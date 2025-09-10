iPhone 17 के साथ लॉन्च हुआ iOS 26, जानें किन पुराने आईफोन्स में मिलेंगे नए फीचर्स
iOS 26 अपडेट 15 सितंबर से आना शुरू होगा. यह iPhone 12 से लेकर iPhone 17 तक लगभग सभी मॉडल को मिलेगा.
हैदराबाद: एप्पल ने 9 सितंबर 2025 को भारत समेत पूरी दुनिया में iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कंपनी ने चार नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं. इनमें iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. इन सभी नए आईफोन्स के साथ एप्पल ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iOS 26 है. एप्पल ने iOS 26 का ऐलान काफी पहले किया था, लेकिन आज कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि इस नए ऑफ्टफेयर का फायदा किन-किन आईफोन्स में कब से मिलना शुरू होगा. आइए हम आपको iOS 26 की पूरी डिटेल्स बताते हैं.
iOS 26 क्या है?
iOS 26 एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्पल ने आज लॉन्च किए सभी आईफोन्स को इसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लॉन्च किया है. इसके अलावा एप्पल अपने कई पुराने फोन्स में भी iOS 26 को रोलआउट करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर यानी आने वाले सोमवार से होगी. इस नए ओएस की सबसे खास बात है कि एप्पल ने इसे लिक्विड ग्लास थीम पर तैयार किया है, जो यूज़र इंटरफेस पूरी तरह से रिफेल्कटिव और हाई-कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स वाली बना देती है. इस नए ओएस के साथ आपका पुराना आईफोन भी बहुत सारे नए फीचर्स, लुक और प्रीमियम क्वालिटी के साथ आ जाएगा. iOS 26 की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:
- Apple Intelligence के नए फीचर्स भी आए हैं, जो Siri को और स्मार्ट बनाते हैं.
- CarPlay, Apple Music और Apple Games में भी नए टूल्स मिलेंगे.
- Lock screen, widgets, और system apps सबको नया रूप मिला है.
iOS 26 कब मिलेगा?
एप्पल ने कंफर्म किया है कि वो 15 सितंबर यानी आने वाले सोमवार से iOS 26 को रोलआउट करना शुरू कर देंगे. इसका मतलब है कि नए आईफोन 17 सीरीज के प्री-ऑर्डर और सेल डेट के बीच में कंपनी अपने नए ओएस को रोलआउट करना शुरू करेगी.
आपको बता दें कि नए आईफोन सीरीज को 12 सितंबर की शाम 5:30 बजे से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि इसकी सेल 19 सितंबर से शुरू होगी.
आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल्स के साथ एप्पल का नया ओएस iOS 26 आएगा. अगर आपके पास पुराने आईफोन्स हैं तो आप 15 सितंबर से उसे अपडेट करके iOS 26 को चेक कर सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि एप्पल अपने किन-किन पुराने आईफोन्स में iOS 26 Update देने वाला है.
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2nd जनरेशन और उसके बाद वाले डिवाइस में)
iPads में आएंगे iPadOS 26
आईफोन्स के अलावा एप्पल अपने iPads के लिए भी iPadOS 26 को रोलआउट करने की प्लानिंग कर रहा है. एप्पल नीचे बताए गए इन आईपैड्स में नया ओएस अपडेट दे सकता है.
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12.9 (3rd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल)
- iPad Pro 11 (फर्स्ट जनरेशन और उसके बाद के मॉडल)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3rd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल)
- iPad (A16)
- iPad (8th जनरेशन और उसके बाद के मॉडल)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5th जनरेशन और उसके बाद के मॉडल)