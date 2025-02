ETV Bharat / technology

IDWGS के 10 साल: मिसाइल वुमन से लेकर माइक्रोबायोलॉजिस्ट तक, जानें भारतीय महिला वैज्ञानिकों की प्रेरक कहानी - INTERNATIONAL WOMEN DAY IN SCIENCE

Published : Feb 11, 2025

International Day of Women and Girls in Science: 11 फरवरी को पूरे विश्व में विज्ञान क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. आज भी भारत समेत पूरे विश्व में महिलाओं के इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है. हम इस मौके पर महिलाओं के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान के बारे में चर्चा करेंगे. हम आपको अपने इस आर्टिकल में विज्ञान अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बताएंगे कि महिलाओं ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व में नई ऊंचाइंयों तक पहुंचाने में कितना और कैसा योगदान दिया है.

हेल्थ सेक्टर से लेकर क्लामेट चेंज तक, कई मामलों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा को पूरा करने के लिए महिलाओं की काफी जरूरत है. इन क्षेत्रों में पहले से ज्यादा महिलाओं को काम पर लगाने की जरूरत है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, हमें याद दिलाता है कि महिलाएं और लड़कियां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए इन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को और भी मजबूत किया जाना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत

इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस (IDWGS) की शुरुआत दस साल पहले हुई थी. इस कारण 11 फरवरी 2025 को विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की दसवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना, भविष्य में उन्हें विज्ञान की ओर प्रोत्साहित करना, समाज में लड़कियों और महिलाओं के प्रति विज्ञान को लेकर नकारात्मक सोच को खत्म करना है.

IDWGS की दसवीं वर्षगांठ पर, UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने "साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमैटिक्स (STEM) क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए रास्ता बनाने, उन्हें मौका देने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि, हमें लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जिसकी वो हकदार हैं और जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत भी है.

सांइस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भूमिका

साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स (STEM) में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसे समझाने के लिए हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं.

क्या आप जानते हैं कि, पूरी दुनिया में औसतन 33.3% महिला रिसचर्स हैं, और सिर्फ 35% छात्राएं ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स (STEM) से जुड़े क्षेत्रों की पढ़ाई करती है.

2016 में जिन देशों के रिकॉर्ड्स उपलब्ध थे, उनमें से सिर्फ 30% देशों में ही महिलाओं और पुरुषों रिसर्चर्स की संख्या बराबर थी. हालांकि, अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो लड़के और लड़कियों का इन विषयों में रिजल्ट लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी समाज में एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है कि लड़कियां इन क्षेत्रों में अच्छा नहीं कर सकती और इस कारण उन्हें उनके परिवार और समाज वाले इन विषयों की ओर कम प्रोत्साहित करते हैं.

किसी भी क्षेत्र के टॉप मैनेजमेंट की पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, इसपर काफी सुधार किया गया है, लेकिन फिर भी आज तक विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ 22 महिलाओं को ही नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया है.