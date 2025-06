ETV Bharat / technology

iQOO Z10 Lite 5G vs Realme Narzo 80 Lite 5G: ₹10,000 से कम में लॉन्च हुए दो नए फोन्स की पूरी तुलना - BEST 5G PHONE UNDER 10000

भारत में इन दोनों फोन्स को इसी हफ्ते लॉन्च किया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Realme/Iqoo )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 19, 2025 at 5:16 PM IST 6 Min Read

हैदराबाद: iQOO Z10 Lite 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. वीवो की सब-बांड आइकू ने इस बजट फोन को 10,000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है. फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, HD+ LCD डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी भी दिया है. आइए हम आपको इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत बताते हैं. इसके अलावा हम इस फोन की तुलना हाल ही में लॉन्च हुए Realme Narzo 80 Lite 5G से करेंगे, क्योंकि इस फोन की कीमत भी 10,499 रुपये से शुरू होती है, लेकिन लॉन्च ऑफर के साथ यूज़र्स इसे 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं. iQOO Z10 Lite 5G: स्पेसिफिकेशन्स इस फोन में कंपनी ने 6.74 इंच की एचडी प्लस (1,600x720 पिक्सल्स) रेजॉल्यूशन वाली एलसीडी स्क्रीन दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz और पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स की है. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है. फोन 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने डुअल कैमरा सेटअप दिया है. इसका मेन कैमरा 50MP का है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. फोन का दूसरा बैक कैमरा 2MP का है, जो f/2.4 अपर्चर के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर कंपनी ने 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इस फोन में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर रन करते है, जो AI Erase, AI Photo Enhance और AI Document Mode जैसे कई एआई-बेस्ड फीचर्स के साथ आता है. इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये है.

फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 10,999 रुपये है.

फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,999 रुपये है.

इस फोन को कंपनी ने साइबर ग्रीन और टाइटेनियम कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. इस फोन पर 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी लॉन्च ऑफर के रूप में दिया जा रहा है. फोन की बिक्री 25 जून 2025 से आइकू की वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर शुरू होगी. Realme Narzo 80 Lite 5G: स्पेसिफिकेशन्स रियलमी नार्ज़ो ने भी अपने इस फोन को कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है. इस फोन में 6.67 इंच की HD+ स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz तक की डायनमिक रिफ्रेश रेट के साथ आती है. फोन की पीक ब्राइटनेस 625 निट्स है. फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज की सुविधा दी गई है. फोन के पिछले हिस्से पर 32MP कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके साथ पिछले हिस्से पर GALAXYCORE GC32E2 सेंसर भी दिया गया है, जो एक एलईडी फ्लैश लाइट के साथ आता है. फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और फ्रंट कैमरा के लिए 8MP का एक सेंसर दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है. इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है. इस बड़ी बैटरी के साथ फोन में 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5W का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 3.0 पर रन करता है. इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 10,499 रुपये है.

फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 11,499 रुपये है. इन दोनों फोन को कंपनी ने क्रिस्टल पर्पल और ब्लैक कलर में लॉन्च किया है. इस फोन के पहले वेरिएंट में 500 रुपये का डिस्काउंट और दूसरे फोन में 700 रुपये का डिस्काउंट लॉन्च ऑफर के रूप में दिया जा रहा है. बेस वेरिएंट की कीमत लॉन्च ऑफर के बाद 10,000 रुपये से कम यानी 9,999 रुपये हो जाती है. इस फोन की बिक्री 23 जूीन से अमेज़न पर होगी. फीचर/स्पेसिफिकेशन्स iQOO Z10 Lite 5G Realme Narzo 80 Lite 5G डिस्प्ले 6.74" HD+ LCD, 90Hz, 1000 निट्स ब्राइटनेस 6.67" HD+ IPS LCD, 120Hz, 625 निट्स प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 (6nm) MediaTek Dimensity 6300 (6nm) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15, FunTouch OS 15 Android 15, Realme UI 6.0 रैम/स्टोरेज वेरिएंट 4/6/8GB + 128/256GB (1TB तक एक्सपेंडेबल) 4/6GB + 128GB (2TB तक एक्सपेंडेबल) रियर कैमरा 50MP + 2MP डेप्थ सेंसर 32MP AI कैमरा फ्रंट कैमरा 5MP सेल्फी 8MP AI सेल्फी कैमरा बैटरी 6000mAh, 15W चार्जिंग 6000mAh, 15W चार्जिंग + 5W रिवर्स चार्जिंग डिज़ाइन/ड्यूरेबिलिटी IP64, MIL-STD-810H प्रोटेक्शन IP64, MIL-STD-810H, 7.94mm पतला सिक्योरिटी साइड फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक साइड फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक AI फीचर्स AI Erase, AI Photo Enhance, Doc Mode Google Gemini, Smart Signal, Rainwater Touch ऑडियो/जैक स्टैंडर्ड ऑडियो 3.5mm जैक, 300% वॉल्यूम, Hi-Res ऑडियो कलर ऑप्शन साइबर ग्रीन, टाइटेनियम ब्लू क्रिस्टल पर्पल, ओनिक्स ब्लैक कीमत (₹) ₹9,999 से ₹12,999 ₹10,499 से ₹11,499 सेल स्टार्ट डेट 25 जून से 23 जून से निष्कर्ष अब आप इन दोनों फोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत को देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि आपके लिए 10,000 रुपये से कम में इन दोनों में से कौनसा फोन ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है. हालांकि, इन दोनों फोन्स के ज्यादतर फीचर्स सेम ही है, लेकिन iQOO Z10 Lite 5G का कैमरा ज्यादा बेहतर है, जिसमें एआई बेस्ड फीचर्स भी मिलते है. वहीं, डिस्प्ले के मामले में Realme Narzo 80 Lite 5G ज्यादा अच्छा फोन लग रहा है. हमने इन दोनों में से किसी भी फोन का रिव्यू नहीं किया है. हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के आधार पर ही तुलना कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Oppo Reno 14 5G Series की ग्लोबल लॉन्च का ऐलान, साथ में आएंगे Enco Buds 3 समेत नई टैबलेट और स्मार्टवॉच