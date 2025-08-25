हैदराबाद: एप्पल पिछले कई सालों से अपने आईफोन्स में एक जैसा डिजाइन दे रहा है, जो आईफोन्स का एक आइकोनिक डिजाइन भी बन गया है. हालांकि, अब एप्पल ने ठान लिया है कि वो अगले तीन सालों में अपने पूरे आईफोन लाइनअप को रीड़िजाइन करेगा. इसमें 2025 यानी इसी साल में iPhone 17 Air की एंट्री, जो Plus वाले मॉडल्स को रिप्लेस करेगा. इसके अलावा 2026 में एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन और 2027 में कर्व्ड ग्लास वाला iPhone 20 का लॉन्च होना शामिल है. आइए हम आपको एप्पल के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताते हैं.

हालांकि, एप्पल ने इन जानकारियों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन एप्पल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में सटीक जानकारी देने वाले ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के मुताबिक, आईफोन के लाइनअप में होने वाले बदलाव 2025 से ही दिखने शुरू हो जाएंगे और 2027 तक यानी आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी पर लोगों को एक बिल्कुल नए डिजाइन वाला आईफोन देखने को मिलेगा.

2025: iPhone 17 Air की होगी एंट्री

एप्पल इस साल यानी 2025 में iPhone 17 Series लॉन्च करने वाला है. इस सीरीज के तहत कंपनी 4 स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली है. इसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे. इस साल के आईफोन लाइनअप में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, जो iPhone 17 Air होगा. एप्पल हर साल Plus मॉडल को लॉन्च करता था. पिछले साल भी कंपनी ने iPhone 16 Plus लॉन्च किया था.

इस साल से एप्पल प्लस मॉडल की जगह एयर मॉडल को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. इस कारण 2025 में यूज़र्स को iPhone 17 Air के रूप में एक नया फोन देखने को मिलेगा, जो सुपर स्लिम फोन होगा, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो सकता है. इसके अलावा इसमें यूज़र्स को फिज़िकल सिम डालने की जरूरत नहीं होगी. इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ e-Sim सपोर्ट ही मिलेगा.

इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 16e की जगह iPhone 17e को लॉन्च किया जा सकता है. इन सभी में एप्पल का अपना C1 modem चिप होने की उम्मीद है. गुरमन ने जानकारी दी है कि एप्पल एक नया “bumper case” भी ला सकता है, जो सिर्फ किनारों को कवर करेगा, बैक साइड को नहीं. गौरतलब है कि ऐसा केस एप्पल पहले भी साल 2010 में iPhone 4 के साथ लॉन्च कर चुका है.

2026: एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन

रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले साल यानी 2026 में एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकची है. यह फोन एक किताब की तरह खुलेगा और किसी मिनी टैबलेट की तरह बन जाएगा. इसमें चार कैमरे होंगे. एक कैमरा कवर डिस्प्ले, एक अंदर वाले डिस्प्ले और दो कैमरा पीछे होंगे. इसमें FaceID नहीं होगा बल्कि एप्पल का पुराना सिक्योरिटी फीचर TouchID होगा. इसमें सिम के लिए कई स्लॉट नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से eSIM सेटअप होगा.

इसका डिजाइन Samsung Galaxy Z Fold होगा सकता है, लेकिन एप्पल वाला यूनिक डिजाइन होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें क्रीज़-फ्री डिस्प्ले होगी और इन-सेल टच टेक यूज़ होगा ताकि फोल्ड पर कोई लाइन ना दिखाई दे.

2027: कर्व्ड डिस्प्ले के साथ iPhone 20

2027 में आईफोन की 20वीं एनिवर्सरी होगी. इस मौके पर एप्पल iPhone 20 लॉन्च करने वाला है और इस आईफोन में कंपनी कई खास बदलाव करने वाला है. इसमें कंपनी अपने ट्रेडिशनल फ्लैट डिजाइन की जगह कर्व्ड-ग्लास जैसा डिजाइन देने वाली है. यह डिजाइन आईओएस के नए Liquid Glass interface से मिलता-जुलता होगा. इसके अलावा कंपनी नाम में भी बदलाव करने वाली है. 2027 में क्रम के अनुसार iPhone 19 को लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन उस साल एप्पल iPhone 20 लॉन्च करेगी.