ETV Bharat / technology

iPhone 17 Series: भारत में सेल शुरू, जानें कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स

iPhone 17 Series में 4 फोन्स को लॉन्च किया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Apple )

इस बार Apple ने चार मॉडल पेश किए हैं - iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. इनकी कीमतें स्टोरेज के हिसाब से अलग-अलग हैं. iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 है, जबकि सबसे महंगा वेरिएंट iPhone 17 Pro Max (2TB) ₹2,29,900 में मिलेगा.

हैदराबाद: Apple ने आज भारत में अपनी नई iPhone 17 सीरीज़ को आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में खुले नए Apple स्टोर्स पर सुबह से ही टेक लवर्स की भीड़ उमड़ रही है. लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर का विकल्प भी खुला है.

मॉडल स्टोरेज वेरिएंट कीमत (₹) iPhone 17 256GB ₹82,900 512GB ₹1,02,900 iPhone Air 256GB ₹1,19,900 512GB ₹1,39,900 1TB ₹1,59,900 iPhone 17 Pro 256GB ₹1,34,900 512GB ₹1,54,900 1TB ₹1,74,900 iPhone 17 Pro Max 256GB ₹1,49,900 512GB ₹1,69,900 1TB ₹1,89,900 2TB ₹2,29,900

नई आईफोन सीरीज के ऑफर्स

Reliance Digital पर iPhone 17 खरीदने पर ₹6000 की छूट मिल रही है, जबकि Air और Pro मॉडल्स पर ₹4000 की छूट दी जा रही है. साथ ही बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी मिलेगा.

Croma ने भी दमदार ऑफर पेश किया है - ₹6000 की इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ ₹12,000 तक का एक्सचेंज बोनस. EMI विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. साथ ही Apple एक्सेसरीज़ पर 20% तक की छूट भी मिल रही है.

Vijay Sales ने सबसे चौंकाने वाला ऑफर दिया है - iPhone 17 पर ₹60,000 की छूट. वहीं, Pro Max के 2TB वेरिएंट पर ₹4000 की छूट दी जा रही है. पुराने फोन को एक्सचेंज करके कीमत और भी कम की जा सकती है.

9 सितंबर 2025 को आयोजित किए गए इवेंट में एप्पल में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया था. इसके अलावा एप्पल ने अपने एनुअल इवेंट में Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE और AirPods Pro 3 को भी लॉन्च किया था.