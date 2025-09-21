ETV Bharat / technology

भारत पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा का कर रहा उत्पादन: हरदीप पुरी

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( फोटो - IANS Photo )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 21, 2025 at 2:12 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां एक उद्योग कार्यक्रम में कहा कि भारत अपने आपूर्ति स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से पावर सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है. हरदीप पुरी ने कहा कि, "भारत पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है. ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग के साथ, भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला दी है. पहले हम 27 देशों से आयात करते थे. आज हम 40 देशों से आयात करते हैं." पुरी ने आगे कहा कि, "यहां तक कि रसोई गैस के लिए भी, जो पहले मुख्य रूप से एक ही देश से आती थी, हमने अपने आपूर्ति आधार का विस्तार किया है. आज हमारी ऊर्जा श्रृंखला में जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और अन्य स्रोत शामिल हैं." पुरी ने आगे कहा कि "भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और ऊर्जा की खपत वैश्विक औसत से छह गुना तेज़ी से बढ़ रही है. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान है कि अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 25 प्रतिशत होगा."