड टीम्स ने इन रिकॉर्ड का विश्लेषण कर लिया है और अपने निष्कर्ष को प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश किया है. इन वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स का विशेषज्ञों ने रिव्यू किया और उसे 23 अगस्त 2024 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया.

