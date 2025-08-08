हैदराबाद: इनफिनिक्स ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Infinix GT 30 5G+ है. इस फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाली AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसके अलावा फोन में Circle To Search जैसे कई AI Features, MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट, 64MP बैक कैमरा सेटअप समेत खई खास गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले, डिजाइन और प्रोसेसर

इस फोन में 6.78 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz, टच सैंपलिंग रेट 240Hz, इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट 2160Hz और PWM Dimming 2304Hz है. इस फोन स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है. यह Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. यह फोन कंपनी के Cyber Mecha Design 2.0 डिजाइन और व्हाइट LED लाइटनिंग सेटअप के साथ आता है. इसके साथ इसमें GT Shoulder Triggers भी मिलते हैं, जो गेमिंग के दौरान गेमर्स को ज्यादा कंट्रोल प्रदान करता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 8GB LPDDR5X RAM + 8GB वर्चुअल रैम और 256GB तक के UFS 2.2 storage के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 15 पर रन करता है, जिसके साथ 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया गया है. इस फोन में यूज़र्स को कई AI Features भी मिलते हैं, जिनमें Folax AI Voice Assistant, AI Note, AI Gallery, और AI Writing Assistant के साथ-साथ Google का Circle to Search फीचर भी शामिल है.

यह रहा Infinix GT 30 5G के सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का एक साफ़, पेशेवर हिंदी टेबल — जिसे आप आसानी से शेयर या समझा सकते हैं:

कैटेगरी डिटेल्स मॉडल X6876 डायमेंशन 163.7 x 75.8 x 7.99 mm वजन 187 ग्राम कलर ऑप्शन Cyber Blue, Pulse Green, Blade White, Shadow Ash चिपसेट MediaTek Dimensity 7400 (4nm प्रोसेस) CPU Octa-core (4x Cortex-A78 @ 2.6GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.0GHz) GPU Arm Mali-G615 MC2 नेटवर्क सपोर्ट 5G / 4.5G / 4G / 3G / 2G RAM + स्टोरेज 8GB RAM + 128GB/256GB ROM + 8GB Extended RAM RAM/ROM टाइप LPDDR5X + UFS 2.2 डिस्प्ले साइज 6.78 इंच AMOLED रेज़ोल्यूशन 1.5K (1224 x 2720) रिफ्रेश रेट 60Hz / 90Hz / 120Hz / 144Hz ब्राइटनेस 700 nits (Typical), 1600 nits (HBM), 4500 nits (Peak) टच सैंपलिंग रेट 240Hz (Instant: 2160Hz) डिस्प्ले प्रोटेक्शन Corning® Gorilla® Glass 7i ऑडियो Dual Speakers, Hi-Res Audio & Wireless, DTS वीडियो DRM Widevine L1 सपोर्ट बैटरी 5500mAh (Typical) चार्जिंग 45W फास्ट चार्जिंग, Reverse Charging 10W OS XOS 15 (Android™ 15 आधारित) सिम स्लॉट Dual Nano SIM कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, OTG, FM सेंसर In-display Fingerprint, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor, G-Sensor, E-Compass गेमिंग फीचर GT Trigger, X-Axis Motor IR ब्लास्टर हां वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंस IP64 रेटिंग

गेमिंग फीचर्स और कैमरा

इस फोन में 5,500mAh battery दी गई है, जो 45W fast charging सपोर्ट, 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में गेमिंग के लिए दाईं ओर वाले किनारे पर ‘GT Shoulder Triggers’ दिए गए हैं, जो कैमरा कंट्रोल और वीडियो प्लेबैक जैसे कस्टमाइज़ेबल फंक्शन्स ऑफर करता है. कंपनी के मुताबिक, इस फोन में गेमर्स 90fps पर BGMI भी खेल सकते हैं. यह XBoost AI इनहांसमेंट के साथ आता है, जिसमें Magic Voice Changer, Zone Touch Master और Esports mode दिए गए हैं. इसके अलावा इस फोन में एक 6 लेयर वाला 3D vapour chamber भी कूलिंग सिस्टम के लिए दिया गया है.

इस फोन के साथ एक गेमिंग किट फ्री मिलती है. (फोटो क्रेडिट: Infinix)

इस फोन के पिछले हिस्से पर 64MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.75 है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इस फोन के डुअल बैक कैमरा सेटअप के साथ डुअल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 13MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के अलावा इस फोन में IP64 रेटिंग और कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS और एक USB Type-C port दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और UltraLink कनेक्टिविटी भी दी गई है.

वेरिएंट्स और कीमत