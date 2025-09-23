ETV Bharat / technology

iPhone 17 Pro और Pro Max की बॉडी पर स्क्रैच, MagSafe चार्जिंग से भी पड़े निशान

हालांकि, फोन के लॉन्च होते ही यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर अपने डिवाइस के एल्यूमिनियम फ्रेम पर खरोंचें आने की शिकायतें करनी शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने अपने नए iPhone 17 Pro और Pro Max मॉडल्स का इस्तेमाल कुछ ही दिनों तक किया है और उतने में ही फोन की बॉडी पर खरोंच आदि के निशान दिखाई देने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर एप्पल की नई आईफोन सीरीज के लिए चल रहा ‘scratchgate’ ट्रेंड एप्पल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है. दरअसल, इस बार एप्पल ने iPhone 17 Pro और 17 Pro Max में टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया है. इन प्रो मॉडल्स का एक खास यूनिबॉडी फ्रेम और सिरेमिक शील्ड बैकप्लेट है. ऐसा माना जा रहा था कि एल्यूमिनियम से फोन की थर्मल परफॉर्मेंस बेहतर होगी और साथ ही फोन में पहली बार वेपर कूलिंग चैंबर भी मिलेगा.

हैदराबाद: अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल हर साल जब भी नई आईफोन सीरीज लॉन्च करती है तो टेक इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है. कंपनी हर साल कुछ नए और शानदार इनोवेशन्स को पेश करती है. इस बार भी कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला फोन लॉन्च करके स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया. उनके इस फोन का नाम iPhone 17 Air है. इसके डिजाइन ने लोगों को काफी आकर्षित किया है. हालांकि, इस बार आईफोन 17 सीरीज के प्रो मॉडल्स में स्क्रैच पड़ने की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं. आईफोन 17 सीरीज के प्रो मॉडल्स में हो रही स्क्रैच की प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पर 'Scratchgate' कहा जा रहा है.

डेमो यूनिट्स पर भी पड़े स्क्रैच

YouTube चैनल JerryRigEverything ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इन आईफोन मॉडल्स में काफी कम टाइम में पड़ने वाले खरोंच का मामला काफी गंभीर है. खासतौर पर कैमरा मॉड्यूल और फोन के किनारों पर काफी जल्दी निशान पड़ रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इसका कारण मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुआ एनोडाइज़ेशन प्रोसेस हो सकता है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क और हांगकांग में पेश किए गए डेमो यूनिट्स पर कुछ ही घंटों में स्क्रैच दिखने लगे थे. इसके अलावा एप्पल के MagSafe चार्जिंग से भी डिवाइस पर गोल निशान पड़ने की शिकायतें सामने आई हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 Pro के ओरेंज (Cosmic Orange) कलर वाले मॉडल पर खरोंच लगने की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, जबकि सिल्वर वाले मॉडल पर स्क्रैच कम नज़र आते हैं. हालांकि, कुछ यूज़र्स ने iPhone 17 Air को लेकर भी कुछ शिकायतें की है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें प्रो मॉडल्स के लिए आ रही हैं. यहां पर गौर करने वाली बात है कि iPhone 17 Air की बॉडी को कंपनी ने टाइटेनियम फ्रेम और ग्लास बैक के साथ बनाया है, जो खरोंचों के मामले में थोड़ा बेहतर साबित हो रहा है.

इस मुद्दे पर एप्पल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया है. अब दुनियाभर के यूज़र्स का ध्यान इस बात पर है कि एप्पल इस ‘scratchgate’ समस्या का समाधान कैसे करेगी. गौरतलब है कि साल 2014 में एप्पल ने जब iPhone 6 और iPhone 6 Plus लॉन्च किया था, तब 'Bendgate' नाम का एक चर्चित विवाद भी हुआ था.

उस आईफोन सीरीज के लॉन्च के बाद कई यूज़र्स ने शिकायत की थी कि उनके नए iPhone 6 Plus को जेब में रखने या हल्के दबाव पर बेंड (मुड़ने के निशान) लग रहे थे. उस वक्त इस मुद्दे ने भी सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ा था और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर दिखाया था कि कैसे फोन हाथ में दबाने पर भी झुक जाता है.