iPhone 17 के साथ लॉन्च हुआ iOS 26, जानें किन पुराने आईफोन्स में मिलेंगे नए फीचर्स

हैदराबाद: एप्पल ने 9 सितंबर 2025 को भारत समेत पूरी दुनिया में iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कंपनी ने चार नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं. इनमें iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. इन सभी नए आईफोन्स के साथ एप्पल ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iOS 26 है. एप्पल ने iOS 26 का ऐलान काफी पहले किया था, लेकिन आज कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि इस नए ऑफ्टफेयर का फायदा किन-किन आईफोन्स में कब से मिलना शुरू होगा. आइए हम आपको iOS 26 की पूरी डिटेल्स बताते हैं.

iOS 26 क्या है?

iOS 26 एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्पल ने आज लॉन्च किए सभी आईफोन्स को इसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लॉन्च किया है. इसके अलावा एप्पल अपने कई पुराने फोन्स में भी iOS 26 को रोलआउट करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर यानी आने वाले सोमवार से होगी. इस नए ओएस की सबसे खास बात है कि एप्पल ने इसे लिक्विड ग्लास थीम पर तैयार किया है, जो यूज़र इंटरफेस पूरी तरह से रिफेल्कटिव और हाई-कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स वाली बना देती है. इस नए ओएस के साथ आपका पुराना आईफोन भी बहुत सारे नए फीचर्स, लुक और प्रीमियम क्वालिटी के साथ आ जाएगा. iOS 26 की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:

Apple Intelligence के नए फीचर्स भी आए हैं, जो Siri को और स्मार्ट बनाते हैं.

CarPlay, Apple Music और Apple Games में भी नए टूल्स मिलेंगे.

Lock screen, widgets, और system apps सबको नया रूप मिला है.

iOS 26 कब मिलेगा?