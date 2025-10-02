Instagram का नया एक्सपेरिमेंट, अब Reels बनेगा होम टैब!
Instagram भारत में Reels को होम स्क्रीन पर लाने की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल सकता है.
Published : October 2, 2025 at 1:51 PM IST
हैदराबाद: अगर आप इंस्टाग्राम खोलते ही अपने दोस्तों की फोटो या पोस्ट को देखने के आदी हो चुके हैं, तो अब आने वाले कुछ हफ्तों में आपका इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस बदलने वाला है. इंस्टाग्राम अब आपकी होम स्क्रीन पर दूसरे लोगों की पोस्ट और फोटोज़ की जगह रील्स (Reels) दिख सकते हैं. इसका मतलब है कि कुछ वक्त बाद से जब भी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे तो आपको सीधा रील्स ही दिखाई देंगे, जबकि अभी तक आपको अन्य यूज़र्स के फोटोज़ या पोस्ट दिखाई देते हैं. आइए हम आपको इंस्टाग्राम के इस नए इंटरफेस के बारे में बताते हैं.
दरअसल, इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. इंस्टाग्राम हेड के मुताबिक, कंपनी एक नए एक्सपेरीमेंट यानी प्रयोग पर काम कर रही है, जिससे ऐप के पहले दो टैब Reels और Dms होंगे. इसका मतलब है कि आपको इंस्टाग्राम खोलते ही रील्स दिखाई देंगे. इंस्टाग्राम हेड ने बताया है कि इस नए एक्सपेरीमेंट को टेस्ट किया जा जा रहा है और यह टेस्ट अभी ऑप्शनल है, यानी यूज़र्स चाहे तो ही इस नए टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं. इस फीचर को सबसे पहले भारत में ही टेस्ट किया जा रहा है और कुछ लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट में ये बदलाव दिखने लगे हैं.
रील्स और डीएम्स से हुई इंस्टाग्राम की ग्रोथ
एडम मोसेरी का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम के ग्रोथ का मेन फैक्टर्स रील्स और डायरेक्ट मैसेजेस ही रहे हैं. शायद, यही कारण है कि कंपनी इन दोनों फीचर्स को ऐप में सबसे आगे रखना चाहती हैं. वीडियो डेमो में दिखाया गया कि ऊपर की तरफ फैमिलियर स्टोरीज़ का सेक्शन होगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे, पूरा लेआउट बदल जाएगा. उसके बाद लगभग पूरी स्क्रीन वीडियो से भर जाएगा, जैसा कि अभी रील्स टैब में होता है.
यह बदलाव सिर्फ मोबाइल ऐप तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि कुछ वक्त पहले लॉन्च हुए इंस्टाग्राम के iPad वर्ज़न में भी रील्स को ही होमपेज बनाया गया है. लिहाजा, अब ऐसा लगता है कि कंपनी इसी ट्रेंड को मेन ऐप में भी इस्तेमाल करेगी. मेटा के द्वारा इंस्टाग्राम में किए गए इस बदलाव को देखकर समझ में आता है कि कंपनी अपने इस ऐप को भी शॉर्ट-वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में लगी है, जिसमें अब लोग फोटोज़ से ज्यादा रील्स को देखना पसंद करते हैं.