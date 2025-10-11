ETV Bharat / technology

IMC 2025 में कंफर्म हुई Oppo Find X9 Series की इंडिया लॉन्च डेट, जानें कंफर्म स्पेसिफिकेशन्स

हैदराबाद: Oppo Find X9 Series की इंडिया लॉन्च डेट सामने आ चुकी है. कंपनी ने आखिरकार अपने इस फ्लैगशिप फोन सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. दिल्ली एनसीआर में एशिया का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है, जिसका नाम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 है. इस इवेंट में दुनियाभर की कंपनियां अपने-अपने खास प्रोडक्ट का आयोज़न कर रही है. इसी इवेंट में ओप्पो ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान किया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

IMC 2025 में ओप्पो ने कंफर्म किया कि Oppo Find X9 सीरीज को भारत में अगले महीने यानी नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अपने इस फोन सीरीज के लिए मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप का भी ऐलान किया है, जिसके तहत नया Dimensity 9500 चिपसेट ओप्पो की इस अपकमिंग फोन सीरीज में आने वाला है. इस तरह से यह पहली स्मार्टफोन सीरीज होगी, जो MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप SoC के साथ आएगी.

Oppo Find X9 Series की खास बातें

इस लेटेस्ट चिपसेट के साथ ओप्पो के इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में ग्राफिक्स के लिए Arm G1-Ultra GPU भी होगा. Mediatek Dimensity 9500 के लिए दावा किया गया है कि यह चिपसेट अपनी पिछले वर्ज़न वाली चिपसेट से 33% बेहतर ग्राफिक्स और 42% इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलेगा. ओप्पो ने बताया कि वो Find X9 Series में इस चिपसेट के साथ कस्टम कूलिंग सिस्टम भी होगा, जिससे गेमर्स को हेवी ग्राफिक्स वाली गेमिंग के दौरान भी हाई फ्रेम रेट की सुविधा मिलेगा.