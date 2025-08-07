हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू लगातार बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च करते जा रही है. आज यानी 7 अगस्त 2025 को कंपनी ने 5, 6 या 7 नहीं बल्कि 8000mAh बैटरी वाली स्मार्टफोन लॉन्च किया है. आपको याद दिला दें कि आइकू ने इसी साल अप्रैल के महीने में iQOO Z10 Turbo और iQOO Z10 Turbo Pro को भी लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इसी फोन सीरीज का एक नया स्मार्टफोन अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में लॉन्च किया है. कंपनी जल्द ही इस फोन को भारत में भी लॉन्च कर सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस फोन के भारत में लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

आइकू ने 11 अप्रैल 2025 को भारत में iQOO Z10 को 7,300 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया था, जो भारत में आइकू का सबसे बड़ा बैटरी फोन भी है. iQOO Z10 Turbo+ को चीन में 7 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस फोन के लिए एक बड़े लॉन्च इवेंट का आयोजन भी किया जो भारतीय समयानुसार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर हुआ. इस फोन के साथ कंपनी एक ईयरबड्स भी लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO TWS Air 3 Pro होगा.

इस फोन की सबसे खास बात है कि इसमें कंपनी 8000mAh की बैटरी है. कंपनी ने दावा किया है कि यह बैटरी फुल चार्ज होने पर 77 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक देगी. इस फोन को फुल चार्ज करने के बाद 20 घंटे तक Honor of Kings खेला जा सकता है. इतना ही नहीं कंपनी अपने इस बड़ी बैटरी वाले फोन में 90W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है.

फोन के स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में 6.78 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.42 है. इस स्क्रीन में 2,800×1,260 पिक्सल रेजॉल्यूशन भी दिया गया है और इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इस फोन की डिस्प्ले HDR टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट करती है.

इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए आक्टा-कोर 3nm MediaTek Dimensity 9400+ SoC चिपसेट दिया है. इसके साथ ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए Immortalis-G925 GPU भी दिया गया है. इसका मतलब है कि फोन में यूज़र्स हेवी गेम्स खेल सकेंगे. इस फोन में 16GB तक का LPDDR5x Ultra RAM सपोर्ट और 512GB तक का UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है.

कैटेगिरी डिटेल्स बैटरी 8000mAh, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बैटरी बैकअप 77 घंटे म्यूज़िक प्लेबैक, 20 घंटे Honor of Kings गेमिंग डिस्प्ले 6.78 इंच AMOLED, 2800×1260 पिक्सल, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले फीचर्स 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, 93.42 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, HDR, 1.07 बिलियन कलर्स प्रोसेसर 3nm MediaTek Dimensity 9400 Plus SoC (ऑक्टा-कोर) ग्राफिक्स प्रोसेसर Immortalis-G925 GPU रैम LPDDR5x Ultra RAM (अधिकतम 16GB) स्टोरेज UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज (अधिकतम 512GB) रियर कैमरा डुअल कैमरा: 50MP (f/1.79, OIS, Sony सेंसर) और 8MP अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) रियर कैमरा फीचर्स डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 1080p स्लो-मोशन वीडियो फ्रंट कैमरा 16MP (f/2.45) कनेक्टिविटी USB Type-C Gen 2, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है, जो f/1.79 सोनी के मेन अपर्चर के साथ आता है. फोन का दूसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.2 है.

इस फोन का बैक कैमरा सेटअप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. फोन का बैक कैमरा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा इससे 4K Video रिकॉर्डिंग और 1080p Slo-motion वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में कंपनी ने 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.45 है. इसके अलावा फोन में कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C Gen 2 पोर्ट , Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, GPS, Beidou, GLONASS और Galileo फीचर दिया गया है.

इस फोन के वेरिएंट्स और कीमत

वेरिएंट (RAM + स्टोरेज) कीमत (CNY) अनुमानित भारतीय कीमत (₹) 12GB + 256GB 2,299 ₹28,000 12GB + 512GB 2,699 ₹32,900 16GB + 256GB 2,499 ₹30,500 16GB + 512GB 2,999 ₹36,500

यह भी पढ़ें: iQOO Z10 Lite 5G vs Realme Narzo 80 Lite 5G: ₹10,000 से कम में लॉन्च हुए दो नए फोन्स की पूरी तुलना