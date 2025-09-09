ETV Bharat / technology

iPhone 17 के लॉन्च से ठीक पहले सस्ता हुआ iPhone 16! जानें डिस्काउंट के बाद कितने में मिलेगा आईफोन

हैदराबाद: Apple कंपनी आज अपने एक एनुअल इवेंट का आयोजन करने जा रही है, जिसका नाम Awe Droping है. इस इवेंट में कंपनी आईफोन की नई सीरीज को लॉन्च करने जी रही है, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air का नाम शामिल है. एप्पल हर साल आईफोन की नई सीरीज के लॉन्च होने के साथ पुरानी सीरीज के आईफोन्स की कीमत को कम करता है. इस साल भी एप्पल आईफोन 17 को लॉन्च करने से पहले ही iPhone 16 पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है. भारत के दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन 16 पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. आइए हम आपको इन ऑफर्स के बारे में बताते हैं.

अमेज़न पर iPhone 16 की कीमत

अमेज़न पर आईफोन 16 का बेस वेरिएंट मात्र 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है. इस कीमत में यूज़र्स को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. इस फोन को कंपनी ने 79,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था. अब कंपनी ने अमेज़न पर इस फोन को 69,999 रुपये में लिस्टेड किया है. इसका मतलब है कि कंपनी ने 10,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट तो दे दिया है. इसके अलावा भी यूज़र्स चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स पा सकते हैं. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर यूज़र्स सिर्फ 60,000 रुपये की रेंज में भी आईफोन 16 खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर फोन खरीदेंगे तो आपको 8,501 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल सकता है.

फ्लिपकार्ट पर पर iPhone 16 की कीमत