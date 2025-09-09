iPhone 17 के लॉन्च से ठीक पहले सस्ता हुआ iPhone 16! जानें डिस्काउंट के बाद कितने में मिलेगा आईफोन
आज iPhone 17 लॉन्च होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले कंपनी iPhone 16 पर डिस्काउंट दे रही है.
Published : September 9, 2025 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: Apple कंपनी आज अपने एक एनुअल इवेंट का आयोजन करने जा रही है, जिसका नाम Awe Droping है. इस इवेंट में कंपनी आईफोन की नई सीरीज को लॉन्च करने जी रही है, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air का नाम शामिल है. एप्पल हर साल आईफोन की नई सीरीज के लॉन्च होने के साथ पुरानी सीरीज के आईफोन्स की कीमत को कम करता है. इस साल भी एप्पल आईफोन 17 को लॉन्च करने से पहले ही iPhone 16 पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है. भारत के दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन 16 पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. आइए हम आपको इन ऑफर्स के बारे में बताते हैं.
अमेज़न पर iPhone 16 की कीमत
अमेज़न पर आईफोन 16 का बेस वेरिएंट मात्र 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है. इस कीमत में यूज़र्स को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. इस फोन को कंपनी ने 79,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था. अब कंपनी ने अमेज़न पर इस फोन को 69,999 रुपये में लिस्टेड किया है. इसका मतलब है कि कंपनी ने 10,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट तो दे दिया है. इसके अलावा भी यूज़र्स चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स पा सकते हैं. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर यूज़र्स सिर्फ 60,000 रुपये की रेंज में भी आईफोन 16 खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर फोन खरीदेंगे तो आपको 8,501 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल सकता है.
फ्लिपकार्ट पर पर iPhone 16 की कीमत
फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 का बेस वेरिएंट यानी 128GB स्टोरेज और 8GB रैम वाला वेरिएंट 74,900 रुपये में मिल रहा है. इसका मतलब है कि एप्पल ने अपने इस फोन को 5% सस्ता कर दिया है. इसके अलावा कंपनी कई बैंक डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रही है, जिसके जरिए यूज़र्स को करीब 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. Flipkart Axis Bank और SBI कार्ड पर 5% कैशबैक, Axis Bank डेबिट कार्ड पर ₹750 तक कैशबैक, HDFC कार्ड पर 8–10% कैशबैक (₹1,600 तक लाभ) मिल सकता है.
iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
|कैटेगरी
|स्पेसिफिकेशन (iPhone 16)
|फिनिश / डिज़ाइन
|Black, White, Pink, Teal, Ultramarine
Aluminium बॉडी, Colour-infused ग्लास बैक, Ceramic Shield फ्रंट
|स्टोरेज ऑप्शंस
|128GB, 256GB, 512GB
|साइज़
|चौड़ाई: 71.6 mm
ऊंचाई: 147.6 mm
मोटाई: 7.80 mm
वज़न: 170 ग्राम
|डिस्प्ले
|6.1" Super Retina XDR OLED
2556x1179 रेजोल्यूशन @ 460 ppi
HDR, True Tone, Haptic Touch, Dynamic Island
|ब्राइटनेस
|1,000 nits (टिपिकल)
1,600 nits (HDR पीक)
2,000 nits (आउटडोर पीक)
1 nit (मिनिमम)
|वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंस
|IP68 (6 मीटर तक, 30 मिनट तक)
|प्रोसेसर (चिप)
|A18 चिप
6-कोर CPU (2 परफॉर्मेंस, 4 एफिशिएंसी)
5-कोर GPU
16-कोर Neural Engine
|Apple Intelligence
|हां, ऑन-डिवाइस AI और प्राइवेसी-सुरक्षित
|रियर कैमरा
|डुअल कैमरा सिस्टम:
48MP Main (ƒ/1.6, OIS)
12MP Ultra Wide (ƒ/2.2, 120° FOV)
2x टेलीफोटो (क्रॉपिंग से)
|कैमरा फीचर्स
|Night Mode, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5, Portrait Lighting, Macro, Panorama, Spatial Photos
|वीडियो रिकॉर्डिंग
|4K Dolby Vision @ 24/30/60 fps
1080p/720p सपोर्ट
Cinematic, Action, Slow-mo, Time-lapse, Spatial Audio
|फ्रंट कैमरा
|12MP TrueDepth
ƒ/1.9 अपर्चर
4K Dolby Vision वीडियो
Portrait, Night Mode, Animoji/Memoji
|Face ID
|TrueDepth कैमरा से फेशियल रिकग्निशन
|Apple Pay
|हां, Face ID से इन-स्टोर, ऐप्स, वेबसाइट्स पेमेंट्स सपोर्ट करता है
|बैटरी परफॉर्मेंस
|वीडियो प्लेबैक: 22 घंटे
स्ट्रीमिंग: 18 घंटे
ऑडियो: 80 घंटे
|चार्जिंग
|USB‑C (USB 2, 480 Mbps)
MagSafe (25W)
Qi Wireless (7.5W)
Fast Charging: 50% in 30 मिनट
|कनेक्टिविटी
|5G (Sub-6 GHz), LTE, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen 2), Thread Tech
|लोकेशन सर्विसेस
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon
|ऑडियो
|Spatial Audio, Stereo Sound, Dolby Atmos सपोर्ट
|वीडियो आउटपुट
|4K HDR via USB‑C to DisplayPort/HDMI (एडॉप्टर ज़रूरी)
|बटन और पोर्ट्स
|Action बटन, Volume, Power बटन, USB-C पोर्ट, SIM Tray (US मॉडल में नहीं)
|सेंसर
|Face ID, Proximity, Accelerometer, Gyro, Barometer, Ambient Light (Dual)
|OS
|iOS 18 (नया, प्राइवेसी-केंद्रित, Apple Intelligence सपोर्ट)
|एक्सेसिबिलिटी फीचर्स
|VoiceOver, Zoom, Magnifier, Eye Tracking, Live Speech, Type to Siri, AssistiveTouch आदि
