रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी का दिख रहा असर, Bajaj Auto के EVs की डिलीवरी पर पड़ रहा असर - BAJAJ AUTO EVS DELIVERY AFFECTED

रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के चलते Bajaj Auto साल की दूसरी तिमाही में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के डिलीवरी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी.

Bajaj Chetak Electric
Bajaj Chetak Electric (फोटो - Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 12:58 PM IST

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto इस साल की दूसरी तिमाही में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के डिलीवरी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू दोपहिया वाहन कंपनी रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से जूझ रही है. कंपनी का अनुमान है कि वह इस तिमाही में अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया योजनाओं का लगभग 50-60 प्रतिशत पूरा कर पाएगी. आपको बता दें कि मौजूदा समय में पूरा ऑटो उद्योग रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से जूझ रहा है.

इस बारे में Bajaj Auto के सीएफओ दिनेश थापर ने वित्तीय परिणामों के बाद एक कॉल में कहा कि "कंपनी उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कई विकल्पों पर काम कर रही है, जिसमें भारी दुर्लभ मृदा तत्वों के बजाय अधिक प्रचुर मात्रा में हल्के दुर्लभ मृदा तत्वों से बने मोटरों का उपयोग करना भी शामिल है."

Bajaj Chetak Electric
Bajaj Chetak Electric (फोटो - Bajaj Auto)

उन्होंने कहा कि, "इस समय, ऐसा लग रहा है कि हम इस तिमाही के लिए अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया योजना का लगभग 50-60 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक तिपहिया योजना का लगभग 70-80 प्रतिशत पूरा कर पाएंगे." थापर ने यह भी कहा कि "बजाज इस साल मार्च तक चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात प्रतिबंध से खुद को जोखिम मुक्त करने की स्थिति में होगा."

गौरतलब है कि चीन रेयर अर्थ मैग्नेट के वैश्विक उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक को नियंत्रित करता है. लेकिन चीनी ने इस वर्ष अप्रैल में इस महत्वपूर्ण सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. चीन के इस प्रतिबंध ने Bajaj Auto की प्रतिद्वंद्वी TVS Motor Company सहित वाहन निर्माताओं को आपूर्ति की कमी के बीच विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

Bajaj Chetak Electric
Bajaj Chetak Electric (फोटो - Bajaj Auto)

सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लगभग सभी वाहन निर्माता कंपनियां अगस्त के अंत तक त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन को बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे समय में देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में गिरावट चिंताजनक है. इस बारे में बताते हुए, थापर ने कहा कि "अगर Bajaj इसके बाद भी काफ़ी आपूर्ति शुरू कर देता है, तो भी त्योहारी लोडिंग पर कंपनी की उम्मीद के मुताबिक असर पड़ने की संभावना है."

इसके अलावा, Bajaj Auto ने बुधवार को तिमाही लाभ अनुमानों को पार कर लिया. यह लाभ प्राप्त करने में निर्यात में हुई बढ़ोतरी ने मदद की, ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रीमियम KTM मोटरसाइकिलों की विदेशी शिपमेंट फिर से शुरू कर दी है. वाहन निर्माता कंपनी ने अपने ई-स्कूटर व्यवसाय Bajaj Chetak और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर Gogo के मार्जिन में सुधार को भी इस बढ़े हुए लाभ का श्रेय दिया जा सकता है.

LSEG द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार, Bajaj Auto ने अप्रैल-जून अवधि के लिए 20.96 अरब रुपये (239 मिलियन डॉलर) का लाभ दर्ज किया है, जबकि विश्लेषकों ने 20.42 अरब रुपये का अनुमान लगाया था.

