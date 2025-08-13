हैदराबाद: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है. हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह भारत की राजधानी दिल्ली के लाल-किला में मनाया जाएगा. इस सेलिब्रेशन के दौरान लाल-किला पर भारत का झंडा फहराया जाता है और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के सामने अपना भाषण देते हैं. इस पूरे सेलिब्रेशन का लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीवी और यूट्यूब पर होता है, लेकिन आप दिल्ली के लाल किला में जाकर भी इस सेलिब्रेशन का आनंद उठा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

स्टेप 1: लाल-किला पर समारोह देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. आप अब नीचे बताए गए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके टिकट बुक कर सकते हैं.

स्टेप 2: सबसे पहले आपको इस लिंक को क्लिक करके ई-इनविटेशन वेबसाइट पर जाना होगा.

स्टेप 3: उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डालना होगा और ओटीपी रिक्वेस्ट भेजना होगा.

स्टेप 4: उसके बाद आपको “Independence Day 2025 Ticket Booking.” के ऑप्शन को चुनना होगा, जो इस वेबसाइट पर 13 अगस्त यानी आज से लाइव हो चुका है.

स्टेप 5: उसके बाद जितनी टिकट आपको चाहिए, वो नंबर डालना होगा.

स्टेप 6: उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको एक वैलिड फोटो आइडी प्रूफ के साथ अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा.

स्टेप 7: आपकी डिटेल्स वेरिफाइड होने के बाद आपको टिकट की कैटेगिरी चुननी होगी. इसमें तीन तरह की सीटिंग कैटेगिरी होती है.

स्टेप 9: अगर आप जनरल सीट लेंगे तो उसके लिए आपको प्रति टिकट 20 रुपये, स्टैंडर्ड सीट के लिए प्रति टिकट 100 रुपये और प्रीमियम सीट के लिए प्रति टिकट 500 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

स्टेप 10: आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं.

पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे, जहां पर टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उस ई-टिकट में QR code और सीटिंग डिटेल्स होंगी. आप उसे अपने फोन में सेव कर लें और फिर लाल किला में एंट्री के टाइम पर आपको वो क्यू आर कोड दिखाना होगा. इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का थीम स्वतंत्रता का सम्मान और भविष्य की प्रेरणा है. आइए हम आपको इस इवेंट का पूरा शेड्यूल बताते हैं.

समय गतिविधि / कार्यक्रम विवरण 6:20 AM एनसीसी और माई भारत स्वयंसेवकों का आगमन और गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी 7:10 AM प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान की प्रस्तुति राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा इसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भाषण के बाद एनसीसी और माई भारत स्वयंसेवकों द्वारा गुब्बारे छोड़ना समापन कार्यक्रम का औपचारिक समापन

