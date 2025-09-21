भारत पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा का कर रहा उत्पादन: हरदीप पुरी
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है.
Published : September 21, 2025 at 2:12 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां एक उद्योग कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से पावर सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है.
हरदीप पुरी ने कहा कि, "भारत पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है. ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग के साथ, भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला दी है. पहले हम 27 देशों से आयात करते थे. आज हम 40 देशों से आयात करते हैं."
पुरी ने आगे कहा कि, "यहां तक कि रसोई गैस के लिए भी, जो पहले मुख्य रूप से एक ही देश से आती थी, हमने अपने आपूर्ति आधार का विस्तार किया है. आज हमारी ऊर्जा श्रृंखला में जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और अन्य स्रोत शामिल हैं."
पुरी ने आगे कहा कि "भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और ऊर्जा की खपत वैश्विक औसत से छह गुना तेज़ी से बढ़ रही है. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान है कि अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 25 प्रतिशत होगा."
पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अभियान चला रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी खपत लगातार बढ़ रही है, तथा घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और विस्तार देने की पहल जारी है.
भारत ने पहले ही हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है, सरकार ने 19 कंपनियों को 8,62,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता आवंटित की है. इसके अलावा, 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट की वार्षिक इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता आवंटित की गई है.
देश दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ारों में से एक बन गया है, जिसकी स्थापित क्षमता 223 गीगावाट से ज़्यादा है, जिसमें 108 गीगावाट सौर ऊर्जा से और 51 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है.
इतना ही नहीं, सरकार का साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है. इस महीने की शुरुआत में हरदीप पुरी ने कहा था कि देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का योगदान साल 2030 तक 6 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगा.