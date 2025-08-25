ETV Bharat / technology

भारतीय टायर इंडस्ट्री में इस चालू वित्त वर्ष हो सकती है 7-8 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट - TYRE INDUSTRY GROWTH IN INDIA

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय टायर उद्योग चालू वित्त वर्ष में करीब आठ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज कर सकता है.

Indian tyre industry will grow
भारतीय टायर इंडस्ट्री में होगी बढ़ोतरी (फोटो - Bridgestone Tyres)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 1:23 PM IST

हैदराबाद: रिप्लेसमेंट मांग में तेजी के चलते भारतीय टायर उद्योग चालू वित्त वर्ष में करीब आठ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज कर सकता है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल उपकरणों की कम बिक्री के बावजूद यह बढ़ोतरी अनुमानित है. आगामी त्योहारी सीज़न, रेपो रेट में कटौती और अनुकूल मानसून के साथ-साथ, उपभोक्ताओं की सकारात्मक भावनाएं इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

JK Tyre एंड इंडस्ट्रीज के एमडी अंशुमान सिंघानिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि "भारतीय टायर उद्योग निर्यात-प्रधान मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र बना हुआ है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया." उन्होंने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2026 में घरेलू टायर उद्योग में आठ प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है.

Indian tyre industry will grow
सांकेतिक तस्वीर (फोटो - Bridgestone Tyres)

समाचार एजेंसी PTI ने सिंघानिया के हवाले से कहा कि, "वित्त वर्ष 2026 में, भारतीय टायर उद्योग को मूल उपकरण (OE) की कम खरीद के बावजूद मजबूत घरेलू प्रतिस्थापन मांग के बल पर 7 से 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करने की उम्मीद है."

उन्होंने इस बढ़ोतरी अनुमान का श्रेय क्षमता विस्तार में निरंतर निवेश, मैन्युफेक्चरिंग एफिशिएंसी में सुधार और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाने पर बढ़ते ध्यान को दिया. सिंघानिया ने कहा कि, "आगामी त्योहारी सीज़न, हाल ही में रेपो रेट में कटौती और अनुकूल मानसून के लाभों के साथ, हमें उम्मीद है कि उपभोक्ता भावनाओं में और सुधार होगा."

Indian tyre industry will grow
सांकेतिक तस्वीर (फोटो - JK Tyres)

वहीं दूसरी ओर, Apollo Tyres के सीएफओ गौरव कुमार ने भी इसी तरह की संभावना जताई है. गौरव ने कहा कि, "कंपनी को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में डिमांड में सुधार होगा, और मानसून के बाद बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्रों में तेज़ी आएगी."

उन्होंने आगे कहा कि, "कच्चे माल के भविष्य की बात करें तो, हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी तिमाही में कच्चे माल की लागत मौजूदा स्तरों की तुलना में थोड़ी कम रहेगी. हालांकि, मौजूदा समय में विनिमय दरों को देखते हुए थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है."

Indian tyre industry will grow
सांकेतिक तस्वीर (फोटो - Bridgestone Tyres)

इस बारे में बात करते हुए, Icra के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) श्रीकुमार कृष्णमूर्ति ने कहा कि, "कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में OEM की ओर से घरेलू टायर की मांग दोपहिया वाहनों की वृद्धि से कम रहने की संभावना है."

उन्होंने आगे कहा कि, "टायर उद्योग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली रिप्लेसमेंट मांग को अनुकूल ग्रामीण रुझान, त्योहारी मांग और खपत पर अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती जैसे कारकों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि शहरी मांग कम है."

Indian tyre industry will grow
भारत में टायर्स की बिक्री में होगी बढ़ोतरी (फोटो - JK Tyres)

क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि घरेलू टायर उद्योग में इस वित्त वर्ष में 7 से 8 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि होने की संभावना है, जो प्रतिस्थापन मांग से प्रेरित है, जो वार्षिक बिक्री का आधा हिस्सा है. इस क्षेत्र में बढ़ोतरी का अनुमान है, भले ही मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा ग्रोथ कम रहने की संभावना है.

