ETV Bharat / technology

ट्रेन टिकट पर बचाना चाहते हैं पैसे, तो इन ट्रिक्स का करें इस्तेमाल, बचेगा आधा किराया! - How to Save Money on Train Tickets

By ETV Bharat Tech Team Published : 12 hours ago

ट्रेन टिकट पर पैसे कैसे बचाएं ( फोटो - ETV Bharat File )

हैदराबाद: मौजूदा समय में लंबी दूरी के लिए रेल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है. इस परिवहन को देश के करोड़ों लोग पसंद करते हैं और रोजाना लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. सीजन में लोग छुट्टियों पर जाने के लिए भी ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं. ज़्यादातर लोग यात्रा के लिए ट्रेनों को प्राथमिकता देते हैं और इसलिए वे पहले से ही टिकट बुक करके रखते हैं. हालांकि आप ट्रेन की किस क्लास में सफर कर रहे हैं, इसके आधार पर आपकी टिकट की कीमत तय होती है और कम या ज्यादा हो सकती है. हालांकि, रियायत और कोटा के तहत छूट का लाभ उठाकर, टिकट बुकिंग साइटों द्वारा दिए जाने वाले कूपन और छूट का लाभ उठाकर कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं. यहां हम आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं. ट्रेन टिकट पर पैसे कैसे बचाएं (फोटो - Getty Images) 1. टिकट पहले से बुक करें: अगर आपकी यात्रा पहले से तय है, तो सीटें फुल होने की परेशानी से बचने के लिए आपको पहले से ही टिकट बुक कर लेनी चाहिए. कोशिश करें कि यात्रा के दिन से 120 दिन पहले टिकट बुक कर लें. इससे आपको आखिरी मिनट में बुकिंग की भीड़ से बचने में मदद मिलेगी. आखिरी समय में बुकिंग करने से कन्फर्म टिकट मिलने की अनिश्चितता रहती है. आपको 'तत्काल बुकिंग' से भी बचना चाहिए, जिसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होता है. 2. अपनी बुकिंग को विभाजित करें: अगर एक साथ कई लोग यात्रा कर रहे हैं, तो यात्री कम राशि का भुगतान करने के लिए विभाजित बुकिंग की प्रणाली चुन सकते हैं. लंबी यात्रा के लिए एक ही टिकट बुक कर सकते हैं और यात्रा को विभाजित करके कई टिकट बुक कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आप रायपुर से पटना की यात्रा करना चाहते हैं.

ट्रेन टिकट पर पैसे कैसे बचाएं (फोटो - ETV Bharat File) आप अपनी यात्रा या टिकट को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप रायपुर जंक्शन से पटना जंक्शन के लिए अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, तो रायपुर से टाटानगर जंक्शन के लिए टिकट बुक करें और फिर टाटानगर जंक्शन से पटना जंक्शन के लिए दूसरी ट्रेन में सवार हों. यह तरकीब विशेष रूप से त्यौहारी सीजन के दौरान काम आती है, भले ही यात्रा प्रत्यक्ष बुकिंग के समान ही हो. 3. कैशबैक ऑफ़र पर रखें नजर: अपनी टिकट बुक करते समय हमेशा कैशबैक साइट्स पर नज़र रखनी चाहिए. आखिरी समय में बुकिंग पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय, सेवा का लाभ उठाएं और कैशबैक ऑफ़र के ज़रिए पैसे बचाएं. कई वेबसाइट्स ट्रेन टिकट बुकिंग पर कैशबैक और डिस्काउंट ऑफ़र देती हैं. इसलिए, आपको विकल्प चुनना चाहिए और अपनी बुकिंग पर कुछ कैशबैक और छूट प्राप्त करनी चाहिए. ट्रेन टिकट पर पैसे कैसे बचाएं (फोटो - ANI Photo) 4. IRCTC पेमेंट कार्ड का करें इस्तेमाल: IRCTC ने SBI के साथ मिलकर टिकट बुकिंग के लिए प्लैटिनम कार्ड लॉन्च किया है. क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बजाय, आप डिस्काउंट और रिवॉर्ड पाने के लिए IRCTC SBI कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह AC1, AC2 और AC3 कोच बुकिंग के लिए वैल्यू बैक रिवॉर्ड देता है. ये पेमेंट कार्ड तत्काल बुकिंग के लिए बढ़िया काम करते हैं. 5. स्लीपर क्लास में करें यात्रा: एसी कोच में टिकट बुक करने की तुलना में स्लीपर कोच में यात्रा करने से आपको अपनी आधी राशि बचाने में मदद मिलेगी. अगर मौसम ठीक और अनुकूल है तो आप एसी कोच में यात्रा करने की बजाय स्लीपर क्लास चुन सकते हैं. इससे बहुत सारा पैसा बचता है और प्रकृति के अद्भुत नज़ारे का आनंद लेकर मन को तरोताज़ा किया जा सकता है. ट्रेन टिकट पर पैसे कैसे बचाएं (फोटो - ANI Photo) 6. कूपन कोड का लाभ उठाएं: यात्रा और पर्यटन साइटों या ऐप से टिकट बुक करने पर कूपन और छूट की सुविधाएं मिलती हैं. हमेशा ऑफ़र किए जाने वाले कूपन पर नज़र रखें और उनका लाभ उठाना न भूलें. कूपन कोड का लाभ उठाने से आपको कम कीमत पर टिकट बुक करने में मदद मिलेगी. 7. मध्यम गति वाली ट्रेन का चुनाव: गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लेने वाली ट्रेनों को चुनना, कई स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेनों की तुलना में ज़्यादा महंगा हो सकता है. अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए औसत गति वाली ट्रेन चुनें. ये ट्रेनें कई स्टेशनों पर रुकती हैं, जहां पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है. ऐसी ट्रेनों के टिकट की कीमतें आसानी से किफ़ायती होती हैं. पढ़ें: ग्राहक खुद चेक कर पाएंगे कारों की सेफ्टी रेटिंग व फीचर्स, Bharat NCAP ने लॉन्च किया QR कोड स्टीकर