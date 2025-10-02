ETV Bharat / technology

Instagram का नया एक्सपेरिमेंट, अब Reels बनेगा होम टैब!

Instagram अब Reels को सबसे आगे लाकर वीडियो कंटेंट को ऐप का नया फोकस बना रहा है. ( फोटो क्रेडिट: AP )

हैदराबाद: अगर आप इंस्टाग्राम खोलते ही अपने दोस्तों की फोटो या पोस्ट को देखने के आदी हो चुके हैं, तो अब आने वाले कुछ हफ्तों में आपका इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस बदलने वाला है. इंस्टाग्राम अब आपकी होम स्क्रीन पर दूसरे लोगों की पोस्ट और फोटोज़ की जगह रील्स (Reels) दिख सकते हैं. इसका मतलब है कि कुछ वक्त बाद से जब भी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे तो आपको सीधा रील्स ही दिखाई देंगे, जबकि अभी तक आपको अन्य यूज़र्स के फोटोज़ या पोस्ट दिखाई देते हैं. आइए हम आपको इंस्टाग्राम के इस नए इंटरफेस के बारे में बताते हैं.

दरअसल, इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. इंस्टाग्राम हेड के मुताबिक, कंपनी एक नए एक्सपेरीमेंट यानी प्रयोग पर काम कर रही है, जिससे ऐप के पहले दो टैब Reels और Dms होंगे. इसका मतलब है कि आपको इंस्टाग्राम खोलते ही रील्स दिखाई देंगे. इंस्टाग्राम हेड ने बताया है कि इस नए एक्सपेरीमेंट को टेस्ट किया जा जा रहा है और यह टेस्ट अभी ऑप्शनल है, यानी यूज़र्स चाहे तो ही इस नए टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं. इस फीचर को सबसे पहले भारत में ही टेस्ट किया जा रहा है और कुछ लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट में ये बदलाव दिखने लगे हैं.

रील्स और डीएम्स से हुई इंस्टाग्राम की ग्रोथ