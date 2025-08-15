हैदराबाद: आज यानी 15 अगस्त 2025 को भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है. भारत के इस 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली में स्थित लाल-किला में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया. इस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए. उनमें से एक खास ऐलान सेमीकंडक्टर चिप के लॉन्च होने का था. पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान घोषणा कि इस साल के अंत तक भारत में बना पहला सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा. पीएम ने बताया कि हमारे देश में छह सेमीकंडक्टर यूनिट्स पहले से ही काम कर रही है और चार नई यूनिट्स को भी मंजूरी दी जा चुकी है. इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है और काफी तेजी से आगे भी बढ़ने वाला है.
पीएम मोदी का बड़ा ऐलान
79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप के बारे में कहा, "इस साल के अंत तक, भारत में बना, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, मेड इन इंडिया चिप बाजार में आएगा." उन्होंने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर तकनीक की सोच भारत में 50-60 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन वह फाइलों में ही अटक गई, जबकि कई देशों ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली और आज वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व जमा लिया है.
#WATCH | PM Narendra Modi says, " when we speak of different aspects of technology, i draw your attention to semiconductors, as an example. i am not at the red fort to criticise any government; i do not want to do it. but the youth of the country should know about it. file work on… pic.twitter.com/Kvzf1Ml6NB— ANI (@ANI) August 15, 2025
सेमीकंडक्टर का महत्व
अगर आप सेमीकंडक्टर के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को बनाने के लिए किया जाता है. सेमीकंडक्टर चिप किसी भी मूल डिवाइस की आत्मा होती है, जिसके बिना उसको बनाना संभव नहीं है. मोबाइल फोन, कंप्यूटर, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत तमाम इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेमीकंडक्टर बाज़ार 2024-25 में लगभग 45-50 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक 100-110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. हाल ही में भारत सरकार ने चार नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान किया. इनमें अमेरिका की प्रमुख कंपनियां Intel और Lockheed Martin भी शामिल हैं. चारों नए प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है:
- 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट - 3D Glass Solutions Inc द्वारा ₹1,943 करोड़ निवेश के साथ, सालाना 5 करोड़ यूनिट उत्पादन क्षमता.
- SiCsem का कंपाउंड फैब्रिकेशन यूनिट – भुवनेश्वर में ₹2,066 करोड़ निवेश के साथ, सालाना 9.6 करोड़ चिप्स उत्पादन क्षमता.
- Advanced System in Package Technologies – आंध्र प्रदेश में ₹468 करोड़ निवेश के साथ, 9.6 करोड़ चिप्स सालाना उत्पादन.
- CDIL की यूनिट – पंजाब में ₹117 करोड़ निवेश के साथ, 15.8 करोड़ यूनिट सालाना उत्पादन क्षमता.
Chip by chip, India’s semiconductor mission gains momentum!— Digital India (@_DigitalIndia) August 14, 2025
The Government has approved 10 cutting-edge projects under the Semicon India Programme, accelerating the nation’s semiconductor manufacturing capabilities.
" this small chip is doing big things to ensure last-mile… pic.twitter.com/YbptaqwKcL
6 पुराने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स
आपको बता दें कि भारत में चार नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स के साथ अब प्लांट्स की कुल संख्या 10 हो गई है. इन सभी में लगी लागत को मिलाकर कुल ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित हो चुका है. 6 पुरानी सेमीकंडक्टर प्लांट्स की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं:
- Tata Electronics और PSMC (ताइवान) – ₹91,000 करोड़
- Micron Technology (US) – ₹22,516 करोड़
- CG Power & Renesas – ₹7,600 करोड़
- Tata Semiconductor Assembly & Test Pvt Ltd (TSAT) – ₹27,000 करोड़
- Kaynes Semicon – ₹3,307 करोड़
- HCL-Foxconn JV – ₹3,700 करोड़
|कंपनी / परियोजना
|स्थान
|निवेश राशि
|उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष)
|3D Glass Solutions Inc (Intel, Lockheed समर्थित)
|भुवनेश्वर, ओडिशा
|₹1,943 करोड़
|5 करोड़ यूनिट
|SiCsem – कंपाउंड फैब्रिकेशन यूनिट
|भुवनेश्वर, ओडिशा
|₹2,066 करोड़
|9.6 करोड़ चिप्स
|Advanced System in Package Technologies
|आंध्र प्रदेश
|₹468 करोड़
|9.6 करोड़ चिप्स
|CDIL – इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माता
|पंजाब
|₹117 करोड़
|15.8 करोड़ यूनिट
|Tata Electronics + PSMC (ताइवान)
|धोलेरा, गुजरात
|₹91,000 करोड़
|वेफर निर्माण
|Micron Technology (US)
|सैनंद, गुजरात
|₹22,516 करोड़
|चिप पैकेजिंग
|CG Power & Renesas
|सैनंद, गुजरात
|₹7,600 करोड़
|चिप पैकेजिंग
|TSAT – Tata Semiconductor Assembly & Test Pvt Ltd
|मोरीगाँव, असम
|₹27,000 करोड़
|चिप पैकेजिंग
|Kaynes Semicon
|सैनंद, गुजरात
|₹3,307 करोड़
|चिप पैकेजिंग
|HCL-Foxconn JV
|नोएडा, उत्तर प्रदेश
|₹3,700 करोड़
|चिप पैकेजिंग
