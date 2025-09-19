iPhone 17 खरीदने के लिए मची होड़, मुंबई में भिड़े फैन्स और दिल्ली में लगी लंबी लाइन, यहां देखें वीडियो
iPhone 17 Series के फोन खरीदने की होड़ में लोग रातभर लाइन में खड़े रहे और कई जगहों पर ग्राहक झगड़ा भी कर रहे हैं.
Published : September 19, 2025 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: एप्पल ने भारत में अपनी नई आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू कर दी है. एप्पल अपने नए आईफोन्स की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर रहा है. एप्पल ने भारत में अब अपने चार ऑफलाइन स्टोर्स खोल दिए हैं और आज एप्पल के इन सभी स्टोर्स पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है. एप्पल के फैन्स में iPhone 17 सीरीज का इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है कि मुंबई में लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है, ग्राहक आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं. दिल्ली के स्टोर पर लोग कल रात से ही लाइन लगाकर आईफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं. आइए हम आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि भारत के ऑफलाइन एप्पल स्टोर्स में आईफोन 17 सीरीज को खरीदने के लिए कितनी भीड़ लगी है.
iPhone 17 Series के लिए लोगों को जबरदस्त क्रेज
आज सुबह पीटीआई ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि मुंबई में स्थित एप्पल स्टोर पर लोग घंटों से लाइन में लगे हैं और आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं. मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर भारी भीड़ का आलम ऐसा है कि लोगों के बीच में झपड़ हो गई और उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ को लाठियों का भी इस्तेमाल करना पड़ा.
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi
इसके अलावा मुंबई के एप्पल स्टोर की एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग 3-4 अलग-अलग लंबी लाइन्स में लगे हैं और आईफोन को खरीदने का इंतजार कर रहे हैं.
#WATCH | Maharashtra: A large number of people throng the Apple store in Mumbai's BKC as the company begins its iPhone 17 series sale in India from today pic.twitter.com/f6DOcZC5Yk— ANI (@ANI) September 19, 2025
इसके अलावा दिल्ली के साकेत सिटी वॉक मॉल में स्थित एप्पल स्टोर पर भी लंबी लाइन देखने को मिली. दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर के बाहर लगी लाइन मॉल से मेन रोड तक लगी हुई है. लोगों ने बताया कि वो कल रात से ही आईफोन्स खरीदने के लिए लाइन्स में लगे हुए हैं.
#WATCH दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। pic.twitter.com/XW8YB9vtuY
इसके अलावा बेंगलुरु के एप्पल स्टोर का भी हाल ऐसा ही है. बेंगलुरु में पहली बार लोगों को ऑफलाइन एप्पल स्टोर में जाकर आईफोन 17 सीरीज के आईफोन्स खरीदने का मौका मिल रहा है. ऐसे में वहां पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. एप्पल ने इसी महीने पहले 2 सितंबर को बेंगलुरु और फिर 4 सितंबर को पुणे में भी एप्पल स्टोर खोला था और वहां पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जो आईफोन 17 सीरीज के फोन्स खरीदने के लिए आए थे.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | A customer, Gauri Shankar, says, " i have been buying iphones for the last many years. this was a great experience. this is my first time in an apple store... i am very excited and now i am waiting for iphone 18..." https://t.co/4bnjXE0jsC pic.twitter.com/4L0Q0XCURT— ANI (@ANI) September 19, 2025
इस भारी भीड़ के क्रेज को पार करते हुए आईफोन 17 सीरीज के आईफोन्स खरीदने वाले कुछ लोगों से न्यूज़ एजेंसियों ने बात की. एएनआई को दिए एक बाइट में मुंबई के एक ग्राहक, अमन चौहान ने कहा, "मैंने iPhone 17PRO Max खरीदा है, एक 256GB का और दूसरा 1TB का है. मैं रात 12 बजे से लाइन में इंतज़ार कर रहा था और अब मुझे मिल गया है. इसमें नए फीचर हैं. नारंगी रंग नया है."
#WATCH मुंबई: एक ग्राहक, अमन चौहान ने कहा, " मैंने iphone 17pro max खरीदा है, एक 256gb का और दूसरा 1tb का है। मैं रात 12 बजे से लाइन में इंतज़ार कर रहा था और अब मुझे मिल गया है। इसमें नए फ़ीचर हैं। नारंगी रंग नया है..." https://t.co/TSGoYqTG3x pic.twitter.com/U6hMbJXpxd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025