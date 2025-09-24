ETV Bharat / technology

iQOO और Vivo फोन्स में जल्द मिलेगा नया Origin OS 6 अपडेट, CEO ने किया कंफर्म

iQOO और Vivo के फोन्स में मिलेगा नया सॉफ्टवेयर ( फोटो क्रेडिट: Vivo )

Published : September 24, 2025 at 11:55 AM IST

हैदराबाद: अगर आप वीवो या आइकू के स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर इन दोनों में से किसी भी कंपनी का फोन खरीदने वाले हैं, तो यह ख़बर आपके काफी काम की हो सकती है. दरअसल, वीवो और वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू के फोन्स में एक नया सॉफ्टवेयर आने वाला है, जिसका नाम Origin OS 6 है. अभी तक इन दोनों कंपनियों के फोन्स Funtouch ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते थे लेकिन अब Origin OS पर चलेंगे. इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को भारत में लॉन्च करने की चर्चा तो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब आइकू के सीईओ ने इसकी पुष्टि भी कर दी है. आइए हम आपको इस नओए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं. चीन में लॉन्च होने वाले वीवो और आइकू के स्मार्टफोन्स में Origin OS ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में ये कंपनियां Funtouch ओएस का इस्तेमाल करती थी. अब इन दोनों कंपनियों ने भारत में भी लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के लिए Origin OS को लॉन्च इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत Origin OS 6 से होने वाली है, जो Android 16 पर आधारित होगा. यह नया इंटरफेस Funtouch OS 15 की जगह लेगा, जो फिलहाल भारत में Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल हो रहा है. Origin OS 6 का आना कंफर्म