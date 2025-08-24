ETV Bharat / technology

100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाला है भारत, पीएम मोदी ने दी जानकारी

पीएम मोदी ने बताया कि भारत दुनिया के 100 देशों को EV निर्यात करने वाला है. ऑटोमोबाइल निर्यात 1.2 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष है.

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो - IANS Photos)
ETV Bharat Tech Team

August 24, 2025

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि भारत दुनिया भर के 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करके एक नया मुकाम हासिल करने के लिए तैयार है. यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा. पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 तक, भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात लगभग 50,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था. अब, देश का ऑटोमोबाइल निर्यात 1.2 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गया है.

पीएम मोदी ने यह संकेत भी दिया कि 26 अगस्त को इस उपलब्धि से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. ANI ने पीएम मोदी के हवाले से कहा कि, "मैं आपको भारत की एक और सफलता के बारे में बताना चाहता हूं. भारत अब दुनिया के 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने जा रहा है. इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 2 दिन बाद 26 अगस्त को भी आयोजित किया जा रहा है."

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आयातित अनुसंधान भले ही अस्तित्व के लिए पर्याप्त हो, लेकिन यह भारत की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता. पीएम मोदी ने अनुसंधान के क्षेत्र में तत्परता और केंद्रित मानसिकता की आवश्यकता पर भी बल दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया है और आवश्यक नीतियों और प्लेटफार्मों का निरंतर विकास किया है.

पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया और अनुमान लगाया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. पीएम मोदी ने संकेत दिया कि सरकार भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने, टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने और वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में अपनी स्थिति मज़बूत करने के उद्देश्य से पहल कर रही है.

जानकारी के अनुसार आगामी 26 अगस्त को, पीएम मोदी अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित Suzuki Motor प्लांट में दो ऐतिहासिक माइलस्टोन का उद्घाटन करेंगे. ये ऐतिहासिक पहल, भारत की ग्रीन मोबिलिटी के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को रेखांकित करती हैं और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती हैं.

मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में, पाीएम मोदी Suzuki के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) 'Maruti e-Vitara' का उद्घाटन और हरी झंडी दिखाएंगे. भारत में निर्मित इन BEV का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित सौ से अधिक देशों में किया जाएगा. इस उपलब्धि के साथ, भारत अब Suzuki के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक मैन्युफेक्चरिंग केंद्र के रूप में कार्य करेगा.

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए, पीएम मोदी गुजरात स्थित TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र के अगले चरण का भी उद्घाटन करेंगे. Toshiba, Denso और Suzuki का संयुक्त उद्यम यह प्लांट घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा इनोवेशन को बढ़ावा देगा. इस विकास से यह सुनिश्चित होता है कि अब 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा.

