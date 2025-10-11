ETV Bharat / technology

Instagram में बड़ा बदलाव! अब Reels और DMs बनेंगे होम टैब का हिस्सा

Instagram में आ रहा है नया मेन्यू लेआउट ( फोटो क्रेडिट: AP )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 11, 2025 at 1:02 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: इंस्टाग्राम अपने यूज़र्स को आकर्षित बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई नया फीचर लॉन्च करता रहता है. अब कंपनी एक नए लेआउट पर काम कर रही है, जिसकी जानकारी खुद इंस्टाग्राम हेड ने दी है. आइए हम आपको इंस्टाग्राम के लेआउट में होने वाले इस खास बदलाव के बारे में बताते हैं. दरअसल, इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने थ्रेड पर एक पोस्ट डालकर जानकारी दी है कि उनकी कंपनी अब एक नए मेन्यू बार लेआउट का टेस्ट कर रही है. इस बार कंपनी ने इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा यूज़ होने वाले दो फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिनके नाम Reels और DMs यानी डायरेक्ट मैसेज हैं. अब तक आपने इंस्टाग्राम पर जो नीचे वाले नेविगेशन बार देखा है, उसमें होम, सर्च, क्रिएट, रील्स और प्रोफाइल के ऑप्शन्स दिखाई देते हैं, लेकिन अब इंस्टाग्राम एक नए नेविगेशन बार वाले डिज़ाइन को टेस्ट कर रहा है. इंस्टाग्राम के कुछ चुनिंदा यूज़र्स को टेस्टिंग के दौरान नया मेन्यू बार लेआउट देखने को मिलेगा.