IMC 2025 में कंफर्म हुई Oppo Find X9 Series की इंडिया लॉन्च डेट, जानें कंफर्म स्पेसिफिकेशन्स

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इवेंट में ओप्पो ने अपनी एक अपकमिंग फोन सीरीज की भारत में लॉन्च का ऐलान किया है.

Oppo Find X9 Series
इस फोन में फ्लैगशिप चिपसेट दिया जाएगा. (फोटो क्रेडिट: X/@that_chand)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 10:38 AM IST

हैदराबाद: Oppo Find X9 Series की इंडिया लॉन्च डेट सामने आ चुकी है. कंपनी ने आखिरकार अपने इस फ्लैगशिप फोन सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. दिल्ली एनसीआर में एशिया का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है, जिसका नाम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 है. इस इवेंट में दुनियाभर की कंपनियां अपने-अपने खास प्रोडक्ट का आयोज़न कर रही है. इसी इवेंट में ओप्पो ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान किया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

IMC 2025 में ओप्पो ने कंफर्म किया कि Oppo Find X9 सीरीज को भारत में अगले महीने यानी नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अपने इस फोन सीरीज के लिए मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप का भी ऐलान किया है, जिसके तहत नया Dimensity 9500 चिपसेट ओप्पो की इस अपकमिंग फोन सीरीज में आने वाला है. इस तरह से यह पहली स्मार्टफोन सीरीज होगी, जो MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप SoC के साथ आएगी.

Oppo Find X9 Series की खास बातें

इस लेटेस्ट चिपसेट के साथ ओप्पो के इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में ग्राफिक्स के लिए Arm G1-Ultra GPU भी होगा. Mediatek Dimensity 9500 के लिए दावा किया गया है कि यह चिपसेट अपनी पिछले वर्ज़न वाली चिपसेट से 33% बेहतर ग्राफिक्स और 42% इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलेगा. ओप्पो ने बताया कि वो Find X9 Series में इस चिपसेट के साथ कस्टम कूलिंग सिस्टम भी होगा, जिससे गेमर्स को हेवी ग्राफिक्स वाली गेमिंग के दौरान भी हाई फ्रेम रेट की सुविधा मिलेगा.

आपको बता दें कि Oppo Find X9 series को चीन में 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. चीन में ओप्पो के इस फोन सीरीज का प्री-ऑर्डर भी लिया जाने लगा है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा. इसके अलावा Find X9 और Find X9 Pro को Chasing Red, Velvet Titanium और Frosty White में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, इस फोन का स्टैंडर्ड मॉडल Fog Black के एक चौथे कलर ऑप्शन में भी लॉन्च किया जाएगा.

Oppo Find X9 series में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फोन सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल में 7,000mAh बैटरी और प्रो मॉडल में 7,500mAh बैटरी दी जा सकती है.

इसके अलावा Oppo Find X9 Series का बैक कैमरा सेटअप Hasselblad की पार्टनरशिप के साथ आएगा. Oppo Find X9 Pro की टीज़र के मुताबिक, इस फोन के पिछले हिस्से में 200MP पेरीस्कोप टेलीफोटो (periscope telephoto) कैमरा दिया जाएगा, जो 70mm के फोकल लेंथ के साथ आएगा. फोन के साथ Hasselblad प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट भी दी जाएगी.

