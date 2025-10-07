Instagram Map: अब इंस्टा पर दिखेगी दोस्तों की रियल-टाइम लोकेशन, जानिए कैसे काम करता है नया मैप फीचर
Instagram का नया Map फीचर अब इंडिया में भी उपलब्ध है. इसकी मदद से आप इंस्टाग्राम से लोकेशन शेयर करने जैसे काम कर पाएंगे.
Published : October 7, 2025 at 11:16 AM IST
हैदराबाद: इंस्टाग्राम लगातार अपने यूज़र्स के लिए नए फीचर्स को लेकर आता रहता है, ताकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस हर बीते दिन के साथ बेहतर होता जाए. इस बार भी इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम इंस्टाग्राम मैप फीचर है. कंपनी ने इस फीचर का ऐलान तो अगस्त 2025 में ही किया था, लेकिन अब कंपनी ने इसे भारत में रोलआउट करना भी शुरू कर दिया है. इस फीचर की मदद से आप अपने दोस्तों की लास्ट एक्टिव लोकेशन देख पाएंगे और चाहें तो अपनी लोकेशन भी उनके साथ शेयर कर पाएंगे. आप इस फीचर को अपनी सुविधा के अनुसार पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं.
इंस्टाग्राम मैप एक इंटरैक्टिव मैप है, जहां आप और आपके दोस्त देख सकते हैं कि कौन कहां है, या कौन किस जगह से कंटेंट पोस्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि अगर आपका कोई फ्रेंड गोवा में है तो और वहां से कोई रील या कंटेंट पोस्ट कर रहा है, तो वो इस मैप पर नज़र आ जाएगी. इस तरह आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के पोस्ट्स भी किसी लोकेशन के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं.
इंस्टाग्राम ने मैप फीचर्स को किया अपडेट
इंस्टाग्राम ने अपने मैप फीचर को भारत में लॉन्च करने के साथ-साथ इसमें कई इंप्रूवमेंट्स भी पेश किए हैं. इस फीचर में पहले यह क्लियर नहीं हो पाता था कि क्या वो अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं. अब ऐप में टॉप पर एक परसिस्टेंट इंडिकेटर्स दिखाई देगा, जो यह बताएगा कि आपकी लोकेशन ऑन है या ऑफ. इसके अलावा नोट्स सेक्शन में भी आपकी प्रोफाइल फोटो के नीचे एक छोटा इंडिकेटर होगा, जो बताएगा कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं.
इंस्टाग्राम को ये भी फीडबैक मिला है कई यूज़र्स को ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने किसी पोस्ट या रील में लोकेशन टैग लगाया है, तो उनकी उनकी लाइव लोकेशन भी शेयर हो रही है. इंस्टाग्राम ने इस कंफ्यूज़न को भी खत्म कर दिया है. इसके लिए अब कंपनी ने पोस्ट्स के ऊपर प्रोफाइल फोटो दिखाना बंद कर दिया है, ताकि लोगों को साफतौर प समझ में आ जाए कि वो सिर्फ लोकेशन टैग ही है ना कि लाइव पोजिशन.
इसके अलावा, अब अगर आप किसी पोस्ट या स्टोरी में लोकेशन ऐड करते हैं, तो आपको एक प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि यह लोकेशन मैप पर कैसे दिखाई देगी. इससे यूज़र्स को पहले से अंदाज़ा रहेगा कि उनका कंटेंट मैप पर कैसा लगेगा.
Instagram का कहना है कि यह फीचर सिर्फ लोकेशन शेयरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोस्तों और क्रिएटर्स के बीच एक नया सोशल कनेक्शन बनाने का तरीका है, जो मजेदार और प्राइवेसी के लिहाज से पूरी तरह से सेफ है.
|अपडेट / नया फीचर
|क्या बदला है और क्यों
|लोकेशन शेयरिंग इंडिकेटर (Indicator on Top)
|अब मैप के टॉप पर एक पर्मानेंट इंडिकेटर दिखेगा, जो बताएगा कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपका डिवाइस लोकेशन ऑफ है.
|Notes Tray Indicator
|आपके प्रोफाइल फोटो के नीचे Notes ट्रे में भी एक छोटा इंडिकेटर जोड़े गया है, जो क्लियर करता है कि आप अपनी लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हैं.
|Profile Photos हटाए गए
|कई यूज़र्स को लगा कि लोकेशन टैग वाले पोस्ट का मतलब है कि वो लोकेशन शेयर कर रहे हैं. इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब कंटेंट पर प्रोफाइल फोटो नहीं दिखेगी.
|Educational Reminder
|अब इंस्टाग्राम यूज़र्स को याद दिलाएगा कि अगर आप किसी पोस्ट, रील या स्टोरी में लोकेशन टैग जोड़ते हैं, तो वो मैप पर भी दिखेगी.
|Map Preview Feature
|नया प्रीव्यू ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे आप देख पाएंगे कि आपका टैग किया हुआ कंटेंट इंस्टाग्राम मैप पर कैसे दिखेगा — शेयर करने से पहले.