हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने एक नया डिजिटल स्टोरीटेलिंग कैंम्पेन शुरू किया है, जिसका नाम Beyond Battlegrounds है. क्राफ्टन का कहना है कि उनके द्वारा शुरू की गई यह मुहीम सिर्फ एक मामूली कैम्पेन नहीं बल्कि एक मूवमेंट है, जो यह दिखाता है कि गेमिंग का जुनून कैसे गेमर्स के रियल लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है और बड़ा बदलाव ला सकता है. ऐसा ही कुछ राजस्थान के श्रीगंगानगर में रहने वाले 28 साल के एक रेलवे टेक्नीशियन करण कारगवाल के साथ भी हुआ है, जिन्होंने क्राफ्टन इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए इस कैम्पेन की शुरुआत की है.

28 साल के रेलवे टेक्निशियन करण कारगवाल बीजीएमआई को इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने बीजीएमआई गेमिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले इन-गेम व्हीकल बग्गी को रियल लाइफ में बना दिया. इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने घर की छत पर ही बीजीएमआई की बग्गी को असली में बना दिया. उनके द्वारा तैयार की गई बीजीएमआई बग्गी फुल-साइज और पूरी तरह से फंक्शनल है. करण ने बग्गी बनाने के बाद उसे चलाकर भी दिखाया.

घर की छत पर बनाई BGMI की असली बग्गी

करण के पास कोई भी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कोई फैंसी स्टूडियो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सिर पर बीजीएमआई का जुनून कुछ तरह सवार था कि उसने उन्हें एक अल्टीमेट इनोवेटर बना दिया. बीजीएमआई बग्गी को अपने घर के छत पर बनाने के लिए करण ने बस एक पुरानी बाइक का इंजन, कुछ स्क्रैप मेटल्स, वेल्डिंग टूल्स और एक फोन कैमरा का इस्तेमाल किया है. करण ने इस बग्गी को बनाने के लिए कई हफ्तों तक मेहनत की है. करण ने बताया कि यह बग्गी उनके लिए सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि उनके पैशन और डेडिकेशन की कहानी है.

करण के पापा ने भी बग्गी बनाने में उनकी मदद की (फोटो क्रेडिट: Krafton India)

उन्होंने कहा,

"ये गेम इतना अच्छा था कि मुझे इसका जुनून हो गया था और ये एक अलग की किस्म का जुनून था. इस गेम ने मुझे अपने अंदर खींचने के बजाय, मुझे इसलिए मजबूर कर दिया कि मैं इस गेम से कुछ बाहर लेकर आऊं और मैंने वही किया."

क्राफ्टन इंडिया के माध्यम से करण ने बताया,

"मैं पांच साल से भारतीय रेलवे में एक वेल्डिंग टेक्निशियन के तौर पर काम कर रहा हूं. मुझे नई-नई चीजें बनाने का शौक है. पिछले साल मैंने अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए एक वेल्डिंग मशीन खरीदी थी और इससे कुछ नया बनाने का सोचा था."

उसके बाद करण ने बीजीएमआई के इन-गेम आइटम यानी बग्गी के बारे में बताया जो बीजीएमआई के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली कई व्हीकल्स में से एक खास व्हीकल है. करण ने बताया कि इस गेम में उन्हें बग्गी काफी क्रेजी व्हीकल लगता है. उसके बाद उन्होंने अपने इस पैशन को रियलिटी में बनाने का फैसला कर लिया और अब मेरा वो सपना सच हो चुका है.

करण ने पिछले साल एक वेल्डिंग मशीन खरीदी थी. (फोटो क्रेडिट: Krafton India)

करण ने बताया,

"मैंने बीजीएमआई खेलने की शुरुआत कोविड से की थी. लोग वहां पर स्टोरीज़, कम्यूनिटीज़ और ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन मैंने गेम की चीज को रियल-लाइफ में लाने का सोचा. मैं वीकली जब टाइम मिलता था, तब घर आता था और फिर पापा की मदद से बग्गी पर काम करता था. मेरा भाई शूटिंग और एडिटिंग का काम करता था."

करण की जर्नी में सोशल मीडिया का अहम रोल

करण की इस जर्नी की रील ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. हालांकि, वह काफी टाइम से बीजीएमआई बग्गी को घर पर बनाने वाली प्रक्रियाओं को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए लोगों के साथ शेयर करते आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी, जिन्होंने करण को पूरा सपोर्ट किया.

क्राफ्टन इंडिया के् द्वारा आई प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि करण के 22,000 फॉलोअर्स ने उनका पूरा सपोर्ट किया, जिनमें 95% टियर 2, 3 और 4 शहरों से हैं. हालांकि, हमने जब करण का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उनके फॉलोअर्स की संख्या 205K यानी 2 लाख 5 हजार थी.

करण की मेहनत और उन्हें मिलता लोगों का प्यार देखकर बीजीएमआई ने भी करण का सपोर्ट किया और यहीं से Beyond Battlegrounds की शुरुआत हुई. यह बीजीएमआई का एक ऐसा कैम्पेन है, जो उन क्रिएटर्स को स्पॉटलाइट में लेकर आता है, जो गेमिंग को असली दुनिया में कुछ क्रिएटिव और इंस्पायरिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

क्राफ्टन इंडिया के हेड ऑफ पीपल ऑपरेशंस, सौरभ शाह ने कहा,

“गेमिंग अब सिर्फ टाइमपास नहीं रहा है. गेमिंग अब एक मूवमेंट बन गया है, जिसका नेतृत्व छोटे शहरों के क्रिएटर्स कर रहे हैं. करण की बग्गी सिर्फ एक मॉडल नहीं है, बल्कि उस बदलाव की मिसाल है, जो गेमिंग उन जगहों पर लेकर आ रही है, जहां शायद दुनिया की नज़र भी नहीं जाती है."

करण की इस शानदार कहानी को क्राफ्टन इंडिया ने एक शॉर्ट फिल्म में बदल दिया है और बीजीएमआई के आधिकारिक YouTube, Instagram और Facebook पेज पर रिलीज़ किया है. हम इस वीडियो को अपने इस आर्टिकल के साथ अटैच कर रहे हैं. आप इसे सीधा यहां से देख सकते हैं.