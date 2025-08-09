Essay Contest 2025

Instagram में आया Snapchat वाला फीचर, अब ऐसे देख पाएंगे अपने फ्रेंड्स की एक्टिविटी - INSTAGRAM NEW FEATURES

मेटा ने इंस्टाग्राम में तीन नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. इनमें से एक फीचर स्नैपचैट में भी है. आइए हम इनके बारे में जानते हैं.

Instagram New Features
इंस्टाग्राम पर आया रीपोस्ट फीचर (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Meta)
Published : August 9, 2025 at 2:36 PM IST

हैदराबाद: मेटा का फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम लगातार नए फीचर्स को लॉन्च करता रहता है और ताकि वो अपने यूज़र्स का एक्सपीरियंस बेहतर करता रहे. इस बार मेटा ने अपने इस ऐप इंस्टाग्राम के तीन नए फीचर्स को पेश किया है, जो किसी न किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले से भी मौजूद हैं. इंस्टाग्राम के तीन नए फीचर्स के नाम रीपोस्ट फीचर, इंस्टाग्राम मैप और फ्रेंड्स टैब है. आइए हम आपको इन तीनों नए फीचर के बारे में बताते हैं.

Repost Feature

इस फीचर के नाम से ही आपको इसके काम का पता चल गया है. यह फीचर एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर भी मौजूद है. इस फीचर के जरिए अब यूज़र्स इंस्टाग्राम पर भी अपने फ्रेंड्स को पोस्ट को और रील्स को रीपोस्ट कर पाएंगे. आप अपने जिस फ्रेंड के रील्स या पोस्ट को रीपोस्ट करेंगे वो आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को भी दिखाई देंगे. इसके अलावा रीपोस्ट किए गए पोस्ट आपके इंस्टाग्राम फीड पर भी दिखाई देगा.

Instagram Report Feature
इस फीचर के जरिए आप फ्रेंड्स के पोस्ट को रीपोस्ट कर पाएंगे. (फोटो क्रेडिट: Meta)

रीपोस्ट किए गए कंटेंट का क्रेडिट असली क्रिएटर को भी मिलता है. इससे लोगों के लिए शेयर किए गए पोस्ट को दोबारा ढूंढना या देखना आसान हो जाता है. जैसे कि आप ऊपर इस पिक्चर की दाईं ओर में देख पा रहे होंगे कि पोस्ट में एक फोटो टैग्स जैसा एक सेक्शन बना हुआ है. इसी के जरिए पोस्ट के असली क्रिएटर को क्रेडिट मिलता है. रीपोस्ट करने के लिए एक नया आइकन हर पोस्ट और रील के नीचे शेयर और कमेंट वाले ऑप्शन के बगल में होगा. उस आइकन को दबाते ही आप किसी के भी पोस्ट को रीपोस्ट कर पाएंगे.

Instagram Map

इंस्टाग्राम में आए दूसरे नए फीचर का नाम इंस्टाग्राम मैप है. अगर आप स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीचर को जानते होंगे. इंस्टाग्राम मैप के जरिए अब यूज़र्स अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लास्ट एक्टिव लोकेशन को शेयर कर सकते हैं. यूज़र्स अपनी लोकेशन को कभी भी ऑफ कर सकते हैं. हालांकि, बाय डिफॉल्ट लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन बंद ही रहेगा.

Instagram Map location sharing feature
इंस्टाग्राम मैप का लोकेशन शेयरिंग फीचर (फोटो क्रेडिट: Meta)

इंस्टाग्राम मैप को खोलने के बाद यूज़र्स देख पाएंगे कि उनके दोस्त और पसंदीदा क्रिएटर्स किस-किस लोकेशन्स से कौन-कौन से पोस्ट को शेयर कर रहे हैं. इस फीचर में लोकेशन शेयर करने के कई विकल्प मौजूद हैं:

  • आप अपने फ्रेंड्स (वो फॉलोअर्स, जिन्हें आप फॉलो बैक करते हैं), क्लोज़ फ्रेंड्स, सिर्फ चुनिंदा फ्रेंड्स या कोई नहीं वाले विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं.
  • अगर लोकेशन शेयरिंग फीचर एक्टिव है, तो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी. आप इस फीचर को कभी भी टर्न्ड-ऑफ कर सकते हैं.
  • अगर कोई टीनएजर यूज़र इस फीचर को एक्टिव करता है तो मैप पर लोकेशन शेयरिंग एक्सपीरियंस को उनके पेरेंट्स कंट्रोल कर पाएंगे. अगर टीनएजर यूज़र्स अपनी लोकेशन शेयर करना शुरू करेंगे तो उनके पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन मिलेगा. इससे वो अपने बच्चों पर नज़र रख पाएंगे.

भले ही आप इंस्टाग्राम पर लोकेशन शेयर करें या ना करें लेकिन आप इंस्टाग्राम मैप को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको लोकेशन-बेस्ड रील्स, पोस्ट, स्टोरीज़ आदि कंटेंट देखने को मिलेंगे. इंस्टाग्राम मैप फीचर DM यानी डायरेक्ट मैसेज वाले इनबॉक्स के टॉप पर उपलब्ध होगा. मेटा के मुताबिक इस फीचर को अमेरिका में उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन जल्द ही इसे ग्लोबली भी लॉन्च कर दिया जाएगा.

Friends Tab

इंस्टाग्राम में आए तीसरे नए फीचर का नाम फ्रेंड्स टैब है. इस फीचर के जरिए आपको पता चल पाएगा कि इंस्टाग्राम पर आपके दोस्त कौनसा कंटेंट देख चुके हैं. आप इंस्टाग्राम पर जहां रील्स देखते हैं, उसे पेज पर फोन के टॉप पर दो ऑप्शन्स दिखाई देंगे. लेफ्ट साइड में रील्स का ऑप्शन होगा और राइट साइड में फ्रेंड्स नाम का टैब होगा.

Instagram Friends Tab Feature
इंस्टाग्राम का फ्रेंड्स टैब फीचर (फोटो क्रेडिट: Meta)

यूज़र्स अगर फ्रेंड्स टैब को क्लिक करेंगे तो आपको वो रील्स और पोस्ट देखने को मिलेंगे, जो आपके फ्रेंड्स देख चुके हैं. आप ये भी देख पाएंगे कि कौनसे और किस फ्रेंड ने उस रील को लाइक किया है, उसे रीपोस्ट किया है या उसमें कमेंट किया है. आपके फ्रेंड ने उस रील में क्या कमेंट किया है, ये भी आपको दिखाई देगा.

हमने जब इंस्टाग्राम चेक किया तो हमें फ्रेंड्स टैब और रीपोस्ट फीचर उपलब्ध मिलें और हम इन दोनों फीचर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. हालांकि, इंस्टाग्राम मैप फीचर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है.

