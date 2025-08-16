ETV Bharat / technology

₹8,999 में लॉन्च हुआ AI Features वाला 5G फोन, साथ में मिलेगा 50MP कैमरा और 6000mAh Battery - 6000MAH BATTERY PHONE UNDER 10000

इनफिनिक्स ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जो बजट रेंज में यूज़र्स को Circle To Search, AI Eraser जैसे फीचर्स देता है.

This Phone support 10W Reverse Charging
इस फोन में 10W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है. (फोटो क्रेडिट: Infinix)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 4:17 PM IST

हैदराबाद: इनफिनिक्स ने भारत एक नया स्मार्टफोन बजट रेंज में लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Infinix Hot 60i 5G है. इस स्मार्टफोन की कीमत सिर्फ 8,999 रुपये है. इस कीमत में यूज़र को 50MP कैमरा, 4+4GB RAM, MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, Circle to search जैसे एआई फीचर्स, 6000mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स मिलते हैं. आइए हम आपको इनफिनिक्स के इस नए स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन में 6.75" IPS a-Si LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक होता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 560 निट्स है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है. इसके अलावा फोन में ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 GPU, 6nm दिया गया है. इस फोन 4GB RAM के साथ 4GB एक्सटेंडेड RAM दिया गया है. इस फोन में इस फोन में 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड द्वारा 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

Infinix Hot 60i 5G के स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग और 10W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP और अगले हिस्से पर 5MP का कैमरा सेंसर दिया गया है. इस फोन में Vlog वीडियो रिकॉर्डिंग मोड के साथ-साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कई मोड्स दिए गए हैं.

कैटेगिरीडिटेल्स
मॉडल, रंग, आकार, वजनX6730, स्लिक ब्लैक / शैडो ब्लू / मानसून ग्रीन / प्लम रेड, 167.64 x 77.67 x 8.14 मिमी, वजन: 199 ग्राम
डिस्प्ले विवरण6.75" IPS a-Si LCD, 20:9 अनुपात (स्क्रीन-टू-बॉडी: 90.3%), HD+ 720x1600, रिफ्रेश रेट: 60Hz/90Hz/120Hz, ब्राइटनेस: 560 निट्स (टाइपिकल), 670 निट्स (HBM), कलर गमट: NTSC 83% टाइपिकल, टच सैंपलिंग रेट: 240Hz तक, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले
चिपसेटMediaTek Dimensity 6400
प्रोसेसर2x Cortex-A76 (2.5 GHz) + 6x Cortex-A55 (2.0 GHz)
ग्राफिक्स प्रोसेसरMali-G57 GPU, 6nm
रियर कैमरा50MP, f/1.6, FOV 73.8°, PDAF, डुअल फ्लैश
फ्रंट कैमरा5MP, f/2.0, FOV 65.3°
वीडियो मोडVlog, AI Cam, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, स्लो मोशन, टाइम-लैप्स, डुअल वीडियो, स्काई शॉप, प्रो, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट
वीडियो रिकॉर्डिंगरियर/फ्रंट: 2K@30FPS, 1080P@30/60FPS, 720P@30FPS, स्लो मोशन: 720P@120FPS
रैम और स्टोरेज128GB ROM + 4GB RAM + 4GB एक्सटेंडेड RAM
स्टोरेज प्रकारeMMC + LPDDR4X
एक्सपेंडेबल स्टोरेजमाइक्रो SD कार्ड द्वारा 2TB तक
ऑडियो फॉर्मेटMP3, FLAC, OGG, WAV, AAC, AMR, APE, MIDI आदि
वीडियो फॉर्मेटMP4, MKV, TS, 3GP, WEBM
ऑडियो/वीडियो फीचरDTS ऑडियो, Widevine L1 वीडियो सपोर्ट
बैटरी क्षमता6000mAh (टाइपिकल)
चार्जिंग18W (7.5V/2.4A), रिवर्स चार्जिंग: अधिकतम 10W
सिम स्लॉट2 नैनो सिम + माइक्रो SD
कनेक्टिविटीWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, USB Type-C, OTG, GPS, FM
ऑडियो पोर्ट3.5mm जैक
सेंसरG-सेंसर, ई-कम्पास, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सॉफ्टवेयर आधारित जायरोस्कोप
फिंगरप्रिंट सेंसरसाइड फिंगरप्रिंट
मोटर और IR ब्लास्टरउपलब्ध
जल, धूल प्रतिरोधIP64 रेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टमXOS 15.1 (Android 15 पर आधारित)

Infinix Hot 60i 5G की कीमत और बिक्री

इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एक ही 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के वेरिएंट में लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत 9,299 रुपये है. हालांकि, कंपनी इस फोन पर लॉन्च ऑफर दे रही है. इस बैंक ऑफर के साथ यूज़र्स इस फोन को 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं. फोन की बिक्री 21 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी.

