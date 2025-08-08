Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

Infinix GT 30 5G+ भारत में लॉन्च, मिलेंगे Circle to Search जैसे कई AI और गेमिंग फीचर्स - INFINIX GT 30 5G LAUNCH

इनफिनिक्स ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत 19,499 रुपये से शुरू होती है.

You can play BGMI at 90 FPS on this phone.
इस फोन में 90fps पर BGMI खेल सकते हैं (फोटो क्रेडिट: Infinix)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 3:19 PM IST

5 Min Read

हैदराबाद: इनफिनिक्स ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Infinix GT 30 5G+ है. इस फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाली AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसके अलावा फोन में Circle To Search जैसे कई AI Features, MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट, 64MP बैक कैमरा सेटअप समेत खई खास गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले, डिजाइन और प्रोसेसर

इस फोन में 6.78 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz, टच सैंपलिंग रेट 240Hz, इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट 2160Hz और PWM Dimming 2304Hz है. इस फोन स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है. यह Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. यह फोन कंपनी के Cyber Mecha Design 2.0 डिजाइन और व्हाइट LED लाइटनिंग सेटअप के साथ आता है. इसके साथ इसमें GT Shoulder Triggers भी मिलते हैं, जो गेमिंग के दौरान गेमर्स को ज्यादा कंट्रोल प्रदान करता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 8GB LPDDR5X RAM + 8GB वर्चुअल रैम और 256GB तक के UFS 2.2 storage के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 15 पर रन करता है, जिसके साथ 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया गया है. इस फोन में यूज़र्स को कई AI Features भी मिलते हैं, जिनमें Folax AI Voice Assistant, AI Note, AI Gallery, और AI Writing Assistant के साथ-साथ Google का Circle to Search फीचर भी शामिल है.

यह रहा Infinix GT 30 5G के सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का एक साफ़, पेशेवर हिंदी टेबल — जिसे आप आसानी से शेयर या समझा सकते हैं:

कैटेगरीडिटेल्स
मॉडलX6876
डायमेंशन163.7 x 75.8 x 7.99 mm
वजन187 ग्राम
कलर ऑप्शनCyber Blue, Pulse Green, Blade White, Shadow Ash
चिपसेटMediaTek Dimensity 7400 (4nm प्रोसेस)
CPUOcta-core (4x Cortex-A78 @ 2.6GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.0GHz)
GPUArm Mali-G615 MC2
नेटवर्क सपोर्ट5G / 4.5G / 4G / 3G / 2G
RAM + स्टोरेज8GB RAM + 128GB/256GB ROM + 8GB Extended RAM
RAM/ROM टाइपLPDDR5X + UFS 2.2
डिस्प्ले साइज6.78 इंच AMOLED
रेज़ोल्यूशन1.5K (1224 x 2720)
रिफ्रेश रेट60Hz / 90Hz / 120Hz / 144Hz
ब्राइटनेस700 nits (Typical), 1600 nits (HBM), 4500 nits (Peak)
टच सैंपलिंग रेट240Hz (Instant: 2160Hz)
डिस्प्ले प्रोटेक्शनCorning® Gorilla® Glass 7i
ऑडियोDual Speakers, Hi-Res Audio & Wireless, DTS
वीडियो DRMWidevine L1 सपोर्ट
बैटरी5500mAh (Typical)
चार्जिंग45W फास्ट चार्जिंग, Reverse Charging 10W
OSXOS 15 (Android™ 15 आधारित)
सिम स्लॉटDual Nano SIM
कनेक्टिविटीWi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, OTG, FM
सेंसरIn-display Fingerprint, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor, G-Sensor, E-Compass
गेमिंग फीचरGT Trigger, X-Axis Motor
IR ब्लास्टरहां
वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंसIP64 रेटिंग

गेमिंग फीचर्स और कैमरा

इस फोन में 5,500mAh battery दी गई है, जो 45W fast charging सपोर्ट, 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में गेमिंग के लिए दाईं ओर वाले किनारे पर ‘GT Shoulder Triggers’ दिए गए हैं, जो कैमरा कंट्रोल और वीडियो प्लेबैक जैसे कस्टमाइज़ेबल फंक्शन्स ऑफर करता है. कंपनी के मुताबिक, इस फोन में गेमर्स 90fps पर BGMI भी खेल सकते हैं. यह XBoost AI इनहांसमेंट के साथ आता है, जिसमें Magic Voice Changer, Zone Touch Master और Esports mode दिए गए हैं. इसके अलावा इस फोन में एक 6 लेयर वाला 3D vapour chamber भी कूलिंग सिस्टम के लिए दिया गया है.

Infinix GT 30 5G+ is live on sale with free Gaming Kit
इस फोन के साथ एक गेमिंग किट फ्री मिलती है. (फोटो क्रेडिट: Infinix)

इस फोन के पिछले हिस्से पर 64MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.75 है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इस फोन के डुअल बैक कैमरा सेटअप के साथ डुअल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 13MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के अलावा इस फोन में IP64 रेटिंग और कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS और एक USB Type-C port दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और UltraLink कनेक्टिविटी भी दी गई है.

वेरिएंट्स और कीमत

  • इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,499 रुपये हैं.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB Storage के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है.
  • यह फोन Pulse Green और Cyber Blue कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा भविष्य में इस फोन को ब्लेड व्हाइट कलर में भी उपलब्ध कराया जा सकता है. यह फोन एक फ्री Gaming Kit के साथ आता है.

हैदराबाद: इनफिनिक्स ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Infinix GT 30 5G+ है. इस फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाली AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसके अलावा फोन में Circle To Search जैसे कई AI Features, MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट, 64MP बैक कैमरा सेटअप समेत खई खास गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले, डिजाइन और प्रोसेसर

इस फोन में 6.78 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144Hz, टच सैंपलिंग रेट 240Hz, इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट 2160Hz और PWM Dimming 2304Hz है. इस फोन स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है. यह Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. यह फोन कंपनी के Cyber Mecha Design 2.0 डिजाइन और व्हाइट LED लाइटनिंग सेटअप के साथ आता है. इसके साथ इसमें GT Shoulder Triggers भी मिलते हैं, जो गेमिंग के दौरान गेमर्स को ज्यादा कंट्रोल प्रदान करता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 8GB LPDDR5X RAM + 8GB वर्चुअल रैम और 256GB तक के UFS 2.2 storage के साथ आता है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 15 पर रन करता है, जिसके साथ 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया गया है. इस फोन में यूज़र्स को कई AI Features भी मिलते हैं, जिनमें Folax AI Voice Assistant, AI Note, AI Gallery, और AI Writing Assistant के साथ-साथ Google का Circle to Search फीचर भी शामिल है.

यह रहा Infinix GT 30 5G के सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का एक साफ़, पेशेवर हिंदी टेबल — जिसे आप आसानी से शेयर या समझा सकते हैं:

कैटेगरीडिटेल्स
मॉडलX6876
डायमेंशन163.7 x 75.8 x 7.99 mm
वजन187 ग्राम
कलर ऑप्शनCyber Blue, Pulse Green, Blade White, Shadow Ash
चिपसेटMediaTek Dimensity 7400 (4nm प्रोसेस)
CPUOcta-core (4x Cortex-A78 @ 2.6GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.0GHz)
GPUArm Mali-G615 MC2
नेटवर्क सपोर्ट5G / 4.5G / 4G / 3G / 2G
RAM + स्टोरेज8GB RAM + 128GB/256GB ROM + 8GB Extended RAM
RAM/ROM टाइपLPDDR5X + UFS 2.2
डिस्प्ले साइज6.78 इंच AMOLED
रेज़ोल्यूशन1.5K (1224 x 2720)
रिफ्रेश रेट60Hz / 90Hz / 120Hz / 144Hz
ब्राइटनेस700 nits (Typical), 1600 nits (HBM), 4500 nits (Peak)
टच सैंपलिंग रेट240Hz (Instant: 2160Hz)
डिस्प्ले प्रोटेक्शनCorning® Gorilla® Glass 7i
ऑडियोDual Speakers, Hi-Res Audio & Wireless, DTS
वीडियो DRMWidevine L1 सपोर्ट
बैटरी5500mAh (Typical)
चार्जिंग45W फास्ट चार्जिंग, Reverse Charging 10W
OSXOS 15 (Android™ 15 आधारित)
सिम स्लॉटDual Nano SIM
कनेक्टिविटीWi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C, OTG, FM
सेंसरIn-display Fingerprint, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor, G-Sensor, E-Compass
गेमिंग फीचरGT Trigger, X-Axis Motor
IR ब्लास्टरहां
वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंसIP64 रेटिंग

गेमिंग फीचर्स और कैमरा

इस फोन में 5,500mAh battery दी गई है, जो 45W fast charging सपोर्ट, 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में गेमिंग के लिए दाईं ओर वाले किनारे पर ‘GT Shoulder Triggers’ दिए गए हैं, जो कैमरा कंट्रोल और वीडियो प्लेबैक जैसे कस्टमाइज़ेबल फंक्शन्स ऑफर करता है. कंपनी के मुताबिक, इस फोन में गेमर्स 90fps पर BGMI भी खेल सकते हैं. यह XBoost AI इनहांसमेंट के साथ आता है, जिसमें Magic Voice Changer, Zone Touch Master और Esports mode दिए गए हैं. इसके अलावा इस फोन में एक 6 लेयर वाला 3D vapour chamber भी कूलिंग सिस्टम के लिए दिया गया है.

Infinix GT 30 5G+ is live on sale with free Gaming Kit
इस फोन के साथ एक गेमिंग किट फ्री मिलती है. (फोटो क्रेडिट: Infinix)

इस फोन के पिछले हिस्से पर 64MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.75 है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इस फोन के डुअल बैक कैमरा सेटअप के साथ डुअल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 13MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के अलावा इस फोन में IP64 रेटिंग और कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS और एक USB Type-C port दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और UltraLink कनेक्टिविटी भी दी गई है.

वेरिएंट्स और कीमत

  • इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19,499 रुपये हैं.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB Storage के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है.
  • यह फोन Pulse Green और Cyber Blue कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अलावा भविष्य में इस फोन को ब्लेड व्हाइट कलर में भी उपलब्ध कराया जा सकता है. यह फोन एक फ्री Gaming Kit के साथ आता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INFINIX GT 30 5G PLUSINFINIX GT 30 5G PRICE IN INDIAINFINIX GT 30 5G FEATURESINFINIX GT 30 5G GAMING FEATURESINFINIX GT 30 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.