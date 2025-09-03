ETV Bharat / technology

Instagram ने शुरू किया Picture-in-Picture टेस्ट, अब बैकग्राउंड में भी चलेंगी Reels - INSTAGRAM FLOATING WINDOW

इंस्टाग्राम अब Reels को Picture-in-Picture मोड में चलाने की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे यूज़र ऐप बंद करके भी वीडियो देख सकेंगे.

Very soon, you'll be able to watch Reels while doing other tasks on your phone.
अब फोन में दूसरे काम करते हुए भी देख पाएंगे रील्स (फोटो क्रेडिट: AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 7:54 PM IST

हैदराबाद: अगर आप इंस्टाग्राम (Instagram) पर रील्स देखते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि काश आप एक ही फोन में रील्स देखते हुए किसी दूसरे काम को भी कर पाते तो कितना अच्छा होता. अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इससे यूज़र्स रील्स को एक छोटे फ्लोटिंग विंडो में देख पाएंगे. इसका मतलब है कि अगर आप कोई रील देख रहे हैं और आपने इंस्टाग्राम का ऐप बंद भी कर दिया तो भी रील फोन में चलती रहेगी.

आप उस रील को देखते हुए फोन पर किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप रेपिडो या ओला पर राइड बुक करते हुए भी रील देख सकते हैं. आप जोमेटा से खाना ऑर्डर करते हुए भी रील देख सकते हैं. आप व्हाट्सएप पर चैट करते हुए भी रील देख सकते हैं. आप गेम खेलते हुए भी रील्स देख सकते हैं.

यह वाकई में कमाल का फीचर है, जिसका इंतजार इंस्टाग्राम के यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. अब कंपनी इस फोन को शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस फीचर को सबसे पहले ऐप रिसर्चर Radu Oncescu ने Threads पर देखा था. टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबित, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस बात की पुष्टि की है कि यह यानी Picture-in-Picture (PiP) फीचर फिलहाल कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए टेस्टिंग में है.

The new feature is currently available for a handful of users.
यह नया फीचर फिलहाल कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है. (Image Source: Radu Oncescu/Threadsोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोोो)

यूज़र्स और क्रिएटर्स दोनों का फायदा

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपके फोन में पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर एक्टिव है तो आपको एक पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा, “Try picture in picture. Turn this on to continue watching reels in a floating window on your device after you’ve left Instagram.” इसका हिंदी अनुवाद है: "पिक्चर-इन-पिक्चर ट्राई करें. इसे ऑन करें ताकि इंस्टाग्राम ऐप से बाहर निकलने के बाद भी आप रील्स को फ्लोटिंग विंडो में देख सकें."

इंस्टाग्राम के पिक्चर-इन-पिक्चर फीचर से यूज़र्स और क्रिएटर्स दोनों का फायदा हो सकता है. यूज़र्स किसी लंबी रील्स को अपना ज्यादा वक्त गवाए बिना और किसी दूसरे काम को करते हुए भी देख पाएंगे. क्रिएटर्स के लिए इस फीचर की वजह से रिटेंशन टाइम बढ़ सकती है. उनके दर्शक रील्स पर ज्यादा व्यूज़ दे सकते हैं. उनके लंबे रील्स को यूज़र्स स्किप कम करेंगे.

PiP मोड बंद कैसे करें?

यूज़र्स चाहें तो इस नए मोड को बंद भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी भी रील वीडियो पर तीन डॉट वाले मेन्यू पर टैप करना होगा. वहां आपको “Picture in Picture” दिखाई देगा. आपको वो टॉगल ऑफ करना होगा.

Instagram के हेड Adam Mosser से कुछ महीने पहले जब पूछा गया था कि वो इंस्टाग्राम में टिकटॉक और यूट्यूब की तरह PiP फीचर कब लाएंगे तो उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही Reels के लिए PiP मोड लाने की योजना बना रहे हैं.

आपको बता दें कि YouTube और TikTok जैसे ऐप्स में यह फीचर पहले से मौजूद है, लेकिन Instagram ने इसे अब जाकर टेस्ट करना शुरू किया है. ऐसे में लगता है कि इंस्टाग्राम बहुत जल्द इस फीचर को सभी आम यूज़र्स के लिए भी रोलआउट कर सकती है.

