हैदराबाद: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी की भारतीय डिविजन Hyundai Motor India ने जानकारी दी है कि कंपनी के लगभग एक तिहाई ग्राहकों ने उन मॉडलों का चुनाव किया, जिनमें डिजिटल-की फीचर मिलता है. इस फीचर के लागू होने के एक साल से भी कम समय में कंपनी को एक अच्छी संख्या मिली है.

कंपनी का कहना है कि यह दिखाता है कि भारतीय कार खरीदार जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं. इसके साथ ही यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि फीचर और कनेक्टिविटी को अब लग्जरी के रूप में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के ड्राइविंग एक्सपीरिएंस का हिस्सा माना जा रहा है.

Hyundai Alcazar का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

बता दें कि डिजिटल-की को कंपनी ने पहली बार सितंबर 2024 में Hyundai Alcazar के साथ पेश किया गया था, और इसके बाद इस फीचर को साल 2025 की शुरुआत में Hyundai Creta Electric के साथ भी उपलब्ध कराया गया. Hyundai के लिए, यह भारत में तकनीक-आधारित छवि बनाने की दिशा में एक और कदम है.

भारत एक ऐसा बाज़ार है, जहां Hyundai साल 2019 में कनेक्टेड कार तकनीक को आगे बढ़ाने वाली पहली कंपनी भी थी. यह तथ्य कि एक तिहाई से ज़्यादा यूजर्स पहले से ही दोस्तों या परिवार के साथ एक्सेस साझा कर रहे हैं, इस बात को रेखांकित करता है कि इस फीचर के नएपन से परे भी वास्तविक उपयोग हैं.

Hyundai Alcazar का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor India)

डिजिटल-की कैसे काम करती है

बता दें कि डिजिटल-की NFC तकनीक पर काम करती है और Hyundai के Bluelink ऐप से जोड़ा जाता है. ग्राहक इसे अपने स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच पर सेट कर सकते हैं, या एक अलग NFC कार्ड का विकल्प चुन सकते हैं. वर्चुअल-की बनने के बाद, ग्राहक बस दरवाज़े के हैंडल पर डिवाइस को टैप करके कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं.

इसके अलावा, वर्चुअल-की को कार के वायरलेस चार्जिंग पैड पर रखकर स्टार्ट किया जा सकता है. इसकी खासियत यह है कि इसमें ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस को शेयर और कैंसिल करने का फीचर मिलता है, जिससे फिजिकल-की को साथ रखने और खोने की रोज़मर्रा की परेशानियों से छुटकारा मिलता है.

Hyundai Alcazar का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

कंपनी नए फीचर्स पर कर रही काम

Hyundai के लिए, इसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि भारतीय खरीदार डिजिटल फीचर्स के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे व्यावहारिक और सहज हों. उम्मीद जताई जा रही है कि डिजिटल-की धीरे-धीरे और भी मॉडलों में दिखाई देगी, जिससे Hyundai के नए ज़माने की तकनीक को सुलभ बनाने वाले ब्रांड के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयास को बल मिलेगा.

ऐसे बाज़ार में जो अभी भी कीमतों को लेकर संवेदनशील है, कंपनी खरीदारों के साथ जुड़ाव बनाने के लिए ऐसी फीचर्स पर दांव लगा रही है. इसके अलावा, तीन में से एक ग्राहक के पहले ही इसे अपनाने के साथ, ऐसा लग रहा है कि यह दांव कंपनी के लिए काम आ सकता है.