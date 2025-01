ETV Bharat / technology

2025 के लिए Hyundai Venue, Verna और Grand i10 Nios हुईं अपडेट, मिले नए वेरिएंट्स व फीचर्स - 2025 UPDATES FOR HYUNDAI CARS

By ETV Bharat Tech Team

इसके अलावा इस वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कीलेस एंट्री एंड गो और क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल जैसे फीचर्स शामिल किए हैं. इसके अलावा Hyundai India ने इसके Corporate वेरिएंट को भी अपडेट किया है, जो मैनुअल और एएमटी फॉर्म में भी उपलब्ध है, जिसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं. Nios Corporate की कीमतों में 16,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

2025 Hyundai Venue के अपडेट

नए अपडेट के तहत कंपनी ने Hyundai Venue के SX Executive वेरिएंट को अब 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82 bhp पावर) इंजन के साथ पेश किया है. इसे 10.79 लाख रुपये में उतारा गया है और इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कीलेस एंट्री एंड गो और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Hyundai Venue (फोटो - Hyundai India)

इसके अलावा Hyundai इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के S और S+ मैनुअल ट्रिम्स को रियर कैमरा और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स दिए हैं. S(O) एमटी वेरिएंट को कीलेस एंट्री एंड गो फीचर के साथ, S(O) Knight Edition को वायरलेस चार्जर के साथ, और S(O)+ Adventure MT वेरिएंट में भी उपरोक्त किट के साथ पेश किया गया है.

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर S MT 9.28 लाख रुपये 9.11 लाख रुपये 17,000 रुपये S+ MT 9.53 लाख रुपये 9.36 लाख रुपये 17,000 रुपये S(O) MT 9.99 लाख रुपये 9.89 लाख रुपये 10,000 रुपये S(O) Knight MT 10.35 लाख रुपये 10.13 लाख रुपये 22,000 रुपये S(O)+ Adventure MT 10.37 लाख रुपये 10.15 लाख रुपये 22,000 रुपये SX Executive MT 10.79 लाख रुपये - -

ध्यान देने वाली बात यह है कि अपडेटेड वेरिएंट की कीमतों में 10,000 से 22,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि Hyundai Motor India ने Venue 1.0 टर्बो-पेट्रोल और डीजल लाइन-अप में कोई बदलाव नहीं किए हैं.

Hyundai Verna (फोटो - Hyundai India)

2025 Hyundai Verna के अपडेट

कंपनी ने Hyundai Verna को 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (113bhp पावर) इंजन को नए S CVT वेरिएंट और 1.5-लीटर, टर्बो-पेट्रोल (158bhp पावर) इंजन को S(O) DCT वेरिएंट के साथ बाजार में उतारा है. Verna S CVT वेरिएंट में सनरूफ, ड्राइव मोड (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट) और पैडल-शिफ्टर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर S MT 12.37 लाख रुपये 12.05 लाख रुपये 32,000 रुपये S CVT 13.62 लाख रुपये - - S(O) DCT 15.27 लाख रुपये - -

इसके अलावा Verna S(O) DCT में ब्लैक-आउट 16-इंच एलॉय व्हील, लाल रंग में फ़िनिश किए गए फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स, सनरूफ, 8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और रियर कैमरा जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसके अलावा, Verna S एमटी वेरिएंट में अब सनरूफ दी गई है, जिससे इसकी कीमत में 32,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.