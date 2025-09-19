ETV Bharat / technology

Interview: ISRO प्रमुख बोले: 'हाइड्रोजन सिर्फ ईंधन नहीं, टिकाऊ भविष्य की पहचान है'

ISRO ने हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा बताया, जो स्पेस मिशन, परिवहन और पर्यावरण के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है.

Dr. V. Narayanan discusses hydrogen’s transformative role in India’s space exploration and clean energy future at Bengaluru workshop.
डॉ. वी. नारायणन ने बेंगलुरु वर्कशॉप में भारत के अंतरिक्ष मिशन और क्लीन एनर्जी भविष्य में हाइड्रोजन की क्रांतिकारी भूमिका पर चर्चा की.
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 5:39 PM IST

हैदराबाद: आजकल हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, तो क्लीन एनर्जी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लीन एनर्जी के मामले में हाइड्रोजन का कितना महत्व है और कैसे यह तत्व हमारी दुनिया बदल सकता है? हाइड्रोजन एक छोटा तत्व है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा होता है. यह एक ऐसा ईंधन है, जो जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, कोई प्रदूषण नहीं. यह पेट्रोल और डीज़ल की तरह हवा को प्रदूषित नहीं करता है. आजकल भारत समेत पूरी दुनिया में एनर्जी की मांग और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी, दोनों बढ़ती जा रही है. ऐसे में हाइड्रोजन एक नई उम्मीद बनकर उभरा है. हाइड्रोजन को 'ग्रीन फ्यूल' के रूप में देखा जा रहा है. यह अंतरिक्ष रॉकेट्स से लेकर बसों, ट्रेनों और यहां तक कि हवाई जहाजों तक में इस्तेमाल हो सकता है.

19 सितंबर 2025 को बेंगलुरु की एलायंस यूनिवर्सिटी में "हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी और भविष्य के रुझान" पर नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इस वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी और उसके भविष्य पर चर्चा हुई. इस वर्कशॉप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर आयोजित किया गया था. इस वर्कशॉप में चीफ गेस्ट के रूप में ISRO के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन भी उपस्थित थे. उनके अलावा इस वर्कशॉप में CSIR की डायरेक्टर जनरल डॉ. एन. कलैसेल्वी गेस्ट ऑफ ऑनर रहीं. NITI आयोग के मेंबर डॉ. विजय कुमार सारस्वत ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की हाइड्रोजन पॉलिसी पर जोर दिया. इस खास वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने बताया कि हाइड्रोजन को इंजनों, टर्बाइनों और क्लीन एनर्जी सिस्टम्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें आने वाली चुनौतियां और अवसरों पर भी बात हुई.

हाइड्रोजन की सबसे खास बात है कि इससे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है. पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. हाइड्रोजन को जब लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, जो यह सिर्फ पानी ही बनाता है. इससे किसी भी तरह की कोई गैस नहीं निकलती है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे. इसी वजह से इसरो जैसे संस्थान अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. डॉ. नारायणन ने बताया कि 2010-11 में ISRO और टाटा मोटर्स ने मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली एक बस बनाई थी, जिसका टेस्ट सफल रहा. जून 2025 में ऐसी पांच बसें सड़कों पर कमर्शियल रूप से चलने लगीं. अब BHEL और NTPC जैसी कंपनियां हाइड्रोजन सिस्टम्स और गैस टर्बाइन इंजन्स पर काम कर रही हैं.

हाइड्रोजन से पर्यावरण सुरक्षित तो रहता है, लेकिन इसमें सावधानी भी जरूरी है. डॉ. नारायण ने चेतावनी दी कि हाइड्रोजन की लौ बिना रंग की होती है, जो खतरनाक हो सकती है. उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सेंसर्स की जरूरत है जो सेकंडों में नहीं, बल्कि मिलीसेकंड में ही किसी भी खतरे को पकड़ सकें. यह वर्कशॉप भारत की क्लीन एनर्जी फ्यूचर की एक झलक थी, जहां हाइड्रोजन अंतरिक्ष मिशन्स से लेकर डेली लाइफ तक बदलाव ला सकता है.

ईटीवी भारत ने डॉ. नारायणन से खास बातचीत की. इसमें उन्होंने हाइड्रोजन की अंतरिक्ष मिशनों में भूमिका, ISRO की उपलब्धियों और गगनयान जैसे अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की.

सवाल: ISRO भविष्य में हाइड्रोजन आधारित रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चिंग को कैसे देखता है?

जवाब: “हाइड्रोजन को दुनिया भर में क्लीन एनर्जी कैरियर के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है. जब इसे लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिलाकर रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका एकमात्र बाय-प्रोडक्ट होता है - शुद्ध पानी. यह ईंधन बिजली उत्पादन, टर्बाइन इंजन और भविष्य में एयरक्राफ्ट तक को पावर देने की क्षमता रखता है. ISRO में हम इसे लॉन्च और रिटर्न दोनों ऑपरेशनों में इस्तेमाल कर रहे हैं.”

सवाल: कौन-से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हाइड्रोजन को स्पेस मिशन के लिए व्यवहारिक बना सकें?

जवाब: “हम मानवयुक्त लॉन्च व्हीकल्स के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलने वाले अपर स्टेज पर काम कर रहे हैं. एक नया रॉकेट डिजाइन किया जा रहा है जो चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए होगा, जिसमें 60–70 टन प्रोपेलेंट होगा. यह ISRO की भविष्य की योजनाओं का अहम हिस्सा है.”

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

