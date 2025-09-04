नई दिल्ली: भारत अब 2D मटेरियल्स की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो सेमीकंडक्टर और क्वांटम टेक्नोलॉजी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है. इसके लिए NITI Aayog और IISc ने मिलकर ₹500 करोड़ के राष्ट्रीय कार्यक्रम की सिफारिश की है. इसका उद्देश्य भारत को पोस्ट-सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड सेंसर्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है. यह पहल भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और अगली पीढ़ी की इनोवेशन में लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार की गई है. आइए हम आपको 2D मटेरियल्स के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि यह क्यों जरूरी है.

क्या है 2D मटेरियल्स और क्यों ज़रूरी हैं?

2D मटेरियल्स एक ऐसा अत्याधुनिक पदार्थ हैं जो पारंपरिक सिलिकॉन की सीमाओं से भी आगे निकल सकते हैं. ये बेहद पतले होते हैं. यह इतने पतले होते हैं कि इनकी मोटाई इंसान के एक बाल से भी 80,000 गुना पतले होते हैं. इतने पतले होने के बावजूद भी इसकी मजबूती स्टील से भी ज्यादा और कंडक्टिविटी कॉपर से भी बेहतर होती है.

2D मटेरियल्स जरूरी इसलिए है, क्योंकि इनकी मदद से भारत नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है. उदाहरण के तौर पर भारत नीचे बताई गई टेक्नोलॉजी में लीड कर सकता है:

न्यूरोमॉर्फिक चिप्स और इन-मेमोरी कंप्यूटिंग

बायो और कैमिकल सेंसिंग डिवाइसेज़

क्वांटम डिवाइसेज़ जैसे सुपरकंडक्टर्स और सिंगल फोटॉन डिटेक्टर्स

वियरेबल्स और डिफेंस सिस्टम में हल्के, फ्लेक्सिबल और रेडिएशन-शिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स

टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत

NITI Aayog और IISc की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत सिर्फ सिलिकॉन फैब्रिकेशन पर फोकस करता है, तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा. भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत को सिर्फ चिप्स ही नहीं बनाने, बल्कि खुद की IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) और रिसर्च-टू-मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी तैयार करना होगा.

इस रिपोर्ट में एक बेहद अहम सवाल उठाया गया, जो भारत की टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी पर सीधा सवाल करता है: "क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक टेक्नोलॉजी सुपरपावर बन सकता है, अगर वो सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहे?" इसके जवाब में रिपोर्ट एक स्पष्ट और रणनीतिक बाइट देती है, जिसमें कहा जाता है: "2D मटेरियल्स सिर्फ एक कमर्शियल अवसर नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का आधार भी हैं."

इस बयान से समझ में आता है कि भले ही भारत सिलिकॉन टेक्नोलॉजी की दौड़ में बाकी देशों से पीछे छूट गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की रेस में भारत लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है और भारत उसी दिशा में काम करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है.

मार्केट और स्ट्रैटेजिक फायदे

रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा. ऐसे में 2D मटेरियल्स भारत को दो बड़े फायदे दे सकते हैं:

इस मार्केट में जल्दी एंट्री लेकर हिस्सेदारी बनाना

डिफेंस, एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाना

इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो भारत 2D मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में जल्दी एंट्री लेकर - डिफेंस में THz डिटेक्टर्स और EMI शील्ड्स, क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम और एनर्जी-एफिशिएंट डिवाइसेज़ बना सकता है, जो कम पावर में भी ज्यादा काम करते हैं.

ग्लोबल रेस में भारत की पोजिशन

आपको बता दें कि अभी तक दुनिया भर में 2D मटेरियल्स पर 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का निवेश किया जा चुका है. 2D मटेरियल्स के मेन ग्लोब सेंटर्स की लिस्ट में यूके, बेल्जियम, अमेरिका, सिंगापुर और यूएआई शामिल हैं. इनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है:

यूनाइटेड किंग्डम: Cambridge Graphene Centre, National Graphene Institute

बेल्जियम: IMEC का 2D फैब

यूएस, सिंगापुर, UAE में बड़े रिसर्च क्लस्टर

NITI Aayog और IISc की रिपोर्ट में एक अहम चेतावनी भी दी गई है कि फिलहाल अंतरराष्ट्रीय संस्थान और टेक्नोलॉजी हब भारत के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन यह मौका स्थाई नहीं है. 2D मटेरियल्स की तकनीक पर रिसर्च आगे बढ़ने के बाद और इनोवेशन का IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) लॉक होने के बाद भारत को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के दौर में भी हुआ था.

भारत सिलिकॉन टेक्नोलॉजी की रेस में काफी देर से जुड़ा था और इस कारण भारत उसके ग्लोबल लीडरशिप से बाहर रह गया. इसके बारे में रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है, —“अगर हम आज नहीं जुड़े, तो कल हमें बराबरी का मौका भी नहीं मिलेगा.”

ऐसे में अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी के काम में देरी की तो वो भविष्य के ट्रिलियन डॉलर मार्केट से बाहर हो सकता है. इसका मतलब है कि भारत को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसके अलावा भारत को रणनीतिक खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है. जैसे- भारत को डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ सकता है और इससे भारत की एडवांस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर भी काफी फर्क पड़ सकता है.

2D मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में भारत की तैयारी

2021 में भारत ने 2D मटेरियल्स पर चर्चा शुरू कर दी थी.

2022 में NITI Aayog ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी.

2024 के अक्टूबर में इसके लिए पहला संशोधित प्रस्ताव जमा किया गया था.

2025 यानी इसी साल अप्रैल में 2D मटेरियल्स के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड 5 साल के लिए मंजूर किया गया था.

500 करोड़ रुपये की योजना में एक हब-एंड-स्पोक मॉडल बनेगा:

इसमें नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा.

यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब्स

इनके अलावा इस फंड से 2डी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी को लैब से मार्केट तक तेजी से पहुंचाने का काम भी किया जाएगा.

नीति, इंडस्ट्र्री और रिसर्च का तालमेल

इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने के लिए MeitY और ANRF मिलकर को-फंडिंग मॉडल पर काम कर रहे हैं. इसके तहत जल्द ही EoI (Expression of Interest) जारी होंगे ताकि इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिक पार्टनर्स को शामिल किया जा सके. यह स्ट्रक्चर भारत के सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टैलेंट को मैन्युफैक्चरिंग रोडमैप से जोड़ने में मदद करेगा. इसके अलावा यह 76,000 करोड़ रुपये की मौजूदा सेमीकंडक्टर स्कीम को भी सपोर्ट करेगा जिसमें Micron और Tata Electronics जैसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स पहले से ही शामिल हो चुके हैं.