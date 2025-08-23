हैदराबाद: आज यानी 23 अगस्त 2025 को भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. भारतीय स्पेस एजेंसी ने दो साल पहले आज ही के दिन चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च किया था. भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था. उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया. आज भारत दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसके लिए नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में दो दिन से जश्न का कार्यक्रम चल रहा है. इस मौके पर इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) के पहले मॉड्यूल BAS-01 का मॉडल पेश किया. इसे भारत मंडपम में 3.8 मीटर x 8 मीटर क्षेत्र में रखा गया है. इस मॉडल का इंतजार विज्ञान में रुचि रखने वाला हरेक भारतीय कर रहा था.

आपको बता दें कि अंतरिक्ष में अभी तक सिर्फ दो स्पेस स्टेशन्स चल रहे हैं. एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) है, जिसे अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा समेत कुल पांच देशों की एजेंसिया मिलकर चला रही है. दूसरा चीन का Tiangong स्पेस स्टेशन है, जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है. अब भारत भी इसी एक्सक्लूसिव लिस्ट का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहा है. भारत का प्लान 2028 तक BAS-01 को लॉन्च करना है और 2035 तक पूरे पाँच मॉड्यूल्स से स्टेशन को एक्सपैंड करने का है.

BAS-01 की खास बातें

इसरो ने दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जो मॉडल दिखाया है, उसका वजन करीब 10 टन है और वो 450 किलोमीटर ऊँचाई पर पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा. इसमें कई देसी टेक्नोलॉजीज़ लगी हैं - जैसे Environmental Control & Life Support System (ECLSS), Bharat Docking System, Automated Hatch System, और Berthing Mechanism. यह बेहद खास और गर्व की बात है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयोग की गई ये सभी टेक्नोलॉज़ीस भारत में ही बनी हैं.

भारतीय स्पेस स्टेशन माइक्रोग्रैविटी में रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमो और साइंटिफिक इमेजिंग के लिए एक दमदार प्लेटफॉर्म बनेगा. इसके अंदर ऐसे विंडो व्यूपोर्ट्स भी होंगे जहां क्रू मेंबर्स रिसर्च के साथ-साथ थोड़ा रिलैक्स भी कर सकेंगे. इतना ही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रोपेलेंट रीफिलिंग, रेडिएशन प्रोटेक्शन, थर्मल कंट्रोल, और MMOD (Micro Meteoroid Orbital Debris) से बचाव जैसी एडवांस्ड फैसिलिटीज भी शामिल होंगी. इसके अलावा स्पेस सूट्स, एयरलॉक्स, और प्लग-एंड-प्ले अवियोनिक्स सिस्टम भी होंगे ताकि एक्स्ट्रा-विहिक्युलर एक्टिविटीज आसानी से हो सकें.

इसरो का उद्देश्य भारतीय स्पेस स्टेशन साइंस, लाइफ साइंस, मेडिसिन और इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्रीमियम रिसर्च हब बनाना है. इस स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिक माइक्रोग्रैविटी वाले एनवायरमेंट में इंसानों की सेहत को बेहतर करने और रखने पर रिसर्च कर पाएंगे. ये स्पेस स्टेशन तमाम तरह के लॉन्ग-टर्म स्पेस प्रोग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है. इसकी सबसे खास बात है कि यह स्पेस टूरिज़्म और इंटरनेशनल कोलैबरेशन की दुनिया में भी ले जाएगा. इससे युवा पीढ़ी को स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी.