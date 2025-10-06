ETV Bharat / technology

IIT Madras Pravartak बना भारत का पहला 5G Core नेटवर्क टेस्टिंग लैब, जानें इसके फायदे

IIT Madras Pravartak ने भारत में 5G नेटवर्क सिक्योरिटी को मेड इन इंडिया बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

IIT Madras के डायरेक्टर और IITM Pravartak के अध्यक्ष प्रो. वी. कामकोटी ने इस सर्टिफिकेशन को एक अहम उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, "इससे विदेशी टेस्टिंग लैब्स पर हमारी निर्भरता कम होगी. इससे नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी और देश की स्वदेशी तकनीकी क्षमताएं आगे बढ़ेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह सर्टिफाइड TSTL रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. IIT Madras Pravartak अब भारत की रणनीतिक जरूरतों के अनुसार सिक्योर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में एक्टिव भूमिका निभा सकेगा. यह उपलब्धा ना सिर्फ संस्थान की शोध क्षमता को हाइलाइट करती है, बल्कि टेलीकॉम सिक्योरिटी में भारत की संप्रभुता को मजबूत करने की कमिटमेंट को दर्शाती है."

इसे आसान शब्दों में कहे तो अब 5G नेटवर्क की सबसे संवेदनशील कड़ी वो है, जो यूज़र्स के डिवाइस को कोर नेटवर्क से जोड़ती है, मोबाइल हैंडओवर और सेशन मैनेजमेंट जैसे कामों को करती है.

TSTL को नेशनल सेंटर फॉर कम्यूनिकेशन सिक्योरिटी (NCCS) से सर्टिफिकेशन मिला है कि वो 5G की एस्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन्स (AMF) और Group-I Devices की सिक्योरिटी टेस्ट कर सकती है. इन नियमों के अंतर्गत में कुल 21 कोर नेटवर्क फंक्शन्स आते हैं, जिनके लिए सिक्योरिटी रूल्स का फॉलो करना जरूरी होता है.

चेन्नई: आजकल मोबाइल नेटवर्क तेज़, भरोसेमंद और सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन नेटवर्क के कोर यानी आत्मा को सुरक्षित रखना आसान नहीं होता. इसी काम को आसान बनाने का काम आईआईटी मद्रास की टीम कर रही है और इस काम के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है. IT मद्रास के Pravartak Technologies Foundation की Telecom Security Testing Lab (TSTL) भारत की ऐसी पहली लैब बन गई है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने 5G Core Network के महत्वपूर्ण हिस्सों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन्स वाले काम करने की अनुमति दी है.

NCCS की सूची में TSTL को नीचे लिखी गई चीजों पर टेस्ट करने की अनुमति दी गई है:

AMF (Access and Mobility Management Function)

5G Group-I Devices

कुल 21 core network functions जो कॉमन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हों.

इसके अलावा NCCS की वेबसाइट पर इसके पदनाम को भी मेंशन किया गया है, जिसका नाम IITM Pravartak Technologies Foundation को लैब यूनिट के रूप में मंजूरी दी गई है. भारत में NCCS पहले से ही Telecom Security Testing Labs (TSTLs) डेज़िगनेट कर चुका है, जो अलग-अलद टेलीकोम उपकरणों जैसे IP routers, Wi-Fi CPEs आदि की जांच करते हैं. IITM Pravartak अब उन लैब्स में शामिल हो गया है जो 5G कोर नेटवर्क फंक्शन्स की सिक्योरिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं.

IITM Pravartak Technologies Foundation के CEO डॉ. एम.जे. शंकर रमन ने इस सर्टिफिकेशन के टेक्निकल पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा, "TSTL का सर्टिफिकेशन भारत की मजबूत और सुरक्षित टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता का एक बड़ा प्रमाण है. यह देश की पहली लैब है जिसे 5G कोर नेटवर्क फंक्शन - Access and Mobility Management Function (AMF) और 5G Group-I डिवाइसेज़ की टेस्टिंग की अनुमति मिली है. इन डिवाइसेज़ में 21 कोर नेटवर्क फंक्शन्स की सामान्य सिक्योरिटी आवश्यकताएं शामिल हैं. यह सर्टिफिकेशन दर्शाता है कि यह लैब भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क्स की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करने में कितनी अहम भूमिका निभा रही है, खासकर तब जब डिवाइसेज़ की टेस्टिंग भारतीय टेलीकॉम सुरक्षा मानक (ITSAR) के अनुसार की जाती है."

IITM Pravartak का 5G टेस्टबेड और ComNet Lab

आपको बता दें कि Pravartak पहले से ही एक ComNet Lab चलाता है, जहां 5G core, RAN/Radio Access, open RAN, interoperability और सुरक्षा परीक्षण होते हैं. ComNet Lab का लक्ष्य है कि वो पूरे भारत और विदेशों के टेलीकॉम कंपनियों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को 5G नेटवर्क समाधान, सिक्योरिटी ट्रेनिंग और interoperability (अलग-अलग सिस्टम, डिवाइस या टेक्नोलॉजी का आपस में, बिना किसी रुकावट के मिलकर काम करना) अनुभव दे सके.

इस कदम की बड़े फायदे

राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत: भारत अब विदेशी डिवाइसेज़ व लैब्स पर कम निर्भर रहेगा.

समय और लागत की बचत: लोकल टेस्टिंग से डिप्लॉयमेंट में तेज़ी आएगी. टाइम और पैसा दोनों बचेगा.

स्थानीय तकनीकियों को बढ़ावा: भारतीय रिसर्चर्स को मौका मिलेगा कि वो नेटवर्क सुरक्षा के क्षेत्र में आगे आएं.

टेक्नोलॉजिक पहचान: IIT Madras और Pravartak को भारत के प्रमुख टेलीकॉम साइबरसिक्योरिटी केंद्र के रूप में स्थापित करना.