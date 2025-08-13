ETV Bharat / technology

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट - INDEPENDENCE DAY 2025

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह दिल्ली के लाल किला में होगा. आप इसकी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. आइए प्रोसेस जानते हैं.

PM Modi will deliver his 12th speech from the Red Fort.
लाल किला पर पीएम मोदी अपना 12वां भाषण देंगे. (फोटो क्रेडिट: PMIndia.gov)
Published : August 13, 2025 at 10:54 AM IST

हैदराबाद: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है. हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह भारत की राजधानी दिल्ली के लाल-किला में मनाया जाएगा. इस सेलिब्रेशन के दौरान लाल-किला पर भारत का झंडा फहराया जाता है और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के सामने अपना भाषण देते हैं. इस पूरे सेलिब्रेशन का लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीवी और यूट्यूब पर होता है, लेकिन आप दिल्ली के लाल किला में जाकर भी इस सेलिब्रेशन का आनंद उठा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

स्टेप 1: लाल-किला पर समारोह देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. आप अब नीचे बताए गए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके टिकट बुक कर सकते हैं.

स्टेप 2: सबसे पहले आपको इस लिंक को क्लिक करके ई-इनविटेशन वेबसाइट पर जाना होगा.

स्टेप 3: उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डालना होगा और ओटीपी रिक्वेस्ट भेजना होगा.

स्टेप 4: उसके बाद आपको “Independence Day 2025 Ticket Booking.” के ऑप्शन को चुनना होगा, जो इस वेबसाइट पर 13 अगस्त यानी आज से लाइव हो चुका है.

स्टेप 5: उसके बाद जितनी टिकट आपको चाहिए, वो नंबर डालना होगा.

स्टेप 6: उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको एक वैलिड फोटो आइडी प्रूफ के साथ अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा.

स्टेप 7: आपकी डिटेल्स वेरिफाइड होने के बाद आपको टिकट की कैटेगिरी चुननी होगी. इसमें तीन तरह की सीटिंग कैटेगिरी होती है.

स्टेप 9: अगर आप जनरल सीट लेंगे तो उसके लिए आपको प्रति टिकट 20 रुपये, स्टैंडर्ड सीट के लिए प्रति टिकट 100 रुपये और प्रीमियम सीट के लिए प्रति टिकट 500 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

स्टेप 10: आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं.

पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे, जहां पर टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उस ई-टिकट में QR code और सीटिंग डिटेल्स होंगी. आप उसे अपने फोन में सेव कर लें और फिर लाल किला में एंट्री के टाइम पर आपको वो क्यू आर कोड दिखाना होगा. इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का थीम स्वतंत्रता का सम्मान और भविष्य की प्रेरणा है. आइए हम आपको इस इवेंट का पूरा शेड्यूल बताते हैं.

समयगतिविधि / कार्यक्रम विवरण
6:20 AMएनसीसी और माई भारत स्वयंसेवकों का आगमन और गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी
7:10 AMप्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन
इसके बादगार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण
इसके बादराष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान की प्रस्तुति
राष्ट्रगान के बाद21 तोपों की सलामी
इसके बादभारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा
इसके बादप्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन
भाषण के बादएनसीसी और माई भारत स्वयंसेवकों द्वारा गुब्बारे छोड़ना
समापनकार्यक्रम का औपचारिक समापन

