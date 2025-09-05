भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा 1.27 मिलियन लाइट ईयर्स लंबा टाइडल टेल, जिसके छोर पर बन रही नई गैलेक्सी

ETV Bharat / technology

गैलेक्सी UGC 10214: यह अजीब-सी दिखने वाली गैलेक्सी, जो सितारों की एक लंबी धार लिए हुए है. ( Image Credit: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M. Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA )

इस रिसर्च पेपर के पहले लेखक चंदन ने बताया, “हमें यह असाधारण टाइडल टेल मिला जो 1.27 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है. यह अब तक खोजा गया सबसे लंबा टाइडल टेल है. इसके छोर पर एक नया अल्ट्रा-डिफ्यूज़ गैलेक्सी बनता हुआ पाया गया है, जो संभवतः NGC 3785 और इसकी पड़ोसी गैलेक्सी के बीच हुए गुरुत्वाकर्षणीय इंटरैक्शन के कारण बना है. यह खोज अपने आप में एक दुर्लभ और रोमांचक उपलब्धि है."

NGC 3785 की उन्नत टाइडल टेल विशेषताओं को रिवर्स ग्रेस्केल इमेज में दिखाया गया है. अधिक चमक वाले क्षेत्रों को अलग-अलग विशेषताओं को उजागर करने के लिए रंगों में दर्शाया गया है. अब तक की ज्ञात सबसे लंबी टाइडल टेल को NGC 3785 से नीचे दाईं ओर फैलते हुए देखा जा सकता है, जो अंत में एक बनने वाली अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी (UDG) में परिवर्तित हो रही है. (Image Credit: IIA)

इस रिसर्च का नेतृत्व IIA और Pondicherry University से PhD कर रहे चंदन वॉट्स ने किया है. इस रिसर्च में चंदन के साथ सुधांशु बारवे (IIA), ओंकार बैत (UK SKA), और योगेश वडाडेकर (NCRA, Pune) भी शामिल हैं. इन्होंने एडवांस इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके टेल की लंबाई और गैलेक्सी के धूंधलेपन का विश्लेषण किया है. इस पूरी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स लेटर्स नाम की एक यूरोपियन जर्नल में पब्लिश किया गया है.

इस टेल के एक छोर पर जो ढूंढला और फैलाव वाली गैलेक्सी बन रही है, उसे ultra-diffuse galaxy (UDG) कहते हैं. ये दिखने में हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की-वे गैलेक्सी जितने ही होते हैं, लेकिन इनमें तारे काफी कम होते हैं. इसके कारण इस गैलेक्सी की चमक भी कम होती है और इसलिए यह धूंधला होता है, जिसे देख पाना आसान नहीं होता. इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर भी काफी फैला हुआ होता है.

जब दो गैलेक्सी एक-दूसरे के पास से गुजरती हैं या आपस में ग्रैविटेशनल इंटरेक्शन करती हैं, तो उनके बीच की ताकतें- जैसे टाइडल फोर्सेज़, गैस और तारों को खींचकर एक लंबी स्ट्रीम बना देती हैं. इसी को tidal tail कहते हैं. NGC 3785 का टेल इतना लंबा है कि इसकी लंबाई 1.27 मिलियन लाइट ईयर्स तक जाती है. इस कारण यह अभी तक का सबसे लंबा टाइडल टेल है.

बेंगलुरु: अगर आप ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं, उनके भविष्य और घटनाओं के बारे में जानना पसंद करते हैं तो हमारी यह रिपोर्ट भी आपको काफी पसंद आ सकती है. दरअसल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स (IIA) के एस्ट्रोनॉमर्स और उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स ने एक ऐसी खोज की है जो गैलेक्सी इवोल्यूशन को समझने का तरीका ही बदल सकती है. इस नई खोज से पता चला है कि 430 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, Leo constellation में मौजूद NGC 3785 गैलेक्सी से एक बेहद लंबा टाइडल टेल निकलता है और उसके आखिरी छोर पर एक नया अल्ट्रा-डिफ्यूज़ गैलेक्सी यानी एक नई आकाशगंगा को बनता हुआ पाया गया है.

टाइडल टेल से गैलेक्सी कैसे बनती है?

ईटीवी भारत को दिए गए इंटरव्यू में सुधांशु बारवे ने बताया कि जब दो गैलेक्सी पास आती हैं, तो या तो वो आक्रमक रूप से मिलती हैं या फिर उनके बीच में एक “fly-by” interaction होता है. Fly-by में छोटी गैलेक्सी बड़ी गैलेक्सी के चारों तरफ ऑर्बिट करती है और धीरे-धीरे अपने मटेरियल्स यानी गैस और तारों को खोती जाती है. ये मटेरियल्स बड़ी गैलेक्सी की ग्रैवेटी से खिंचकर लंबी स्ट्रीम या टेल में बदल जाते हैं. यह प्रोसेस एक बार में नहीं बल्कि कई घूमने (Orbital Passes) में अनफोल्ड होता है.

उन्होंने आगे बताया, समय के साथ-साथ इसका बचा हुआ मटेरियल - जो पहले से बिखरा हुआ होता है, वो धीरे-धीरे इकट्ठा होकर एक नया स्ट्रक्चर बना सकता है, जो बहुत हल्का, थोड़ा बिखरा हुआ और फैलाव वाला होता है. इसका मतलब इसकी रोशनी कम होती है, आकार बड़ा होता है, लेकिन उसमें तारे बहुत कम होते हैं.

हालांकि, कुछ स्ट्रक्चर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका साइज़ मिल्की वे जैसी बड़ी गैलेक्सी जितना बड़ा होता है, लेकिन उनमें स्टार्स बहुत कम और दूर-दूर फैले हुए होते हैं. ऐसे सिस्टम्स को Ultra-Diffuse Galaxies (UDGs) कहा जाता है. ये दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा धूंधले होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना आसान नहीं होता.

कैसे हुई ये खोज?

इसके बारे में सुधांशु बारवे ने बताया कि ये खोच एक “hunt” से शुरू हुई थी. IIA के एस्ट्रोनॉमर्स असाधारण गैलेक्सी फीचर्स को ढूंढने के लिए बड़े टेलीस्कोप्स से स्काई सर्वे कर रहे थे. इसका ऑब्ज़रवेशन डेटा बाद में पब्लिकली उपलब्ध हुआ. उसी दौरान ओंकार बैत ने एक Peculiar structure नोट किया और फिर योगेश वडाडेकर और बारवे ने एकसाथ मिलकर इसपर विस्तार में शोध की और फिर ये सभी नई और अनोखी जानकारियों का पता चला.

उन्होंने बताया कि टाइडल टेल्स तो आम हैं, लेकिन इस केस में दो चीजें खास हैं- पहला कि यह अभी तक का सबसे बड़ा टाइडल टेल है और दूसरा कि इसके छोर पर बना अल्ट्रा-डिफ्यूज़ गैलेक्सी एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट में हैं. इसका मतलब है कि इसपर किसी डेंस गैलेक्सी क्लस्टर का असर नहीं है. ऐसे आइसोलेटेड केस काफी कम होते हैं और ये हमें गैलेक्सी इवोल्यूशन को अलग कंडीशन्स में समझने का मौका देते हैं.

इंटरएक्टिंग गैलेक्सियों की इस जोड़ी की इमेज, जिसे Arp 273 कहा जाता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च की 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी की गई थी. इनमें से बड़ी गैलेक्सी का विकृत आकार इस बात के संकेत देता है कि इसकी छोटी गैलेक्सी के साथ टाइडल इंटरएक्शन हुआ है. माना जाता है कि छोटी गैलेक्सी वास्तव में बड़ी गैलेक्सी के बीच से होकर गुज़री है. (Image Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

इस घटना और जानकारियों को कंफर्म करने के बारे में बार्वे ने बताया कि इसके कंफर्मेशन के लिए बड़े टेलीस्कोप्स और सीसीडी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था. ये इंस्ट्रूमेंट्स फैंट फीचर्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं और इलेक्ट्रोनिक नॉइज़ को हटाते हैं. फोटोन की चमक और धूंधलेपन की माप करके स्ट्रक्चर और कंफर्म किया गया है.

बारवे से जब पूछा गया कि क्या ये नई खोज़ पहले से मौजूद थ्योरीज़ को चैलेंज करती हैं या नहीं तो उन्होंने बताया, नहीं. बारवे ने साफ कहा कि ये नई खोज मौजूदा थ्योरीज़ को चैलेंज नहीं करती, बल्कि उन्हें और गहराई से समझने में मदद करती हैं. ये दिखाती है कि ग्रैविटेशनल इंटरेक्शन से अल्ट्रा-डिफ्यूज़ गैलेक्सीज़ और लंबे टाइडल टेल्स कैसे बनते हैं.

यह आपस में टकरा रही सर्पिल गैलेक्सियों की जोड़ी "द माइस" (The Mice) के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इनमें से हर गैलेक्सी से निकलती सितारों और गैस की लंबी पूंछें चूहों जैसी दिखाई देती हैं. इन्हें NGC 4676 के नाम से भी जाना जाता है, और भविष्य में ये दोनों मिलकर एक विशाल गैलेक्सी का निर्माण करेंगी. (Image Credit: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M. Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA)

उन्होंने बताया कि JWST जैसे नए टेलीस्कोप्स से पता चला है कि यूनिवर्स की शुरुआत में ऐसे गैलेक्सीज़ के बीच में ऐसे इंटरेक्शन्स का होना आम बात थी. Milky Way और Andromeda के बीच भविष्य में होने वाले इंटरेक्शन का अनुमान भी इसी तरह का है. इसका मतलब है कि यूनिवर्स की शुरुआत में जैसे गैलेक्सी टकराते थे, वैसे ही आज भी टकरा रहे हैं और नई गैलेक्सीज़ बन रहे हैं.