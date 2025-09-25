ETV Bharat / technology

Instagram ने पार किया 3 बिलियन मंथली यूज़र्स का आंकड़ा, भारत बना सबसे बड़ा यूज़रबेस!

इंस्टाग्राम का ग्रोथ सफर दिखाता है कि कैसे एक फोटो ऐप आज पूरी दुनिया की पसंदीदा वीडियो डेस्टिनेशन बन गया है.

With 3 billion users, Instagram becomes the world’s most popular video platform.
3 अरब यूज़र्स के साथ Instagram बना दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म (फोटो क्रेडिट: AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 11:28 AM IST

हैदराबाद: इंस्टाग्राम ने अब एक नया रिकॉर्ड बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है. अब हर महीने करीब 3 बिलियन यानी 3 अरब लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं. इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने जानकारी दी है कि इंस्टाग्राम पर अब हर महीने एक्टिव यूज़र्स की संख्या 3 बिलियन से भी ज्यादा है. इसका मतलब है कि अब हर महीने इंस्टाग्राम को 3 अरब से भी ज्यादा लोग एक्टिवली यूज़ करते हैं. मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने खुद मेटा चैनल पर इंस्टाग्राम के इस नए रिकॉर्ड की जानकारी दी है.

मेटा ने इंस्टाग्राम को 2012 में सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप के तौर पर खरीदा था, लेकिन अब यह दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है. इंस्टाग्राम अब मेटा के सबसे पावरफुल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है. फेसबुक और व्हाट्सएप पहले ही 3 अरब यूज़र्स के क्लब में शामिल थे और अब इंस्टाग्राम भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुका है.

इंस्टाग्राम हेड ने किया नया ऐलान

इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वीडियो डालकर इस बात की जानकारी दी और कहा कि, इंस्टाग्राम ने अब 3 अरब मंथली एक्टिव यूज़र्स का नया मुकाम हासिल कर लिया है. इस ग्रोथ के पीछे मैसेजिंग, Reels और रिकमेंडेशन जैसे फीचर्स का बड़ा योगदान रहा है. आने वाले महीनों में इंस्टाग्राम इन फीचर्स को ऐप में बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज़ करेगा

उन्होंने आगे बताया, "इसके अलावा यूज़र्स को अपने फीड पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए एक नया फीचर टेस्ट किया जाएगा, जिसमें यूज़र्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक्स जोड़ या हटाकर एल्गोरिदम को ट्यून कर सकेंगे. इसकी शुरुआत रील्स से होगी. मेटा ने इसे यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बेहतर और पर्सनाइज़ करने की ओर में एक बड़ा कदम बताया है."

2020 में लॉन्च हुआ रील्स

इंस्टाग्राम की इस शानदार ग्रोथ के पीछे रील्स का बड़ा रोल है, जिसे इंस्टाग्राम ने 2020 में लॉन्च किया था. इंस्टाग्राम ने रील्स को चाइनीज़ कंपनी बाइट डांस के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया था. इसमें खास बात यह थी कि 2020 में ही भारत ने टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया था. उसके बाद भारत के टिकटॉक यूज़र्स के लिए इंस्टाग्राम रील्स एक नया ऑप्शन बन गया. भारत के करोड़ों यूज़र्स ने ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स देखना शुरू किया, बल्कि रील्स बनाना भी शुरू कर दिया.

आज भारत इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा यूज़रबेस बन चुका है. रील्स के कारण ना सिर्फ इंस्टाग्राम के यूज़र्स की संख्या बढ़ी, बल्कि क्रिएटर्स की संख्या भी बढ़ी और ब्रांड्स भी ब़ड़ी संख्या में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे. इन्हीं कारणों से इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप ही नहीं बल्कि एक फुल-फ्लेज्ड वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है.

उधर, टिकटॉक की परेशानी पिछले कई सालों से चल रही है. अमेरिका में भी इसे बैन का सामना करना पड़ा है, जिससे अमेरिकन यूज़र्स और क्रिएटर्स भी टिकटॉक से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शिफ्ट हो रहे हैं. हालांकि, टिकटॉक अमेरिका में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच एक डील भी हुई है.

