हैदराबाद: अगर आप एप्पल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाली आईफोन की नई सीरीज यानी iPhone 17 का इंतजार कर रहे हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है. दरअसल, अभी तक एप्पल ने अपने अपकमिंग आईफोन सीरीज के लॉन्च का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हर साल के ट्रेंड के हिसाब से कंपनी सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज को लॉन्च कर सकती है.

इस मामले में एक टिप्स्टर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर आईफोन 17 सीरीज लॉन्च डेट की एक लीक जानकारी शेयर की लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उसने अपने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "मुझे जानकारी मिली है कि यह लीक फर्जी था। असली इनवाइट्स अगले एक-दो हफ्तों में आने की उम्मीद है - बस थोड़ा और सब्र रखना होगा."

iPhone 17 की लॉन्च डेट लीक

हालांकि, अपने अपडेटेड पोस्ट को शेयर करने से पहले 'AppleLeaker' नाम के यूज़र ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर Apple TV ऐप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था. इस स्क्रीनशॉट में 9 सितंबर की इवेंट इनवाइट दिख रही थी. बैकग्राउंड में Apple का आइकॉनिक लोगो और पर्पल थीम थी, जो पुराने MacBook Air वॉलपेपर से मिलती-जुलती है. इससे ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद नया iPhone 17 Air मॉडल इसके जैसा ही हो सकता है.

हालांकि, हम एप्पल इवेंट 2025 की इस लीक डेट को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह तारीख एप्पल की पारंपरिक सितंबर लॉन्च टाइमलाइन से मिलती-जुलती है. इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल 9 सितंबर 2025 को iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर सकता है, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max फोन्स हो सकते हैं. कई टेक एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एप्पल 25 अगस्त के आसपास आधिकारिक तौर पर एप्पल लॉन्च इवेंट 2025 के लिए इनवाइट्स भेज सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल iPhone 16 को भी 9 सितंबर को ही लॉन्च किया गया था. ऐसे में हो सकता है कि एप्पल को 9 सितंबर की डेट पसंद आ रही है और वो इस साल भी उसी दिन अपने नए आईफोन सीरीज को लॉन्च कर सकती है.