Instagram में बड़ा बदलाव! अब Reels और DMs बनेंगे होम टैब का हिस्सा
Instagram अब अपने यूज़र्स को एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है, जहां Reels और DMs ऐप की फ्रंटलाइन फीचर्स होंगे.
Published : October 11, 2025 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: इंस्टाग्राम अपने यूज़र्स को आकर्षित बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई नया फीचर लॉन्च करता रहता है. अब कंपनी एक नए लेआउट पर काम कर रही है, जिसकी जानकारी खुद इंस्टाग्राम हेड ने दी है. आइए हम आपको इंस्टाग्राम के लेआउट में होने वाले इस खास बदलाव के बारे में बताते हैं.
दरअसल, इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने थ्रेड पर एक पोस्ट डालकर जानकारी दी है कि उनकी कंपनी अब एक नए मेन्यू बार लेआउट का टेस्ट कर रही है. इस बार कंपनी ने इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा यूज़ होने वाले दो फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिनके नाम Reels और DMs यानी डायरेक्ट मैसेज हैं.
अब तक आपने इंस्टाग्राम पर जो नीचे वाले नेविगेशन बार देखा है, उसमें होम, सर्च, क्रिएट, रील्स और प्रोफाइल के ऑप्शन्स दिखाई देते हैं, लेकिन अब इंस्टाग्राम एक नए नेविगेशन बार वाले डिज़ाइन को टेस्ट कर रहा है. इंस्टाग्राम के कुछ चुनिंदा यूज़र्स को टेस्टिंग के दौरान नया मेन्यू बार लेआउट देखने को मिलेगा.
Instagram testing redesigned tabs order.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) October 11, 2025
New order: Home > Reels > DM > Search.
Users can also swipe between tabs. pic.twitter.com/r6IzFjLs2k
अब रील्स और डीएम्स के लिए होंगे अलग टैब
अगर आप इंस्टाग्राम के इस टेस्ट का हिस्सा बनते हैं, तो आपके अकाउंट में थोड़ा बदला हुआ डिज़ाइन देखने को मिलेगा. अब Reels और DMs के लिए अलग टैब होंगे, और Search की जगह भी बदली जाएगी. इसका मतलब है कि मेटा अब साफ तौर पर यह दिखाना चाहता है कि आजकल यूज़र्स सबसे ज्यादा शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं और चैटिंग करते हैं.
Adam Mosseri ने अपने पोस्ट में लिखा कि “ऐसे बदलावों की आदत डालने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए फिलहाल ये ऑप्शनल टेस्ट है.” इसका मतलब है कि हर यूज़र्स को यह अपडेट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन एडम का इशारा बिल्कुल साफ है कि अब इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं बल्कि एक शॉर्ट वीडियो और मैसेंजिग प्लेटफॉर्म बनने की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है.
असल में, पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण रील्स और डीएम्स रहे हैं. मेटा ने पहले भी कहा है कि आगे इंस्टाग्राम का मेन फोकस इन्हीं दोनों फीचर्स पर रहेगा. भारत में कंपनी ने कुछ समय पहले ऐसा ही टेस्ट किया था, जिसमें रील्स डिफॉल्ट टैब पर थी और डीएम दूसरी टैब पर थी.