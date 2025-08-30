हैदराबाद: आजकल स्मार्टफोन का चलन काफी ज्यादा है. स्मार्टफोन और लैपटॉप के ट्रेंड के बीच में टैबलेट की चमक थोड़ी कम हो गई है. खासतौर पर, फोल्डेबल फोन्स और बजट रेंज में बड़ी स्क्रीन वाले फोन्स के मिलने से टैबलेट के ट्रेंड में कमी आई है. साल 2025 की बात करें तो इस साल में भी भारतीय टैबलेट मार्केट के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी ख़बर है. आइए हम आपको भारत की टैबलेट मार्केट का हाल सुनाते हैं. इसके साथ-साथ हम आपको इस साल भारत की टॉप-5 टैबलेट कंपनियों के बारे में बताएंगे.

IDC के द्वारा पेश की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का टैबलेट मार्केट से पिछले 6 महीनों में कुल 2.15 मिलियन टैबलेट्स की शिपिंग हुई है, जो पिछले साल यानी 2024 की तुलना में 32 प्रतिशत कम है. इसका मतलब साफ है कि भारत की टैबलेट मार्केट में गिरावट आई है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, डिटैचेबल टैबलेट्स की कैटेगिरी में 19% पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन स्लेट टैबलेट्स की सेल्स में 44% की गिरावट आ गई, जिसने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया. खासकर 2Q25 में तो हाल और भी खराब रहा, जहां शिपमेंट में 42% की गिरावट दर्ज की गई.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G की तस्वीर (इमेज क्रेडिट: Samsung)

कमर्शियल सेगमेंट की हालत पतली क्यों हुई?

सरकारी स्कीम्स और एजुकेशन्स प्रोजेक्ट्स में कटौती देखने को मिली है. इसके अलावा टेंडर कैंसिल और कंपनियों का खर्चा कम करने का मूड भी ऐसे कारण हैं, जिनकी वजहों से कमर्शियल टैबलेट्स की डिमांड बुरी तरह गिरी. इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में 67% की गिरावट और एंटरप्राइज़ सेगमेंट भी 26% की गिराटव आई है.

कमर्शियल सेगमेंट में भारतीय टैबलेट का हाल काफी ज्यादा पतली हो गई है, लेकिन कंज्यूमर सेगमेंट ने कमाल जरूर किया है. इसका मतलब है कि इस साल भारत में आम यूज़र्स के द्वारा टैबलेट खरीदने की बात करें तो इस मामले में 20.5% की ग्रोथ देखी गई है. इसका क्रेडिट ऑनलाइन सेल्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, और ब्रांड्स की स्मार्ट सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को जाता है. Amazon Prime Day, Back-to-School जैसे सीज़नल ऑफर्स ने भी ट्रैफिक और कन्वर्ज़न बढ़ाने में मदद की है.

IDC के एनालिस्ट प्रियंश तिवारी कहते हैं, “लोग अब बड़े स्क्रीन वाले, स्टाइलस सपोर्ट वाले और बजट फ्रेंडली टैबलेट्स की तरफ़ झुक रहे हैं. EMI ऑप्शन, कैशबैक और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस ने ऑनलाइन चैनल्स को और मज़बूत बना दिया है."

टॉप 5 ब्रांड्स की रेस में कौन आगे रहा?

Samsung: भारतीय टैबलेट मार्केट की टॉप-5 रेस में एक बार फिर से सैमसंग ने बाजी मारी है. इस साल सैमसंग का मार्केट शेयर 41.3% रहा है. सैमसंग ने एजुकेशन प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन चैनल्स में काफी मजबूत पकड़ बनाई है.

Lenovo: इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर लेनोवो का नाम है, जिसका मार्केट शेयर 12.3% है. इस कंपनी ने खासकर ऑनलाइन सेल्स के मामले में SMB और एंटरप्राइज़ दोनों में अच्छा परफॉर्म किया है.

यह एक आईपैड की तस्वीर है. (फोटो क्रेडिट: Apple)

Apple: इस लिस्ट में तीसरे नंबर एप्पल की कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर 11.8% है. आईपैड के नए मॉडल्स और उस पर मिलने वाले स्टूडेंट डिस्काउंट्स की वजह से एप्पल का टैबलेट मार्केट बढ़ा है.

Xiaomi: इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शाओमी है, जिसका मार्केट शेयर 11.4% है. 2025 में लॉन्च हुए शाओमी के बजट टैबलेट्स यूज़र्स को काफी पसंद आए, जिसके कारण उनका मार्केट बढ़ा है.

Acer: इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर एसर की कंपनी रही है, जिसका मार्केट शेयर 9.1% है, लेकिन इस कंपनी का ग्राफ 73% की गिरावट के साथ नीचे आया है. एसर के टैबलेट मार्केट पर एजुकेशन डील्स कैंसिल होने का सबसे ज्यादा असर पड़ा है.

इंडिया टैबलेट मार्केट रिपोर्ट – टॉप 5 कंपनियां (जनवरी-जून 2025)

कंपनी 1H25 शिपमेंट्स (हजारों यूनिट्स में) 1H25 मार्केट शेयर 1H24 शिपमेंट्स (हजारों यूनिट्स में) 1H24 मार्केट शेयर 1H25 और 1H24 के बीच साल दर साल यूनिट में बदलाव 1. सैमसंग 886 41.3% 1,432 45.2% -38.1% 2. लेनोवो 264 12.3% 234 7.4% 12.6% 3. एप्पल 253 11.8% 294 9.3% -13.6% 4.शाओमी 244 11.4% 190 6.0% 28.5% 5. एसर 196 9.1% 727 23.0% -73.1% अन्य 302 14.1% 289 9.1% 4.5% कुल 2,145 100.0% 3,166 100.0% -32.2%

टेबल का सोर्स: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, अगस्त 2025