ETV Bharat / technology

iPhone 17 vs iPhone 16: दोनों फोन्स में क्या और कितना अंतर? जानें किसे खरीदना होगा बेहतर

iPhone 17 लॉन्च के बाद भी iPhone 16 एप्पल की वेबसाइट पर उपलब्ध है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

हैदराबाद: 9 सितंबर 2025 को एप्पल ने iPhone 17 लॉन्च किया. इस फोन की कीमत 82,900 रुपये से शुरू होती है, जिसमें यूज़र्स को 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. वहीं, दूसरी ओर पिछले साल यानी 2024 में लॉन्च हुए iPhone 16 की कीमत को अब एप्पल ने कम करके 69,900 रुपये कर दिया है, जिसमें यूज़र्स को 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. ऐसे में अब कई यूज़र्स को ग्राहकों के मन में सवाल है कि iPhone 17 और iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स में क्या और कितना अंतर है और उन्हें इन दोनों में से कौनसा फोन खरीदना चाहिए.

हम अपने इस आर्टिकल में इन दोनों फोन के तमाम मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की तुलना कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अलग-अलग चीजों में कौनसा फोन बेहतर है या नहीं. इस कंपेरिज़न को पढ़ने के बाद आप अपने लिए इन दोनों आईफोन्स में से बेहतर आईफोन चुन पाएंगे.

iPhone 17 vs iPhone 16: डिस्प्ले और डिज़ाइन

iPhone 17 में 6.3 इंच की Super Retina XDR स्क्रीन दी गई है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी, Always-On display और Dynamic Island आइलैंड के साथ आता है. इस फोन में एल्यूमीनियम फ्रेम दिया गया है. फोन में एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल बटन और अगले हिस्से पर तीन गुना स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन भी दिया गया है. इसके वाटर रेसिस्टेंट के बारे में कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन को करीब 30 मिनट तक 6 मीटर गहरे पानी में डुबाए रखने पर कुछ नहीं होगा.

iPhone 16 को कंपनी ने 6.1 इंच की Super Retina XDR display के साथ लॉन्च किया था, जो डायनमिक आइलैंड के साथ आता है. इस फोन में भी एल्यूमीनियम फ्रेम दिया गया है. फोन में एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल बटन और स्क्रैच से बचने के लिए अगले हिस्से पर Ceramic Shield प्रोटेक्शन दिया गया है. इस फोन के वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ भी कंपनी ने वही वादा किया था, जो कि iPhone 17 के लिए किया है.

अब दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो दिखने में फोन लगभग एक जैसा ही लगता है, लेकिन स्क्रीन की साइज में दो इंच का अंतर है और नया iPhone 17 कुछ नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और तीन गुना बेहतर स्क्रेच प्रोटेक्शन के साथ आता है.

iPhone 17 vs iPhone 16: प्रोसेसर का अंतर

iPhone 17 में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए A19 chip दिया है, जो 6-कोर CPU के साथ आता है. इसमें ग्राफिक्स के लिए न्यूरल एसेलरेटेर्स (Neural Accelerators) के साथ 5-कोर GPU भी दिया गया है. इस फोन का प्रोसेसर 16-कोर न्यूरल इंजन की मदद से चलता है. कंपनी का दावा है कि इस फोन में यूज़र्स को 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट मिल सकता है.

iPhone 16 की बात करें तो इसमें कंपनी ने प्रोसेसर के लिए A18 chip दिया है, जो 6-core CPU और ग्राफिक्स के लिए 5-core GPU के साथ आता है. इसका प्रोसेसर भी 16-कोर न्यूरल इंजन की मदद से चलता है. कंपनी का दावा है कि इस फोन में यूज़र्स को 22 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट मिल सकता है.

इन दोनों फोन की चिपसेट डिटेल्स को समझकर ऐसा लगता है कि iPhone 17 का परफॉर्मेंस iPhone 16 की तुलना में थोड़ा बेहतर जरूर होगा, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होगा. इसके अलावा इन दोनों फोन्स में यूज़र्स को Apple Intelligence की सुविधाएं मिलती हैं.

iPhone 17 vs iPhone 16: बैक कैमरा सेटअप का अंतर

iPhone 17 के पिछले हिस्से में कंपनी ने 48MP का डुअल फ्यूज़न कैमरा सिस्टम दिया हुआ है. इस सेटअप का मेन कैमरा 48MP Fusion लेंस के साथ आता है, जबकि इसका दूसरा कैमरा भी 48MP Fusion Ultra Wide एंगल लेंस के साथ आता है. इसका मेन लेंस सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (Sensor-shift optical image stabilization) के साथ आता है. इसमें यूज़र्स को 0.5x, 1x, 2x के ऑप्टिकल ज़ूम ऑप्शन्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें 6 इफेक्ट्स के साथ पोर्ट्रेट लाइटनिंग, नाइट मोड, मैक्रो फोटोग्राफी जैसे कई मोड्स मिलते हैं.

इस फोन के बैक कैमरा सेटअप से 60 fps तक की फ्रेम रेट पर 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इसमें 30 fps पर सिनेमैटिक मोड में शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ 4K Dolby Vision रिजॉल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इस फोन के बैक कैमरा से 30 fps पर 4K Dolby Vision रिजॉल्यूशन तक की डुअल वीडियो कैप्चर भी की जा सकती है.

iPhone 16 के पिछले हिस्से पर एडवांस डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है. इस सिस्टम का मेन कैमरा 48MP Fusion सेंसर और दूसरा कैमरा 12MP के अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आता है. इस फोन में भी सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (Sensor-shift optical image stabilization) का फीचर मिलता है. इस फोन से भी यूज़र 0.5x, 1x, 2x के ऑप्टिकल ज़ूम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें भी 6 इफेक्ट्स के साथ पोर्ट्रेट लाइटनिंग, नाइट मोड, मैक्रो फोटोग्राफी जैसे कई मोड्स मिलते हैं.