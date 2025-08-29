ETV Bharat / technology

80 साल बाद भी परमाणु परीक्षण का खतरा बरकरार, जानें क्यों महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय दिन - DAY AGAINST NUCLEAR TESTS

International Day Against Nuclear Tests 2025: 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोध दिवस मनाया जाता है. आइए इसका महत्व जानते हैं.

International Day Against Nuclear Tests 2025
International Day Against Nuclear Tests 2025 (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
हैदराबाद: हर साल 29 अगस्त का दिन दुनिया भर में International Day Against Nuclear Tests यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका मकसद लोगों को ये समझाना है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इंसानियत और नेचर दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है. आइए हम आपको न्यक्यूलिय टेस्ट का इतिहास बताते हैं.

इस दुनिया में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट सन् 1945 में अमेरिका ने किया था. अब 2025 का साल चल रहा है. इसका मतलब है कि दुनिया में किए गए पहले न्यूक्लियर टेस्ट को 80 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस खतरनाक शुरुआत का अंत नहीं हुआ है. इन 80 सालों में अभी तक दुनिया भर के कई देशों ने कुल मिलाकर 2000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं.

2009 में यूनाइटेड नेशन्स ने एक रिजॉल्यूशन पास किया था, जिसमें 29 अगस्त को हर साल अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोध दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी. इस शानदार मुहीम की शुरुआत कज़ाकिस्तान ने की थी, क्योंकि उसी दिन 1991 में उनके Semipalatinsk टेस्ट साइट को बंद किया गया था.

न्यूक्लियर टेस्टिंग क्या होती है?

न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में आपको कई बार सुना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि न्यूक्लियर टेस्टिंग क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि इसका सीधा मतलब - एक ऐसा धमाका होता है, जिसमें जानबूझकर न्यूक्लियर हथियारों को ब्लास्ट कराया जाता है. इससे जो एनर्जी निकलती है, वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता और वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है. न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद देशों को नए न्यूक्लियर हथियार बनाने का भी मौका मिलता है और दुनिया में टेंशन बढ़ती है.

न्यूक्लियर टेस्टिंग का हेल्थ और पर्यावरण पर असर

  • न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन्स इंसानों और जानवरों दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं.
  • इससे हवा में रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स फैलते हैं, जो सांस के जरिए या खाने के जरिए शरीर में जाते हैं.
  • इससे कैंसर, infertility, birth defects, और mental development जैसी कई गंभीर समस्याएं होती हैं.
  • न्यूक्लियर ब्लास्ट के प्रेसर से जानवरों के लंग डैमेज हो जाते हैं और वो कई बार इंफेक्शन से मर जाते हैं.

इतने गंभीर खतरों के बाद भी न्यूक्लियर टेस्टिंग और न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ दुनिया के कई देशों के बीच मची हुई है. आइए हम आपको दुनिया के कुछ उन टॉप देशों की लिस्ट दिखाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं.

इस आर्टिकल को अपडेट किया जा रहा है...

