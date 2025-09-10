ETV Bharat / technology

iPhone 17 की सबसे सस्ती कीमत किस देश में मिलेगी? जानिए कहां बचेगा सबसे ज्यादा पैसा!

हैदराबाद: iPhone 17 Series को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है. 9 सितंबर 2025 को एप्पल ने अमेरिका में एप्पल इवेंट 2025 का आयोजन किया था, जो एप्पल का एनुअल इवेंट है. इस इवेंट में एप्पल ने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 और AirPods Pro 3 लॉन्च किए हैं. आईफोन 17 सीरीज का इंतजार भारत और दुनिया भर के कई देशों में किया जा रहा था. लोगों को नए आईफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के साथ-साथ उसकी कीमत जानने की बेसब्री भी थी. लोग जानना चाहते हैं कि नई आईफोन 17 सीरीज किस देश में सबसे सस्ती और किस देश में सबसे मंहगी बिकेगी. आइए हम आपको आईफोन 17 सीरीज की भारतीय कीमत के साथ-साथ कई अन्य देशों की कीमत भी बताते हैं, ताकि आप इस फोन सीरीज का ग्लोबल प्राइस कंपेरेज़न कर सके.

iPhone 17 का प्राइस कंपेरिज़न

भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है.

अमेरिका में iPhone 17 की शुरुआती कीमत $799 यानी करीब 71,000 रुपये है.

जापान में iPhone 17 की शुरुआती कीमत JPY 129,800 यानी करीब 78,000 रुपये है.

यूएई में iPhone 17 की शुरुआती कीमत AED 3,099 यानी करीब 75,000 रुपये है.

जर्मनी में iPhone 17 की शुरुआती कीमत EUR 949 यानी करीब 98,000 रुपये है.

यूके में iPhone 17 की शुरुआती कीमत GBP 949 यानी करीब 1,14,000 रुपये है.

इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन 6 देशों में सबसे सस्ता आईफोन 17 अमेरिका यानी एप्पल के घरेलू मार्केट में ही मिल रहा है. वहीं, आईफोन 17 की सबसे ज्यादा कीमत यूके यानी यूनाइटेड किंग्डम में है.

iPhone 17 Air का प्राइज कंपेरिज़न