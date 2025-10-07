ETV Bharat / technology

Instagram Map: अब इंस्टा पर दिखेगी दोस्तों की रियल-टाइम लोकेशन, जानिए कैसे काम करता है नया मैप फीचर

हैदराबाद: इंस्टाग्राम लगातार अपने यूज़र्स के लिए नए फीचर्स को लेकर आता रहता है, ताकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस हर बीते दिन के साथ बेहतर होता जाए. इस बार भी इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम इंस्टाग्राम मैप फीचर है. कंपनी ने इस फीचर का ऐलान तो अगस्त 2025 में ही किया था, लेकिन अब कंपनी ने इसे भारत में रोलआउट करना भी शुरू कर दिया है. इस फीचर की मदद से आप अपने दोस्तों की लास्ट एक्टिव लोकेशन देख पाएंगे और चाहें तो अपनी लोकेशन भी उनके साथ शेयर कर पाएंगे. आप इस फीचर को अपनी सुविधा के अनुसार पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं.

इंस्टाग्राम मैप एक इंटरैक्टिव मैप है, जहां आप और आपके दोस्त देख सकते हैं कि कौन कहां है, या कौन किस जगह से कंटेंट पोस्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि अगर आपका कोई फ्रेंड गोवा में है तो और वहां से कोई रील या कंटेंट पोस्ट कर रहा है, तो वो इस मैप पर नज़र आ जाएगी. इस तरह आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के पोस्ट्स भी किसी लोकेशन के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं.

इंस्टाग्राम ने मैप फीचर्स को किया अपडेट

इंस्टाग्राम ने अपने मैप फीचर को भारत में लॉन्च करने के साथ-साथ इसमें कई इंप्रूवमेंट्स भी पेश किए हैं. इस फीचर में पहले यह क्लियर नहीं हो पाता था कि क्या वो अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं. अब ऐप में टॉप पर एक परसिस्टेंट इंडिकेटर्स दिखाई देगा, जो यह बताएगा कि आपकी लोकेशन ऑन है या ऑफ. इसके अलावा नोट्स सेक्शन में भी आपकी प्रोफाइल फोटो के नीचे एक छोटा इंडिकेटर होगा, जो बताएगा कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं.