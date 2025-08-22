हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी मिनी एसयूवी Hyundai Exter के लिए एक नया Pro Pack लॉन्च किया है. कंपनी ने इस पैक को मौजूदा मॉडल से 5,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर पेश किया है. ऐसे में Hyundai Exter Pro Pack वेरिएंट की कीमत 7.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने प्रो पैक के अंतर्गत Hyundai Exter के लिए कुछ एक्सटीरियर अपग्रेड दिए हैं. इसके अलावा कंपनी ने डैशकैम को और भी ट्रिम्स में उपलब्ध कराया है और एक नया कलर ऑप्शन भी पेश किया है.

Hyundai Exter का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Exter Pro Pack में क्या कुछ है नया

एक्सटीरियर की बात करें तो Hyundai Exter Pro Pack में ज़्यादा उभरी हुई व्हील आर्च क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो मौजूदा क्लैडिंग के ऊपर एक अतिरिक्त एक्सेसरीज के तौर पर लगाई जाएगी. इससे इसकी अपील को और मज़बूत किया जा सकेगा. इसके अलावा इस पैकेज में नए ग्रे कलर की साइड सिल गार्निश और नया टाइटन मैट ग्रे एक्सटीरियर पेंट फ़िनिश भी शामिल किया गया है.

Hyundai Exter का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि Hyundai Exter के लिए Pro Pack इसके S+ ट्रिम के बाद उपलब्ध है. ऐसे में इसके बेस EX, EX (O), S Smart और S ट्रिम में ये ऐड-ऑन उपलब्ध नहीं होंगे. Hyundai Exter में एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कंपनी ने अब इसके SX(O) AMT वेरिएंट के साथ डैशकैम का फीचर भी उपलब् कराया है. इससे पहले यह फीचर केवल SX Tech और SX Connect ट्रिम के साथ ही उपलब्ध कराया जा रहा था.

Hyundai Exter का सीटिंग लेआउट (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Exter का पावरट्रेन

इसके अलावा कंपनी ने अपनी इस मिनी SUV में कोई अन्य बदलाव नहीं किया है. Hyundai Exter के इंजन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 82 bhp की पावर और 114 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

Hyundai Exter का CNG वर्जन (फोटो - Hyundai Motor India)

इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ जोड़ा जाता है. इसके अलावा यह इंजन CNG वर्जन में भी उपलब्ध है, हालांकि यहां इसकी पावर आउटपुट कम हो जाती है. CNG पर यह इंजन 68 bhp की पावर 95.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह वर्जन सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. कंपनी इसमें डुअल-CNG सिलेंडर टैंक सेटअप देती है.