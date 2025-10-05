ETV Bharat / technology

गोवा में आयोजित होगा India Bike Week 2025, जानें क्या है तारीखें

India Bike Week 2025 आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते India Bike Week 2024 में दो दिनों में 25,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. यह आयोजन कुछ सबसे उल्लेखनीय मोटरसाइकिलों और उत्साही लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और निर्माताओं के लिए बाज़ार में नए उत्पादों को पेश करने और लॉन्च करने का एक मंच भी देता है.

इस समारोह में कई नई मोटरसाइकिलें, म्यूजिक और बाइक कल्चर एक साथ प्रदर्शित की जाएंगी. दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ संस्करणों के बाद यह पहली बार होगा, जब IBW, TVS MotoSoul के साथ आयोजित नहीं होगा. इसका आयोजन 5-6 दिसंबर, 2025 को गोवा में होने की पुष्टि हो गई है.

हैदराबाद: भारत में India Bike Week (IBW) का अगला एडिशन वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. आयोजकों ने इस वार्षिक मोटरसाइकिल और म्यूजिक समारोह की तारीखों की घोषणा कर दी है. जानकारी के अनुसार, India Bike Week 2025 को आगामी 12 और 13 दिसंबर, 2025 को गोवा के वागाटोर में आयोजित किया जाएगा.

पिछले साल की तरह, IBW 2025 में भी कई गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिनमें कस्टम बाइक डिस्प्ले, स्टंट शो, डर्ट ट्रैक, फ्लैट ट्रैकिंग और बहुत कुछ शामिल है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस आयोजन में कई नई मोटरसाइकिलों को लॉन्च किया जा सकता है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर Brixton Crossfire 500 Storr एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जिसके IBW 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

Brixton Crossfire 500 Storr एडवेंचर मोटरसाइकिल (फोटो - Brixton)

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की प्री-बुकिंग आयोजन के करीब शुरू होगी. यह आगामी मोटरसाइकिल 486cc, लिक्विड-कूल्ड, ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी. इसका इंजन 47 bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क उत्पन्न करेगा. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाएगा.

भारत में इस बाइक का मुकाबला Honda NX500, Royal Enfield Himalayan 450, KTM 390 Adventure और CFMoto 450 MT से होने वाला है. इसके अलावा एक अन्य मोटरसाइकिल भी हैं, जिसे India Bike Week 2025 में पेश किया जा सकता है.

India Bike Week 2023 (फोटो - IANS Photo)

अपने 12वें संस्करण में, India Bike Week देश भर के बाइकर्स और उत्साही लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच बन गया है. यह आयोजन दो दिवसीय भव्य आयोजन के लिए कई गतिविधियों और शीर्ष संगीत कलाकारों को लाने के लिए जाना जाता है. प्रतिभागियों को दुनिया भर के यात्रियों से मिलने और बातचीत करने का भी मौका मिलता है, साथ ही वे मोटरसाइकिल पर उनकी यात्राओं के बारे में भी जान पाते हैं.